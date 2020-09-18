Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200918/pashaev-1577457463.html
Пашаев отреагировал на лишение статуса адвоката
Эльман Пашаев рассказал телеканалу "360", что будет делать после лишения на год адвокатского статуса. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T17:35
2020-09-18T18:08
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
александр добровинский
михаил ефремов
москва
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576696730_0:137:3072:1865_1400x0_80_0_0_fe0b6e7a200354a65484ea8d1dbee85b.jpg
<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости</strong>. Эльман Пашаев рассказал телеканалу <a href="https://360tv.ru/" target="_blank">"360"</a>, что будет делать после лишения на год адвокатского статуса."Продолжу заниматься своими делами — гражданскими, арбитражными, семейными делами. Для этого же не требуется статус адвоката. Так же буду дальше осуществлять (деятельность. — Прим. ред.). (Настроение. — прим. ред.) боевое. Зато язык развязали мне, знаете с адвокатским статусом многое нельзя говорить. Мне статус прекратили — еще год язык будет развязан", — приводит телеканал слова Пашаева.Минюст внес представление о прекращении статуса адвоката в палату Северной Осетии после публичных высказываний Пашаева о деле Михаила Ефремова. Его оппонента Александра Добровинского министерство предложило привлечь к дисциплинарной ответственности.Пашаев представлял интересы Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП в центре Москвы. Уголовное дело в отношении актера возбудили после автомобильной аварии, произошедшей 8 июня на Садовом кольце. По версии следствия, артист, находившийся за рулем внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном <a href="http://ria.ru/person_sergey-zakharov-pogibshiy-v-dtp-s-uchastiem-efremova/" target="_blank">Сергея Захарова</a>, который скончался спустя несколько часов в больнице. Экспертиза обнаружила в крови Ефремова следы алкоголя и наркотиков. Пашаев пытался доказать, что за рулем автомобиля артиста был другой человек. После длительного и громкого разбирательства суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.В пятницу новый адвокат Ефремова Владимир Васильев в апелляционной жалобе попросил вдвое сократить срок заключения артиста и заменить приговор на условный.
https://ria.ru/20200918/uslovnyy-1577451462.html
https://ria.ru/20200918/pashaev-1577455521.html
4
россия
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/09/03/1576696730_117:0:2848:2048_1400x0_80_0_0_95d05b0c2d11c4ae74340968a3b64b12.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, александр добровинский, михаил ефремов, москва, происшествия

Пашаев отреагировал на лишение статуса адвоката

17:35 18.09.2020 (обновлено: 18:08 18.09.2020)
49645
© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАдвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев
Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Эльман Пашаев рассказал телеканалу "360", что будет делать после лишения на год адвокатского статуса.
"Продолжу заниматься своими делами — гражданскими, арбитражными, семейными делами. Для этого же не требуется статус адвоката. Так же буду дальше осуществлять (деятельность. — Прим. ред.). (Настроение. — прим. ред.) боевое. Зато язык развязали мне, знаете с адвокатским статусом многое нельзя говорить. Мне статус прекратили — еще год язык будет развязан", — приводит телеканал слова Пашаева.
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский у здания Пресненского суда города Москвы - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 16:10
Добровинский отреагировал на просьбу заменить срок Ефремову условным
Минюст внес представление о прекращении статуса адвоката в палату Северной Осетии после публичных высказываний Пашаева о деле Михаила Ефремова. Его оппонента Александра Добровинского министерство предложило привлечь к дисциплинарной ответственности.
Пашаев представлял интересы Михаила Ефремова в деле о смертельном ДТП в центре Москвы. Уголовное дело в отношении актера возбудили после автомобильной аварии, произошедшей 8 июня на Садовом кольце. По версии следствия, артист, находившийся за рулем внедорожника, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном Сергея Захарова, который скончался спустя несколько часов в больнице. Экспертиза обнаружила в крови Ефремова следы алкоголя и наркотиков.
Пашаев пытался доказать, что за рулем автомобиля артиста был другой человек. После длительного и громкого разбирательства суд приговорил Ефремова к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.
В пятницу новый адвокат Ефремова Владимир Васильев в апелляционной жалобе попросил вдвое сократить срок заключения артиста и заменить приговор на условный.
Адвокат Эльман Пашаев - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 17:00
Пашаев нашел сходство между собой и Иисусом
292030573
Обсудить4
Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовМоскваПроисшествия
Рекомендуем
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский у здания Пресненского суда города Москвы
Добровинский отреагировал на просьбу заменить срок Ефремову условным
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский в здании Пресненского суда города Москвы
Добровинский отреагировал на лишение Пашаева адвокатского статуса
Актер, музыкант, ведущий программ на радио и телевидении Оскар Кучера
Покинувший НТВ Кучера объяснил свое решение
Президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор на международной конференции в Риме
Россиянин попал в пятерку самых влиятельных евреев мира
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
СПЧ ООН отклонил все российские поправки к резолюции по Белоруссии
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Онищенко оценил стоимость российского препарата от коронавируса
Адвокат Эльман Пашаев
Пашаев нашел сходство между собой и Иисусом
Эльман Пашаев
Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса
Цветные мужские штаны
Мужчина сломал незнакомцу обе ноги за критику его штанов
Машины ДПС и полиции стоят у резиденции посла США в Москве
Неизвестный врезался в ворота резиденции посла США в Москве
Снегопад в Санкт-Петербурге
Россиянам рассказали, какой погоды ждать зимой
Арепливир
Названа рекомендованная цена российского лекарства от коронавируса
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Макей рассказал, как Минск ответит на санкции Евросоюза
Министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс
МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ
Студенты в перерыве между лекциями
Депутат назвал большинство студентов "лодырями" и "пожирателями кредитов"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Эксперт назвал факторы, которые могут привести к новому ослаблению рубля
03:13Латышский врач похвастался отказом в помощи русскоговорящему мужчине
03:06Центр разработок S7 приступил к созданию легкой ракеты-носителя
03:05Эксперт рассказал, как быть, если вы случайно заблокировали телефон
03:02Ученые предупредили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга
02:59Мужчина попытался без страховки покорить самый высокий небоскреб Парижа
02:46Президент Бразилии назвал самоизоляцию проявлением слабости
02:31Власти Нидерландов планируют судить хозяев кошек-охотников
02:26Байден сравнил обеспокоенность из-за TikTok и действий Трампа
02:12Адвокат объяснила, как Ефремов может получить условный срок
02:01Эксперт рассказал о том, что нельзя включать в завещание
02:00Россиян научили секретам надежного пароля
01:10Пушков высмеял требования Украины "пустить" ее в Европу
00:54"Провал и кошмар": Трамп жестко раскритиковал Байдена
00:47Итоги "Кинотавра": почему фестиваль в Сочи всех удивил
00:45Жители городка в Канаде выбирают для него более благозвучное название
23:46Заявление Колесниковой передали из СК Белоруссии в МВД для проверки
23:38Коалиция во главе с США перебросит БМП на северо-восток Сирии
23:20Разработчик рассказал о революционных успехах препарата "Арепливир"
23:17Пашаев зачитал письмо Ефремова в свою защиту
Лента новостейМолния