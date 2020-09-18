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В Испании поезд сошел с рельсов
Поезд, шедший из испанского Вальядолида в Мадрид, сошел с рельсов, сообщила служба по чрезвычайным ситуациям столичного региона в Twitter. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T15:24
2020-09-18T15:24
вальядолид
мадрид (город)
twitter
в мире
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<strong>МАДРИД, 18 сен – РИА Новости.</strong> Поезд, шедший из испанского <a href="http://ria.ru/location_Valladolid/" target="_blank" data-auto="true">Вальядолида</a> в <a href="http://ria.ru/location_Madrid/" target="_blank" data-auto="true">Мадрид</a>, сошел с рельсов, сообщила служба по чрезвычайным ситуациям столичного региона в <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a>.Причиной стали проливные дожди, размывшие пути. Инцидент произошел в районе населенного пункта Сарсалехо. В вагонах находились 25 человек, четыре человека получили небольшие травмы, двое из них были доставлены в больницы.Тем не менее, стихия привела к жертвам. В автономном сообществе Эстремедура погибла 69-летняя жительница провинции Касерес - на нее упала крыша животноводческой фермы в населенном пункте Кальсадилья, обрушившаяся из-за дождя, сообщил мэр Карлос Карлос Родригес.
https://radiosputnik.ria.ru/20200804/1575368977.html
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вальядолид, мадрид (город), twitter, в мире

В Испании поезд сошел с рельсов

15:24 18.09.2020
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© AP Photo / Emilio MorenattiМашина скорой помощи в Испании
Машина скорой помощи в Испании - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© AP Photo / Emilio Morenatti
Машина скорой помощи в Испании. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАДРИД, 18 сен – РИА Новости. Поезд, шедший из испанского Вальядолида в Мадрид, сошел с рельсов, сообщила служба по чрезвычайным ситуациям столичного региона в Twitter.
Причиной стали проливные дожди, размывшие пути. Инцидент произошел в районе населенного пункта Сарсалехо. В вагонах находились 25 человек, четыре человека получили небольшие травмы, двое из них были доставлены в больницы.
Тем не менее, стихия привела к жертвам. В автономном сообществе Эстремедура погибла 69-летняя жительница провинции Касерес - на нее упала крыша животноводческой фермы в населенном пункте Кальсадилья, обрушившаяся из-за дождя, сообщил мэр Карлос Карлос Родригес.
Члены королевской семьи Испании - РИА Новости, 1920, 04.08.2020
4 августа, 19:22Сказано в эфире
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ВальядолидМадрид (город)TwitterВ мире
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