https://ria.ru/20200918/perelet-1577467253.html

Россия прекращает все вывозные рейсы

В РФ принято решение прекратить все вывозные рейсы с 21 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T21:09

2020-09-18T21:09

2020-09-18T23:51

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> В РФ принято решение прекратить все вывозные рейсы с 21 сентября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">коронавирусом</a>."Оперативным штабом принято решение о прекращении программы вывозных рейсов в связи с возобновлением транспортного сообщения между государствами и возможностью для российских граждан вернуться на родину регулярными авиарейсами. Также в качестве альтернативы вывозным рейсам будут задействованы на коммерческой основе самолеты, возвращающиеся в <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">Россию</a> после выполнения грузовых, грузопассажирских, транзитных рейсов", - сообщили в оперштабе."С 21 сентября вывозные рейсы прекратятся", - говорится в сообщении.В настоящий момент, как уточнили в оперштабе, такие рейсы осуществляются авиакомпанией "<a href="http://ria.ru/organization_Aehroflot/" target="_blank" data-auto="true">Аэрофлот</a>". В оперативном штабе добавили, что за весь период было организовано более 580 вывозных рейсов, которые перевезли более 92 тысяч пассажиров.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://ria.ru/20200916/vetnam-1577308640.html

Юрий . А если у них нет денег 10

5

россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

туризм, новости - туризм, коронавирус covid-19, россия, в мире