Пашаев отреагировал на лишение статуса адвоката
17:35 18.09.2020 (обновлено: 18:08 18.09.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАдвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Эльман Пашаев рассказал телеканалу "360", что будет делать после лишения на год адвокатского статуса.
"Продолжу заниматься своими делами — гражданскими, арбитражными, семейными делами. Для этого же не требуется статус адвоката. Так же буду дальше осуществлять (деятельность. — Прим. ред.). (Настроение. — прим. ред.) боевое. Зато язык развязали мне, знаете с адвокатским статусом многое нельзя говорить. Мне статус прекратили — еще год язык будет развязан", — приводит телеканал слова Пашаева.
Минюст внес представление о прекращении статуса адвоката в палату Северной Осетии после публичных высказываний Пашаева о деле Михаила Ефремова. Его оппонента Александра Добровинского министерство предложило привлечь к дисциплинарной ответственности.
Пашаев представлял интересы Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП в центре Москвы. Уголовное дело в отношении актера возбудили после автомобильной аварии, произошедшей 8 июня на Садовом кольце. По версии следствия, артист, находившийся за рулем внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Сергея Захарова, который скончался спустя несколько часов в больнице. Экспертиза обнаружила в крови Ефремова следы алкоголя и наркотиков.
Пашаев пытался доказать, что за рулем автомобиля артиста был другой человек. После длительного и громкого разбирательства суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.
В пятницу новый адвокат Ефремова Владимир Васильев в апелляционной жалобе попросил вдвое сократить срок заключения артиста и заменить приговор на условный.
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