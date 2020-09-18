Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200918/opros-1577433783.html
Опрос показал, как россияне оценивают современное общество
Более 60% россиян заявляют о несправедливом устройстве российского общества, при этом гораздо чаще опрошенные говорят, что оно более социально справедливое, чем РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T12:11
2020-09-18T12:11
западная европа
фонд "общественное мнение"
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/131799/37/1317993714_0:372:2980:2048_1400x0_80_0_0_abe82a4f6b38148f3b9874ee984ff111.jpg
<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Более 60% россиян заявляют о несправедливом устройстве российского общества, при этом гораздо чаще опрошенные говорят, что оно более социально справедливое, чем в странах <a href="http://ria.ru/location_Zapadnaja_Evropa/" target="_blank" data-auto="true">Западной Европы</a>, следует из данных опроса <a href="http://ria.ru/organization_Fond_Obshhestvennoe_mnenie/" target="_blank" data-auto="true">фонда "Общественное мнение"</a> (ФОМ).Согласно предоставленным данным, в 2018 году показатель недоверия достигал 65%.При этом, 42% респондентов считают российское общество более социально справедливым, чем в странах Западной Европы (противоположное мнение у 27%), а более половины опрошенных назвали более справедливым советское общество.Чаще о несправедливости современного общества говорят опрошенные в возрасте 46-60 лет, а молодые люди с 18 до 30 отмечают в основном положительные изменения. В целом, почти половина опрошенных считают, что вопрос социальной справедливости в стране за последние три-четыре года не изменился. О положительных изменениях в этой сфере за последние годы заявили лишь 15%, об отрицательных - 25%, которые, в свою очередь, отмечают ухудшение заботы о людях, снижение уровня жизни населения, расслоение общества и рост цен. Среди плюсов респонденты отмечали рост соцпомощи и работу властных структур.Ровно половина опрошенных заявила, что лично с несправедливостью за последние годы не сталкивалась, об обратном сказали 46%.Чаще всего респонденты жаловались на несправедливость низкой заработной планы, в сфере медицины, безработицы, на сокращения.Около 28% россиян среди 55% работающих респондентов назвали размер своего дохода несправедливым.Уточняется, что вопрос задавался только работающим респондентам и отвечали лишь 55% из всех опрошенных. Из 45% респондентов, работающих по найму, 21% назвал справедливой зарплату своего руководителя, а 12% - несправедливой.Всероссийский телефонный опрос проводился 11-13 сентября среди 1 тысяч респондентов от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20200915/rossiya-1577256314.html
https://ria.ru/20200903/patrioty-1576710921.html
https://sn.ria.ru/20200827/otsenki-1576364991.html
2
западная европа
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/131799/37/1317993714_249:0:2980:2048_1400x0_80_0_0_8cd15bff8f6e85deb3dd80babd0000b7.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
западная европа, фонд "общественное мнение", общество

Опрос показал, как россияне оценивают современное общество

12:11 18.09.2020
1046
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПрохожие на Никольской улице в Москве
Прохожие на Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Прохожие на Никольской улице в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Более 60% россиян заявляют о несправедливом устройстве российского общества, при этом гораздо чаще опрошенные говорят, что оно более социально справедливое, чем в странах Западной Европы, следует из данных опроса фонда "Общественное мнение" (ФОМ).
"Как Вы считаете, современное российское общество в целом устроено справедливо или несправедливо? 61% - несправедливо, 24% - справедливо, 15 - затрудняюсь ответить",- следует из опроса.
Пассажиры на платформе Ярославского вокзала в Москве - РИА Новости, 1920, 15.09.2020
15 сентября, 12:24
Опрос показал, какой хотят видеть россияне свою страну
Согласно предоставленным данным, в 2018 году показатель недоверия достигал 65%.
При этом, 42% респондентов считают российское общество более социально справедливым, чем в странах Западной Европы (противоположное мнение у 27%), а более половины опрошенных назвали более справедливым советское общество.
"Как Вы считаете, современное российское общество устроено более справедливо или менее справедливо, чем было устроено советское общество в 70-е – 80-е годы? 53% - менее справедливо, 27 - более справедливо, 20 – "затрудняюсь ответить", - уточняется в документе.
Чаще о несправедливости современного общества говорят опрошенные в возрасте 46-60 лет, а молодые люди с 18 до 30 отмечают в основном положительные изменения. В целом, почти половина опрошенных считают, что вопрос социальной справедливости в стране за последние три-четыре года не изменился. О положительных изменениях в этой сфере за последние годы заявили лишь 15%, об отрицательных - 25%, которые, в свою очередь, отмечают ухудшение заботы о людях, снижение уровня жизни населения, расслоение общества и рост цен. Среди плюсов респонденты отмечали рост соцпомощи и работу властных структур.
