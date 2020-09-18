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Эксперт рассказал, как быть, если вы отправили деньги не на ту карту
Если перевод по ошибке ушел на чужую карту, первым делом нужно подключить банк, который, в свою очередь, свяжется с банком получателя. Можно также выйти на... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T03:03
2020-09-18T08:17
технологии
общество
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Если перевод по ошибке ушел на чужую карту, первым делом нужно подключить банк, который, в свою очередь, свяжется с банком получателя. Можно также выйти на получателя напрямую, и в случае отказа вернуть деньги пригрозить судом, рассказал агентству "<a href="http://1prime.ru/finance/20200918/832040205.html" target="_blank">Прайм</a>" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей КричевскийЕсли все-таки это произошло, то первым делом нужно позвонить в <a href="https://ria.ru/tag_thematic_category_Banki/" target="_blank">банк</a> и сообщить о том, что деньги были ошибочно отправлены не на тот счет.
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РИА Новости
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РИА Новости
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технологии, общество

Эксперт рассказал, как быть, если вы отправили деньги не на ту карту

03:03 18.09.2020 (обновлено: 08:17 18.09.2020)
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© Fotolia / pressmaster Денежный перевод
Денежный перевод - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© Fotolia / pressmaster
Денежный перевод. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Если перевод по ошибке ушел на чужую карту, первым делом нужно подключить банк, который, в свою очередь, свяжется с банком получателя. Можно также выйти на получателя напрямую, и в случае отказа вернуть деньги пригрозить судом, рассказал агентству "Прайм" эксперт Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский
"Самый простой способ избежать такой проблемы – перепроверять реквизиты платежа. В любом банковском приложении адресат и данные перевода перепроверяются во время подтверждения платежа, поэтому, в целом, чтобы ошибиться, нужно не заметить помарку в реквизитах дважды", — сказал он.
Если все-таки это произошло, то первым делом нужно позвонить в банк и сообщить о том, что деньги были ошибочно отправлены не на тот счет.
4326101321
Чат5
ТехнологииОбщество
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