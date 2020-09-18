https://ria.ru/20200918/poezd-1577448163.html
В Испании поезд сошел с рельсов
Поезд, шедший из испанского Вальядолида в Мадрид, сошел с рельсов, сообщила служба по чрезвычайным ситуациям столичного региона в Twitter. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T15:24
2020-09-18T15:24
2020-09-18T15:24
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<strong>МАДРИД, 18 сен – РИА Новости.</strong> Поезд, шедший из испанского <a href="http://ria.ru/location_Valladolid/" target="_blank" data-auto="true">Вальядолида</a> в <a href="http://ria.ru/location_Madrid/" target="_blank" data-auto="true">Мадрид</a>, сошел с рельсов, сообщила служба по чрезвычайным ситуациям столичного региона в <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a>.Причиной стали проливные дожди, размывшие пути. Инцидент произошел в районе населенного пункта Сарсалехо. В вагонах находились 25 человек, четыре человека получили небольшие травмы, двое из них были доставлены в больницы.Тем не менее, стихия привела к жертвам. В автономном сообществе Эстремедура погибла 69-летняя жительница провинции Касерес - на нее упала крыша животноводческой фермы в населенном пункте Кальсадилья, обрушившаяся из-за дождя, сообщил мэр Карлос Карлос Родригес.
https://radiosputnik.ria.ru/20200804/1575368977.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вальядолид, мадрид (город), twitter, в мире