Участники автопробега в честь Дня государственного флага России в Краснодаре - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 22:49
Опрос показал, сколько россиян считают себя патриотами
Ровно половина опрошенных заявила, что лично с несправедливостью за последние годы не сталкивалась, об обратном сказали 46%.
"За последние два-три года Вы сталкивались или не сталкивались с социальной несправедливостью по отношению к себе? 46% - сталкивались, 50% - не сталкивались ,4% "затрудняюсь ответить", - следует из документа.
Чаще всего респонденты жаловались на несправедливость низкой заработной планы, в сфере медицины, безработицы, на сокращения.
Около 28% россиян среди 55% работающих респондентов назвали размер своего дохода несправедливым.
Урок в школе - РИА Новости, 1920, 27.08.2020
27 августа, 09:21
Опрос показал, что думают россияне о влиянии оценок на жизненный успех
"Вы считаете свою заработную плату справедливой, то есть соответствующей объёму и сложности работы, или несправедливой, не соответствующей объёму и сложности работы? 24%- справедливой, 28% - несправедливой 3% - затрудняюсь ответить",- следует из опроса.
Уточняется, что вопрос задавался только работающим респондентам и отвечали лишь 55% из всех опрошенных. Из 45% респондентов, работающих по найму, 21% назвал справедливой зарплату своего руководителя, а 12% - несправедливой.
Всероссийский телефонный опрос проводился 11-13 сентября среди 1 тысяч респондентов от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
951105
Обсудить2
Западная ЕвропаФонд "Общественное мнение"Общество
Рекомендуем
Возведение 1-го и 2-го энергоблоков Белорусской АЭС возле города Островец
Литва попросила США помочь обеспечить безопасность на Белорусской АЭС
Американский военный стоит рядом с зенитно-ракетным комплексом Patriot на военной базе в Мораге, Польша
Лавров: США могут применить системы ПРО в Европе в наступательных целях
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске
Россия и Китай заявили о нарушениях в дебатах СПЧ ООН по Белоруссии
Скриншот игры Fortnite
Власти США заинтересовались игровыми студиями с китайским капиталом
Колючая проволока в колонии строгого режима
Убившему пенсионера ради 600 рублей жителю Кировской области дали 17 лет
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Лавров назвал выводы Швеции по Навальному потенциальным нарушением КЗХО
Актриса Кристина Асмус на красной дорожке перед премьерой фильма режиссера Анны Меликян Трое в рамках 31-го кинофестиваля Кинотавр в Сочи.
Асмус рада, что режиссер "Китобоя" обошелся без откровенных сцен
Бурый медведь
В Якутии 84-летняя женщина перерычала напавшего на нее медведя
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров раскритиковал практику односторонних санкций Запада
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров заявил о тенденциях к пересмотру основ международного права
Светлана Тихановская
Белоруссия призвала не транслировать выступление Тихановской в СПЧ ООН
Светлана Тихановская
Тихановская призвала СПЧ ООН немедленно вмешаться в ситуацию в Белоруссии
Алексей Навальный
Эксперт назвал первопричину ситуации с Навальным
18 июня 1973 года по приглашению Президента США Р. Никсона с официальным визитом в Вашингтон прибыл генеральный секретарь ЦК КПСС, член Президиума Верховного Совета СССР Л.И. Брежнев
"Коммунисты России" предложили номинировать Брежнева на премию мира
Отдыхающие играют в волейбол на пляже в Шарм-эль-Шейхе
Власти Египта обещают российским туристам приемлемые цены на отдых
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Эксперт назвал факторы, которые могут привести к новому ослаблению рубля
03:13Латышский врач похвастался отказом в помощи русскоговорящему мужчине
03:06Центр разработок S7 приступил к созданию легкой ракеты-носителя
03:05Эксперт рассказал, как быть, если вы случайно заблокировали телефон
03:02Ученые предупредили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга
02:59Мужчина попытался без страховки покорить самый высокий небоскреб Парижа
02:46Президент Бразилии назвал самоизоляцию проявлением слабости
02:31Власти Нидерландов планируют судить хозяев кошек-охотников
02:26Байден сравнил обеспокоенность из-за TikTok и действий Трампа
02:12Адвокат объяснила, как Ефремов может получить условный срок
02:01Эксперт рассказал о том, что нельзя включать в завещание
02:00Россиян научили секретам надежного пароля
01:10Пушков высмеял требования Украины "пустить" ее в Европу
00:54"Провал и кошмар": Трамп жестко раскритиковал Байдена
00:47Итоги "Кинотавра": почему фестиваль в Сочи всех удивил
00:45Жители городка в Канаде выбирают для него более благозвучное название
23:46Заявление Колесниковой передали из СК Белоруссии в МВД для проверки
23:38Коалиция во главе с США перебросит БМП на северо-восток Сирии
23:20Разработчик рассказал о революционных успехах препарата "Арепливир"
23:17Пашаев зачитал письмо Ефремова в свою защиту
Лента новостейМолния