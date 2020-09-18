Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200918/pashaev-1577461886.html
В ФПА оценили шансы Пашаева восстановить адвокатский статус
Лишенный адвокатского статуса скандальный юрист и бывший защитник Михаила Ефремова Эльман Пашаев может попробовать возобновить статус через год, сообщили РИА... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T18:43
2020-09-18T18:43
эльман пашаев
министерство юстиции сша
михаил ефремов
федеральная палата адвокатов рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576663050_0:0:2273:1280_1400x0_80_0_0_e57f2c67759cb5bc78a4dfa6dcb0fafa.jpg
<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Лишенный адвокатского статуса скандальный юрист и бывший защитник <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Efremov/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Ефремова</a> Эльман Пашаев может попробовать возобновить статус через год, сообщили РИА Новости в Федеральной палате адвокатов (<a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_palata_advokatov_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФПА</a> РФ).Совет Адвокатской палаты Республики Северная Осетия – Алания в пятницу принял решение о лишении <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank">Пашаева </a>статуса адвоката. При этом по итогам разбирательства не был установлен срок, на какой период Пашаев перестает быть адвокатом.В ФПА РФ РИА Новости также подтвердили, что совет осетинской палаты не обозначил срок, на который Пашаева лишили статуса.Один из практикующих адвокатов рассказал агентству, что закон об адвокатской деятельности не регламентирует срок, спустя который юрист может обратиться в палату за возобновлением статуса.“Фактически, закон обозначает, что юрист может обратиться с личным заявлением о возобновлении статуса адвоката не ранее чем через год после решения совета, но только если ранее его статус был приостановлен. Сроки обращения в ситуации, когда адвокат был именно лишен статуса, законом не регламентируются. Тем не менее, устоявшаяся практика такова – через год можно обращаться за возобновлением, однако шансы на успех далеко не стопроцентные, особенно после такого общественного резонанса и вмешательства <a href="https://ria.ru/organization_Ministerstvo_justicii_RF" target="_blank">Минюста РФ</a>”, - заявил собеседник агентства.
https://ria.ru/20200918/pashaev-1577455521.html
https://ria.ru/20200918/pashaev-1577457463.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576663050_0:0:2273:1706_1400x0_80_0_0_ac341159e23a6e9d2a58bee4f651d0a8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эльман пашаев, министерство юстиции сша, михаил ефремов, федеральная палата адвокатов рф, общество

В ФПА оценили шансы Пашаева восстановить адвокатский статус

18:43 18.09.2020
629
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАдвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Лишенный адвокатского статуса скандальный юрист и бывший защитник Михаила Ефремова Эльман Пашаев может попробовать возобновить статус через год, сообщили РИА Новости в Федеральной палате адвокатов (ФПА РФ).
Совет Адвокатской палаты Республики Северная Осетия – Алания в пятницу принял решение о лишении Пашаева статуса адвоката. При этом по итогам разбирательства не был установлен срок, на какой период Пашаев перестает быть адвокатом.
Адвокат Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 17:00
Пашаев нашел сходство между собой и Иисусом
В ФПА РФ РИА Новости также подтвердили, что совет осетинской палаты не обозначил срок, на который Пашаева лишили статуса.
Один из практикующих адвокатов рассказал агентству, что закон об адвокатской деятельности не регламентирует срок, спустя который юрист может обратиться в палату за возобновлением статуса.
“Фактически, закон обозначает, что юрист может обратиться с личным заявлением о возобновлении статуса адвоката не ранее чем через год после решения совета, но только если ранее его статус был приостановлен. Сроки обращения в ситуации, когда адвокат был именно лишен статуса, законом не регламентируются. Тем не менее, устоявшаяся практика такова – через год можно обращаться за возобновлением, однако шансы на успех далеко не стопроцентные, особенно после такого общественного резонанса и вмешательства Минюста РФ”, - заявил собеседник агентства.
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 17:35
Пашаев отреагировал на лишение статуса адвоката
1461002
Обсудить0
Эльман ПашаевМинистерство юстиции СШАМихаил ЕфремовФедеральная палата адвокатов РФОбщество
Рекомендуем
Акция в поддержку действующей власти в Минске
Белоруссия пригрозила выходом из международных организаций из-за санкций
Взаимодействие российских, белорусских и сербских военнослужащих во время совместных тактических учений на полигоне Посулянски Левады в Сербии
Посол назвал учения в Белоруссии ответом желающим раскачать обстановку
Заместитель министра иностранных дел РФ Василий Небензя
Небензя заявил о стремлении США сменить власть в Сирии
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Татарстане задержали мужчину, подозреваемого в убийстве ветерана ВОВ
Сотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19
Стала известна цена препарата от COVID-19 "Коронавир"
Снегопад в Санкт-Петербурге
Россиянам рассказали, какой погоды ждать зимой
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Посол России прокомментировал протесты в Белоруссии
Первая в мире вакцина от коронавируса COVID-19
Посол России оценил решение поставлять вакцину "Спутник V" в Белоруссию
Цветные мужские штаны
Мужчина сломал незнакомцу обе ноги за критику его штанов
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время встречи в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым. 27 мая 2019
В Белоруссии заявили о готовом проекте ответных санкций против Евросоюза
Актер, музыкант, ведущий программ на радио и телевидении Оскар Кучера
Покинувший НТВ Кучера объяснил свое решение
Здание министерства сельского хозяйства РФ
Минсельхоз предложил внести изменения в продовольственное эмбарго
Президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор на международной конференции в Риме
Россиянин попал в пятерку самых влиятельных евреев мира
Паломники-хасиды на нейтральной полосе белорусско-украинской границы между пунктами пропуска Новая Гута и Новые Яриловичи
Глава МИД Белоруссии ответил на обвинения из-за ситуации с хасидами
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Пашаев отреагировал на лишение статуса адвоката
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Эксперт назвал факторы, которые могут привести к новому ослаблению рубля
03:13Латышский врач похвастался отказом в помощи русскоговорящему мужчине
03:06Центр разработок S7 приступил к созданию легкой ракеты-носителя
03:05Эксперт рассказал, как быть, если вы случайно заблокировали телефон
03:02Ученые предупредили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга
02:59Мужчина попытался без страховки покорить самый высокий небоскреб Парижа
02:46Президент Бразилии назвал самоизоляцию проявлением слабости
02:31Власти Нидерландов планируют судить хозяев кошек-охотников
02:26Байден сравнил обеспокоенность из-за TikTok и действий Трампа
02:12Адвокат объяснила, как Ефремов может получить условный срок
02:01Эксперт рассказал о том, что нельзя включать в завещание
02:00Россиян научили секретам надежного пароля
01:10Пушков высмеял требования Украины "пустить" ее в Европу
00:54"Провал и кошмар": Трамп жестко раскритиковал Байдена
00:47Итоги "Кинотавра": почему фестиваль в Сочи всех удивил
00:45Жители городка в Канаде выбирают для него более благозвучное название
23:46Заявление Колесниковой передали из СК Белоруссии в МВД для проверки
23:38Коалиция во главе с США перебросит БМП на северо-восток Сирии
23:20Разработчик рассказал о революционных успехах препарата "Арепливир"
23:17Пашаев зачитал письмо Ефремова в свою защиту
Лента новостейМолния