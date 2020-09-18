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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200918/perelet-1577467253.html
Россия прекращает все вывозные рейсы
В РФ принято решение прекратить все вывозные рейсы с 21 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T21:09
2020-09-18T23:51
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> В РФ принято решение прекратить все вывозные рейсы с 21 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">коронавирусом</a>."Оперативным штабом принято решение о прекращении программы вывозных рейсов в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами и возможностью для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами. Также в качестве альтернативы вывозным рейсам будут задействованы на коммерческой основе самолеты, возвращающиеся в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">Россию</a> после выполнения грузовых, грузопассажирских, транзитных рейсов", - сообщили в оперштабе."С 21 сентября вывозные рейсы прекратятся", - говорится в сообщении.В настоящий момент, как уточнили в оперштабе, такие рейсы осуществляются авиакомпанией "<a href="http://ria.ru/organization_Aehroflot/" target="_blank" data-auto="true">Аэрофлот</a>". В оперативном штабе добавили, что за весь период было организовано более 580 вывозных рейсов, которые перевезли более 92 тысяч пассажиров.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200916/vetnam-1577308640.html
А если у них нет денег
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5
россия
РИА Новости
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туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, россия, в мире

Россия прекращает все вывозные рейсы

21:09 18.09.2020 (обновлено: 23:51 18.09.2020)
37410
© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе над Москвой
Пассажирский самолет в небе над Москвой - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. В РФ принято решение прекратить все вывозные рейсы с 21 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом.
"Оперативным штабом принято решение о прекращении программы вывозных рейсов в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами и возможностью для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами. Также в качестве альтернативы вывозным рейсам будут задействованы на коммерческой основе самолеты, возвращающиеся в Россию после выполнения грузовых, грузопассажирских, транзитных рейсов", - сообщили в оперштабе.
"С 21 сентября вывозные рейсы прекратятся", - говорится в сообщении.
В настоящий момент, как уточнили в оперштабе, такие рейсы осуществляются авиакомпанией "Аэрофлот".
В оперативном штабе добавили, что за весь период было организовано более 580 вывозных рейсов, которые перевезли более 92 тысяч пассажиров.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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96542215
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Распространение нового коронавирусаТуризмНовости - ТуризмКоронавирус COVID-19РоссияВ мире
Популярные комментарии
А если у них нет денег
18 сентября, 21:20
Ю.Юрий .
110008
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