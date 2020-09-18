https://ria.ru/20200918/playstation-1577407251.html

PlayStation 5: цена, функции, ожидания от самой большой игровой приставки

Консольная индустрия много лет стоит на двух китах: Xbox и PlayStation. О первой приставке от Microsoft известно все. Sony же раскрывала информацию о продукте... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T08:00

2020-09-18T08:00

2020-09-18T17:55

риа наука

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технологии

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости,</strong> <strong>Кирилл Каримов. </strong>Консольная индустрия много лет стоит на двух китах: Xbox и PlayStation. О первой приставке от Microsoft известно все. Sony же раскрывала информацию о продукте пятого поколения постепенно, создавая интригу. PlayStation 5 поступит в продажу в России 19 ноября, а 17 сентября открылся предзаказ PlayStation 5 и PlayStation 5 Digital Edition. Многие магазины предложили как полную, так и частичную предоплату консоли. Сама приставка появится в продаже 19 ноября по цене 46999 рублей за версию с приводом и 37999 рублей без. Для старта Sony подготовила пять экслюзивов: Astro’s Playroom, Demon's Souls, Destruction All-Stars, Spider-Man: Miles Morales, Sackboy: A Big Adventure. РИА Новости рассказывает, чего ещё ждать от консоли геймерам. Затянувшееся ожиданиеPlayStation 4 вышла в далеком 2013 году и казалась тогда глотком свежего воздуха на фоне устаревшей "трешки", возможности графической системы которой исчерпались еще к началу десятых. Чтобы продлить и без того долгую жизнь игровой приставки, японцы в 2016-м представили версию Pro, но это был компромисс. С модным разрешением 4K (4000 пикселей по ширине) консоль работала, однако по хитрым алгоритмам: в этом режиме отрисовывалась только часть картинки. Стало понятно, что время "четверки" на исходе, особенно на фоне бурно развивающегося рынка игровых компьютеров и революционной технологии трассировки лучей.Первые робкие разговоры о консоли пятого поколения завели в 2018-м. Правда, они были беспредметными и исходили из <u><a href="https://www.reddit.com/r/PS4/comments/9x2r4f/sony_is_not_going_to_appear_in_e3_next_year/">фанатской среды</a></u>. Вал рендеров и инсайдов о PlayStation 5 обрушился на геймеров в 2019-м. Возникли различные предположения, как будет выглядеть новинка. Вообще, Sony всегда выгодно отличалась от скучноватых Xbox, делая из каждого поколения "игровой станции" настоящее украшение интерьера. Так получилось и с этой приставкой, правда, ее внешность никто из инсайдеров не угадал до второй презентации 11 июня этого года.В 2019-м генеральный директор Sony Interactive Entertainment Джим Райан сделал два важных заявления. Во-первых, новинка сможет <u><a href="https://www.cnet.com/news/sonys-playstation-ceo-wants-a-seamless-transition-to-its-next-generation-console/">выводить</a></u> на экран игровое изображение разрешением 4K с частотой 120 герц. Во-вторых, геймерам следует набраться терпения до конца 2020-го.Три презентацииSony и Microsoft пошли с next-gen начала 20-х по очень схожему пути, когда вместо одной большой презентации устройство показывают "по частям" на протяжении целого года. Первый эпизод — январская <u><a href="https://www.youtube.com/watch?v=E429XW4isFs">выставка CES 2020</a></u>, где продемонстрировали логотип новой серии приставок. Там же сообщили основные отличия этого поколения — высокоскоростной SSD, объемный звук, Ultra HD Blu-Ray, поддержка трассировки лучей на аппаратном уровне и другой геймпад.Его <u><a href="https://www.playstation.com/ru-ru/accessories/dualsense-wireless-controller/">представили</a></u> в начале "коронавирусного" апреля. Джойстик претерпел большие изменения и получил название DualSense. Внешне он подозрительно напоминает геймпад для Xbox, но такое решение, видимо, продиктовано эргономикой. В нем появились встроенный микрофон, адаптивные триггеры в курках L2 и R2, разъем Type-С и многое другое. Подключается контроллер так же, по Bluetooth. Стоимость останется практически на уровне с DualShock 4: 70 долларов.