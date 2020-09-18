https://ria.ru/20200918/pashaev-1577461886.html

В ФПА оценили шансы Пашаева восстановить адвокатский статус

Лишенный адвокатского статуса скандальный юрист и бывший защитник Михаила Ефремова Эльман Пашаев может попробовать возобновить статус через год, сообщили РИА... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T18:43

2020-09-18T18:43

2020-09-18T18:43

эльман пашаев

министерство юстиции сша

михаил ефремов

федеральная палата адвокатов рф

общество

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Лишенный адвокатского статуса скандальный юрист и бывший защитник <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> Эльман Пашаев может попробовать возобновить статус через год, сообщили РИА Новости в Федеральной палате адвокатов (<a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_palata_advokatov_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФПА</a> РФ).Совет Адвокатской палаты Республики Северная Осетия – Алания в пятницу принял решение о лишении <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank">Пашаева </a>статуса адвоката. При этом по итогам разбирательства не был установлен срок, на какой период Пашаев перестает быть адвокатом.В ФПА РФ РИА Новости также подтвердили, что совет осетинской палаты не обозначил срок, на который Пашаева лишили статуса.Один из практикующих адвокатов рассказал агентству, что закон об адвокатской деятельности не регламентирует срок, спустя который юрист может обратиться в палату за возобновлением статуса.“Фактически, закон обозначает, что юрист может обратиться с личным заявлением о возобновлении статуса адвоката не ранее чем через год после решения совета, но только если ранее его статус был приостановлен. Сроки обращения в ситуации, когда адвокат был именно лишен статуса, законом не регламентируются. Тем не менее, устоявшаяся практика такова – через год можно обращаться за возобновлением, однако шансы на успех далеко не стопроцентные, особенно после такого общественного резонанса и вмешательства <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_justicii_RF" target="_blank">Минюста РФ</a>”, - заявил собеседник агентства.

https://ria.ru/20200918/pashaev-1577455521.html

https://ria.ru/20200918/pashaev-1577457463.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, министерство юстиции сша, михаил ефремов, федеральная палата адвокатов рф, общество