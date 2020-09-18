https://ria.ru/20200918/pashaev-1577461277.html
Пашаев может обжаловать лишение статуса адвоката через суд
Лишенный статуса адвоката Эльман Пашаев может обжаловать это решение через суд, сообщил РИА Новости президент адвокатской палаты Северной Осетии Марк Гаглоев. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T18:34
2020-09-18T18:34
2020-09-18T18:34
эльман пашаев
россия
александр добровинский
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576915127_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_57efdc3ae040457fc6b25eaa5d0bdb6d.jpg
<strong>ПЯТИГОРСК, 18 сен - РИА Новости.</strong> Лишенный статуса адвоката <a href="http://ria.ru/person_elman-pashaev/" target="_blank" data-auto="true">Эльман Пашаев</a> может обжаловать это решение через суд, сообщил РИА Новости президент адвокатской палаты Северной Осетии Марк Гаглоев.Ранее Совет адвокатской палаты Северной Осетии лишил Пашаева статуса адвоката.Минюст РФ внес в адвокатскую палату Северной Осетии представление о прекращении статуса адвоката Пашаева из-за публичных высказываний, допущенных по делу Ефремова. Его визави <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Dobrovinskijj/" target="_blank" data-auto="true">Александра Добровинского</a> ведомство намерено привлечь к дисциплинарной ответственности, это представление рассмотрят в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>.По итогам громкого судебного процесса Пресненский суд Москвы приговорил Ефремова к восьми годам колонии общего режима за совершенное в пьяном виде ДТП, в котором погиб человек. Пашаев тщетно пытался доказать, что артист был не за рулем, а машину вел кто-то другой.
https://ria.ru/20200918/pashaev-1577455521.html
1
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/08/1576915127_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_5da314d69964c4f8da9f1aa6c6462dd0.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман пашаев, россия, александр добровинский, москва, происшествия