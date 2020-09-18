https://ria.ru/20200918/pashaev-1577461277.html

Пашаев может обжаловать лишение статуса адвоката через суд

Лишенный статуса адвоката Эльман Пашаев может обжаловать это решение через суд, сообщил РИА Новости президент адвокатской палаты Северной Осетии Марк Гаглоев. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T18:34

2020-09-18T18:34

2020-09-18T18:34

эльман пашаев

россия

александр добровинский

москва

происшествия

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<strong>ПЯТИГОРСК, 18 сен - РИА Новости.</strong> Лишенный статуса адвоката <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> может обжаловать это решение через суд, сообщил РИА Новости президент адвокатской палаты Северной Осетии Марк Гаглоев.Ранее Совет адвокатской палаты Северной Осетии лишил Пашаева статуса адвоката.Минюст РФ внес в адвокатскую палату Северной Осетии представление о прекращении статуса адвоката Пашаева из-за публичных высказываний, допущенных по делу Ефремова. Его визави <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александра Добровинского</a> ведомство намерено привлечь к дисциплинарной ответственности, это представление рассмотрят в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.По итогам громкого судебного процесса Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершенное в пьяном виде ДТП, в котором погиб человек. Пашаев тщетно пытался доказать, что артист был не за рулем, а машину вел кто-то другой.

https://ria.ru/20200918/pashaev-1577455521.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, россия, александр добровинский, москва, происшествия