Тысячи особей молоди сибирского осетра выпустили в реку Иртыш в Югре
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 сен - РИА Новости. Свыше 8 тысяч особей молоди сибирского осетра выпустили в пятницу в акваторию реки Иртыш в Ханты-Мансийске во время прямого эфира губернатора Югры Натальи Комаровой, посвященного вопросам экологии.
Глава Ханты-Мансийского автономного округа в пятницу провела онлайн-встречу с экологами, общественниками, блогерами, а также предпринимателям, работающими в сфере экотуризма. Они обсудили меры по сохранению природы автономного округа, а также озвучили ряд связанных с этим инициатив. Так, одной из тем встречи стало воспроизводство популяции краснокнижного сибирского осетра в акваториях региона.
"Сегодня мы производим на берегу Иртыша выпуск сибирского осетра. К сожалению, естественная популяция не может обеспечить необходимый уровень воспроизводства. Данный вид у нас занесен в Красную книгу РФ. Сегодня выпускаем более 8 тысяч подрощенных особей", - сказал руководитель Нижнеобского территориального управления Федерального агентства по рыболовству Иван Матаев.
По его словам, Югра - единственный регион в Обь-Иртышском бассейне, который уделяет столь пристальное внимание воспроизводству сибирского осетра.
"Хочу отметить, что мы работаем по правилу: граждане заказали - правительство округа выполнило этот заказ. Заказ, касающийся сохранения сибирского осетра, имеет особое значение. Нам крайне важно, чтобы популяция восполнялась, мы готовы сделать все, чтобы не нанести вред популяции", - отметила в свою очередь Наталья Комарова.
Как уточнил инициатор реализации проекта в автономном округе, член Общественной палаты Югры Мидхат Хасанов, в 2019 году в реки на территории региона было выпущено 4,2 миллиона мальков сибирского осетра, в этом году - уже свыше 3 миллионов.
Красная книга РФ пополнилась указанным видом в конце прошлого века. Сибирский осетр также включен в Красную книгу Югры как подвид, находящийся под угрозой исчезновения.
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