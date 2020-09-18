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Пашаев может обжаловать лишение статуса адвоката через суд
Лишенный статуса адвоката Эльман Пашаев может обжаловать это решение через суд, сообщил РИА Новости президент адвокатской палаты Северной Осетии Марк Гаглоев. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T18:34
2020-09-18T18:34
эльман пашаев
россия
александр добровинский
москва
происшествия
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<strong>ПЯТИГОРСК, 18 сен - РИА Новости.</strong> Лишенный статуса адвоката <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> может обжаловать это решение через суд, сообщил РИА Новости президент адвокатской палаты Северной Осетии Марк Гаглоев.Ранее Совет адвокатской палаты Северной Осетии лишил Пашаева статуса адвоката.Минюст РФ внес в адвокатскую палату Северной Осетии представление о прекращении статуса адвоката Пашаева из-за публичных высказываний, допущенных по делу Ефремова. Его визави <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александра Добровинского</a> ведомство намерено привлечь к дисциплинарной ответственности, это представление рассмотрят в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.По итогам громкого судебного процесса Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершенное в пьяном виде ДТП, в котором погиб человек. Пашаев тщетно пытался доказать, что артист был не за рулем, а машину вел кто-то другой.
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эльман пашаев, россия, александр добровинский, москва, происшествия

Пашаев может обжаловать лишение статуса адвоката через суд

18:34 18.09.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкАдвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в здании Пресненского суда города Москвы
Адвокат актера Михаила Ефремова Эльман Пашаев в здании Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Илья Питалев
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ПЯТИГОРСК, 18 сен - РИА Новости. Лишенный статуса адвоката Эльман Пашаев может обжаловать это решение через суд, сообщил РИА Новости президент адвокатской палаты Северной Осетии Марк Гаглоев.
Ранее Совет адвокатской палаты Северной Осетии лишил Пашаева статуса адвоката.

"Обжаловать можно, обращение в суд с заявлением на отмену решения", - сказал Гаглоев.

Минюст РФ внес в адвокатскую палату Северной Осетии представление о прекращении статуса адвоката Пашаева из-за публичных высказываний, допущенных по делу Ефремова. Его визави Александра Добровинского ведомство намерено привлечь к дисциплинарной ответственности, это представление рассмотрят в Москве.
По итогам громкого судебного процесса Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершенное в пьяном виде ДТП, в котором погиб человек. Пашаев тщетно пытался доказать, что артист был не за рулем, а машину вел кто-то другой.
Адвокат Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
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Пашаев нашел сходство между собой и Иисусом
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Эльман ПашаевРоссияАлександр ДобровинскийМоскваПроисшествия
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