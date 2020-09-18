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Сибиряк получил шесть лет колонии за отравление односельчан метанолом
Омский районный суд приговорил к шести годам колонии жителя села Покровка Омской области, которого признал виновным в отравлении метанолом 13 односельчан,... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T13:45
2020-09-18T13:50
следственный комитет россии (ск рф)
омская область
омск
происшествия
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<strong>НОВОСИБИРСК, 18 сен – РИА Новости.</strong> Омский районный суд приговорил к шести годам колонии жителя села Покровка <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a>, которого признал виновным в отравлении метанолом 13 односельчан, семеро из которых умерли, сообщает в пятницу следственное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ по региону.По данным следствия, ранее судимый за кражи Бражников приобрел у знакомого в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> пятилитровую канистру с техническим спиртом и, разбавив его водой в пропорции один к двум, под видом хорошего алкоголя продал местным жителям по 100 рублей за поллитра.В управлении сообщили, что обвиняемый, имеющий на иждивении четырех несовершеннолетних детей, вину признал частично, пояснив, что якобы не знал о токсичном действии продаваемого спирта. Мужчину признали виновным по статье УК РФ "Хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".
https://ria.ru/20200904/tver-1576784448.html
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омская область
омск
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следственный комитет россии (ск рф), омская область, омск, происшествия

Сибиряк получил шесть лет колонии за отравление односельчан метанолом

13:45 18.09.2020 (обновлено: 13:50 18.09.2020)
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© Фото : СК РФ по Омской области Павел Бражников, отравивший метанолом 13 жителей села Покровка Омской области
 Павел Бражников, отравивший метанолом 13 жителей села Покровка Омской области - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© Фото : СК РФ по Омской области
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НОВОСИБИРСК, 18 сен – РИА Новости. Омский районный суд приговорил к шести годам колонии жителя села Покровка Омской области, которого признал виновным в отравлении метанолом 13 односельчан, семеро из которых умерли, сообщает в пятницу следственное управление СК РФ по региону.
"Собранные следственными органами СК РФ по Омской области доказательства признаны Омским районным судом достаточными для вынесения приговора 37-летнему Павлу Бражникову… Приговором суда Бражникову назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", - говорится в сообщении.
По данным следствия, ранее судимый за кражи Бражников приобрел у знакомого в Омске пятилитровую канистру с техническим спиртом и, разбавив его водой в пропорции один к двум, под видом хорошего алкоголя продал местным жителям по 100 рублей за поллитра.
"После употребления суррогата алкоголя от острого отравления метанолом в период с 25 по 28 января 2020 года скончались семь граждан в возрасте от 25 до 73 лет, шести местным жителям, употребившим суррогат, был причинен вред здоровью различной степени тяжести", - сообщили в СК.
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В управлении сообщили, что обвиняемый, имеющий на иждивении четырех несовершеннолетних детей, вину признал частично, пояснив, что якобы не знал о токсичном действии продаваемого спирта. Мужчину признали виновным по статье УК РФ "Хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".
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Следственный комитет России (СК РФ)Омская областьОмскПроисшествия
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