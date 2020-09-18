https://ria.ru/20200918/pashaev-1577457463.html

Пашаев отреагировал на лишение статуса адвоката

Эльман Пашаев рассказал телеканалу "360", что будет делать после лишения на год адвокатского статуса. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T17:35

2020-09-18T17:35

2020-09-18T18:08

эльман пашаев

сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)

дтп с участием михаила ефремова

россия

александр добровинский

михаил ефремов

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости</strong>. Эльман Пашаев рассказал телеканалу <a href="https://360tv.ru/" target="_blank">"360"</a>, что будет делать после лишения на год адвокатского статуса."Продолжу заниматься своими делами — гражданскими, арбитражными, семейными делами. Для этого же не требуется статус адвоката. Так же буду дальше осуществлять (деятельность. — Прим. ред.). (Настроение. — прим. ред.) боевое. Зато язык развязали мне, знаете с адвокатским статусом многое нельзя говорить. Мне статус прекратили — еще год язык будет развязан", — приводит телеканал слова Пашаева.Минюст внес представление о прекращении статуса адвоката в палату Северной Осетии после публичных высказываний Пашаева о деле Михаила Ефремова. Его оппонента Александра Добровинского министерство предложило привлечь к дисциплинарной ответственности.Пашаев представлял интересы Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП в центре Москвы. Уголовное дело в отношении актера возбудили после автомобильной аварии, произошедшей 8 июня на Садовом кольце. По версии следствия, артист, находившийся за рулем внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank">Сергея Захарова</a>, который скончался спустя несколько часов в больнице. Экспертиза обнаружила в крови Ефремова следы алкоголя и наркотиков. Пашаев пытался доказать, что за рулем автомобиля артиста был другой человек. После длительного и громкого разбирательства суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.В пятницу новый адвокат Ефремова Владимир Васильев в апелляционной жалобе попросил вдвое сократить срок заключения артиста и заменить приговор на условный.

https://ria.ru/20200918/uslovnyy-1577451462.html

https://ria.ru/20200918/pashaev-1577455521.html

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россия

москва

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия