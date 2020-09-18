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Иллюстрация - Ханты-Мансийский Автономный Округ
Ханты-Мансийский Автономный Округ
https://ria.ru/20200918/osetr-1577447161.html
Тысячи особей молоди сибирского осетра выпустили в реку Иртыш в Югре
Свыше 8 тысяч особей молоди сибирского осетра выпустили в пятницу в акваторию реки Иртыш в Ханты-Мансийске во время прямого эфира губернатора Югры Натальи... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T15:09
2020-09-18T15:09
ханты-мансийский автономный округ
ханты-мансийский автономный округ
иртыш (река)
ханты-мансийск
общество
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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 сен - РИА Новости.</strong> Свыше 8 тысяч особей молоди сибирского осетра выпустили в пятницу в акваторию реки <a href="http://ria.ru/location_Irtysh_reka/" target="_blank" data-auto="true">Иртыш</a> в <a href="http://ria.ru/location_KHanty_Mansijjsk/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийске</a> во время прямого эфира губернатора Югры Натальи Комаровой, посвященного вопросам экологии.Глава <a href="http://ria.ru/location_KHMAO/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийского автономного округа</a> в пятницу провела онлайн-встречу с экологами, общественниками, блогерами, а также предпринимателям, работающими в сфере экотуризма. Они обсудили меры по сохранению природы автономного округа, а также озвучили ряд связанных с этим инициатив. Так, одной из тем встречи стало воспроизводство популяции краснокнижного сибирского осетра в акваториях региона.По его словам, Югра - единственный регион в Обь-Иртышском бассейне, который уделяет столь пристальное внимание воспроизводству сибирского осетра.Как уточнил инициатор реализации проекта в автономном округе, член Общественной палаты Югры Мидхат Хасанов, в 2019 году в реки на территории региона было выпущено 4,2 миллиона мальков сибирского осетра, в этом году - уже свыше 3 миллионов.Красная книга РФ пополнилась указанным видом в конце прошлого века. Сибирский осетр также включен в Красную книгу Югры как подвид, находящийся под угрозой исчезновения.
https://ria.ru/20200909/muzey-1577003111.html
ханты-мансийский автономный округ
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ханты-мансийский автономный округ, иртыш (река), ханты-мансийск, общество

Тысячи особей молоди сибирского осетра выпустили в реку Иртыш в Югре

15:09 18.09.2020
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© Fotolia / Vladimir WrangelОсетр
Осетр - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© Fotolia / Vladimir Wrangel
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 сен - РИА Новости. Свыше 8 тысяч особей молоди сибирского осетра выпустили в пятницу в акваторию реки Иртыш в Ханты-Мансийске во время прямого эфира губернатора Югры Натальи Комаровой, посвященного вопросам экологии.
Глава Ханты-Мансийского автономного округа в пятницу провела онлайн-встречу с экологами, общественниками, блогерами, а также предпринимателям, работающими в сфере экотуризма. Они обсудили меры по сохранению природы автономного округа, а также озвучили ряд связанных с этим инициатив. Так, одной из тем встречи стало воспроизводство популяции краснокнижного сибирского осетра в акваториях региона.

"Сегодня мы производим на берегу Иртыша выпуск сибирского осетра. К сожалению, естественная популяция не может обеспечить необходимый уровень воспроизводства. Данный вид у нас занесен в Красную книгу РФ. Сегодня выпускаем более 8 тысяч подрощенных особей", - сказал руководитель Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Иван Матаев.

По его словам, Югра - единственный регион в Обь-Иртышском бассейне, который уделяет столь пристальное внимание воспроизводству сибирского осетра.

"Хочу отметить, что мы работаем по правилу: граждане заказали - правительство округа выполнило этот заказ. Заказ, касающийся сохранения сибирского осетра, имеет особое значение. Нам крайне важно, чтобы популяция восполнялась, мы готовы сделать все, чтобы не нанести вред популяции", - отметила в свою очередь Наталья Комарова.

Как уточнил инициатор реализации проекта в автономном округе, член Общественной палаты Югры Мидхат Хасанов, в 2019 году в реки на территории региона было выпущено 4,2 миллиона мальков сибирского осетра, в этом году - уже свыше 3 миллионов.
Красная книга РФ пополнилась указанным видом в конце прошлого века. Сибирский осетр также включен в Красную книгу Югры как подвид, находящийся под угрозой исчезновения.
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Ханты-Мансийский Автономный ОкругХанты-Мансийский автономный округИртыш (река)Ханты-МансийскОбщество
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