https://ria.ru/20200918/poezd-1577448163.html

В Испании поезд сошел с рельсов

Поезд, шедший из испанского Вальядолида в Мадрид, сошел с рельсов, сообщила служба по чрезвычайным ситуациям столичного региона в Twitter. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T15:24

2020-09-18T15:24

2020-09-18T15:24

вальядолид

мадрид (город)

twitter

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/125032/91/1250329160_0:104:2001:1229_1400x0_80_0_0_9c260c81a3cf37841ccff8fde16ca4bb.jpg

<strong>МАДРИД, 18 сен – РИА Новости.</strong> Поезд, шедший из испанского <a href="http://ria.ru/location_Valladolid/" target="_blank" data-auto="true">Вальядолида</a> в <a href="http://ria.ru/location_Madrid/" target="_blank" data-auto="true">Мадрид</a>, сошел с рельсов, сообщила служба по чрезвычайным ситуациям столичного региона в <a href="http://ria.ru/organization_Twitter_Inc/" target="_blank" data-auto="true">Twitter</a>.Причиной стали проливные дожди, размывшие пути. Инцидент произошел в районе населенного пункта Сарсалехо. В вагонах находились 25 человек, четыре человека получили небольшие травмы, двое из них были доставлены в больницы.Тем не менее, стихия привела к жертвам. В автономном сообществе Эстремедура погибла 69-летняя жительница провинции Касерес - на нее упала крыша животноводческой фермы в населенном пункте Кальсадилья, обрушившаяся из-за дождя, сообщил мэр Карлос Карлос Родригес.

https://radiosputnik.ria.ru/20200804/1575368977.html

вальядолид

мадрид (город)

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вальядолид, мадрид (город), twitter, в мире