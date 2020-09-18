https://ria.ru/20200918/otravlenie-1577440628.html

Сибиряк получил шесть лет колонии за отравление односельчан метанолом

Омский районный суд приговорил к шести годам колонии жителя села Покровка Омской области, которого признал виновным в отравлении метанолом 13 односельчан,... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T13:45

2020-09-18T13:45

2020-09-18T13:50

следственный комитет россии (ск рф)

омская область

омск

происшествия

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<strong>НОВОСИБИРСК, 18 сен – РИА Новости.</strong> Омский районный суд приговорил к шести годам колонии жителя села Покровка <a href="http://ria.ru/location_Omskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Омской области</a>, которого признал виновным в отравлении метанолом 13 односельчан, семеро из которых умерли, сообщает в пятницу следственное управление <a href="http://ria.ru/organization_Sledstvennyjj_komitet_RF/" target="_blank" data-auto="true">СК</a> РФ по региону.По данным следствия, ранее судимый за кражи Бражников приобрел у знакомого в <a href="http://ria.ru/location_Omsk/" target="_blank" data-auto="true">Омске</a> пятилитровую канистру с техническим спиртом и, разбавив его водой в пропорции один к двум, под видом хорошего алкоголя продал местным жителям по 100 рублей за поллитра.В управлении сообщили, что обвиняемый, имеющий на иждивении четырех несовершеннолетних детей, вину признал частично, пояснив, что якобы не знал о токсичном действии продаваемого спирта. Мужчину признали виновным по статье УК РФ "Хранение и сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц".

https://ria.ru/20200904/tver-1576784448.html

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омская область

омск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), омская область, омск, происшествия