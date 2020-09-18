https://ria.ru/20200918/oshibka-1577418265.html

Эксперт рассказал, как быть, если вы отправили деньги не на ту карту

Если перевод по ошибке ушел на чужую карту, первым делом нужно подключить банк, который, в свою очередь, свяжется с банком получателя. Можно также выйти на... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T03:03

2020-09-18T03:03

2020-09-18T08:17

технологии

общество

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Если перевод по ошибке ушел на чужую карту, первым делом нужно подключить банк, который, в свою очередь, свяжется с банком получателя. Можно также выйти на получателя напрямую, и в случае отказа вернуть деньги пригрозить судом, рассказал агентству "<a href="http://1prime.ru/finance/20200918/832040205.html" target="_blank">Прайм</a>" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей КричевскийЕсли все-таки это произошло, то первым делом нужно позвонить в <a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_Banki/" target="_blank">банк</a> и сообщить о том, что деньги были ошибочно отправлены не на тот счет.

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

технологии, общество