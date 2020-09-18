https://ria.ru/20200918/osetr-1577447161.html

Тысячи особей молоди сибирского осетра выпустили в реку Иртыш в Югре

Свыше 8 тысяч особей молоди сибирского осетра выпустили в пятницу в акваторию реки Иртыш в Ханты-Мансийске во время прямого эфира губернатора Югры Натальи... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T15:09

2020-09-18T15:09

2020-09-18T15:09

ханты-мансийский автономный округ

ханты-мансийский автономный округ

иртыш (река)

ханты-мансийск

общество

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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 сен - РИА Новости.</strong> Свыше 8 тысяч особей молоди сибирского осетра выпустили в пятницу в акваторию реки <a href="http://ria.ru/location_Irtysh_reka/" target="_blank" data-auto="true">Иртыш</a> в <a href="http://ria.ru/location_KHanty_Mansijjsk/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийске</a> во время прямого эфира губернатора Югры Натальи Комаровой, посвященного вопросам экологии.Глава <a href="http://ria.ru/location_KHMAO/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийского автономного округа</a> в пятницу провела онлайн-встречу с экологами, общественниками, блогерами, а также предпринимателям, работающими в сфере экотуризма. Они обсудили меры по сохранению природы автономного округа, а также озвучили ряд связанных с этим инициатив. Так, одной из тем встречи стало воспроизводство популяции краснокнижного сибирского осетра в акваториях региона.По его словам, Югра - единственный регион в Обь-Иртышском бассейне, который уделяет столь пристальное внимание воспроизводству сибирского осетра.Как уточнил инициатор реализации проекта в автономном округе, член Общественной палаты Югры Мидхат Хасанов, в 2019 году в реки на территории региона было выпущено 4,2 миллиона мальков сибирского осетра, в этом году - уже свыше 3 миллионов.Красная книга РФ пополнилась указанным видом в конце прошлого века. Сибирский осетр также включен в Красную книгу Югры как подвид, находящийся под угрозой исчезновения.

https://ria.ru/20200909/muzey-1577003111.html

ханты-мансийский автономный округ

иртыш (река)

ханты-мансийск

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийский автономный округ, иртыш (река), ханты-мансийск, общество