Второе мероприятие, посвященное PlayStation 5, Sony провела 11 июня. О самой приставке сообщили немногое. Раскрыли дизайн консоли и то, что выпускаться она будет в двух версиях — с дисководом и без. В основном же рассказывали об играх, которые выйдут в 2020-2021 годах.А 16 сентября, уже после презентации Xbox, игровое подразделение Sony поделилось всей информацией о главной консоли первой половины 20-х годов.Технический шедеврЕсли внешность PlayStation 5 разительно отличается от конкурирующего Xbox Series X, то "внутренний мир" очень схож. Пятая "игровая станция" основана на восьмиядерном процессоре AMD Zen 2 с тактовой частотой 3,5 гигагерца. Видеоускоритель — на архитектуре AMD RDNA 2 частотой до 2,23 гигагерца и с производительностью 10,3 терафлопса (у Xbox Series X этот показатель достигает 12,1 терафлопса). Быстрой оперативной памяти стандарта GDDR6 здесь 16 гигабайт, как и у конкурента.А вот объем SSD-накопителя значительно больше, чем у изделия Microsoft: 825 гигабайт. Твердотельный накопитель — вообще особая гордость Sony. Во-первых, он выполнен по наиболее скоростной технологии NVMe. Во-вторых, как заявил ведущий инженер PlayStation Марк Церни, с его помощью можно загрузить два гигабайта данных за 0,27 секунды, что в десятки раз быстрее, чем у PlayStation 4. В практическом смысле это означает, что игровые миры будут переключаться практически молниеносно. Этим уже воспользовались разработчики игр для новой консоли, например, такое реализовано в Ratchet & Clank: Rift Apart.Sony выпустит две версии приставки. Основная получит дисковод, а вот PS5 Digital Edition будет его лишена. Облегченная приставка нового поколения в Microsoft в техническом отношении, кроме отсутствующего дисковода, ничем от полноценной версии не отличается.PlayStation 5 удостоилась сомнительного титула "самая большая игровая приставка в истории". Габариты консоли без подставки — 390x104x260 миллиметров. Отсутствие дисковода 4K UHD Blu-ray Drive дает выигрыш всего в 12 миллиметров. Наконец, масса приставок — 4,5 и 3,9 килограмма. Для сравнения, прошлое поколение PS едва ли весило больше двух кило.Остается открытым вопрос, будет ли новинка совместимой с играми для PlayStation. Фанаты серии прекрасно знают, насколько непростое у производителя отношения к такой опции. Например, третье поколение поддерживало ее лишь в первые годы выпуска, после чего Sony на хардварном уровне заблокировало возможность играть с PS2. Последняя презентация, которая полностью <u><a href="https://twitter.com/PlayStation/status/1306333644437352449">раскрыла</a></u> консоль, проинформировала и о старте продаж. В <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Japan/" target="_blank" data-auto="true">Японии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канаде</a>, <a href="http://ria.ru/location_Mexico/" target="_blank" data-auto="true">Мексике</a>, <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралии</a>, <a href="http://ria.ru/location_New_Zealand/" target="_blank" data-auto="true">Новой Зеландии</a> и <a href="http://ria.ru/location_Republic_of_Korea/" target="_blank" data-auto="true">Южной Корее</a> — 12 ноября. На мировом рынке, в том числе и в России, PS5 появится 19 ноября. "Игровая станция" будет дороже, чем новый Xbox. Версия без дисковода обойдется в 37 990 рублей, а за полноценную PS5 попросят уже 46 999. В США базовую конфигурацию предложат за 400 долларов, а PlayStation 5 с приводом — за 500.В Sony озаботились и списком тайтлов, которые станут доступны в день старта продаж консоли. Правда, есть две новости — и обе они не слишком радужные. Во-первых, большая часть игр будет продаваться на европейском рынке по 80 евро. Судя по всему, эта цена послужит базовой для изданий под PS5. Во-вторых — стартовый список игр довольно слабый, геймерам он вряд ли понравится: Astro’s Playroom (предустановлена), Demon’s Souls, Destruction All Stars, Marvel’s Spider-Man: Miles Morales и Sackboy A Big Adventure. Что ж, остается только ждать анонсированных на 2021-й хитов вроде нового God of War.

https://radiosputnik.ria.ru/20200612/1572843849.html

https://ria.ru/20200912/xbox-1576994488.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

xbox one, sony corporation, microsoft corporation, playstation, технологии