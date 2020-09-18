https://ria.ru/20200918/opros-1577433783.html

Опрос показал, как россияне оценивают современное общество

Более 60% россиян заявляют о несправедливом устройстве российского общества, при этом гораздо чаще опрошенные говорят, что оно более социально справедливое, чем РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T12:11

2020-09-18T12:11

2020-09-18T12:11

западная европа

фонд "общественное мнение"

общество

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Более 60% россиян заявляют о несправедливом устройстве российского общества, при этом гораздо чаще опрошенные говорят, что оно более социально справедливое, чем в странах <a href="http://ria.ru/location_Zapadnaja_Evropa/" target="_blank" data-auto="true">Западной Европы</a>, следует из данных опроса <a href="http://ria.ru/organization_Fond_Obshhestvennoe_mnenie/" target="_blank" data-auto="true">фонда "Общественное мнение"</a> (ФОМ).Согласно предоставленным данным, в 2018 году показатель недоверия достигал 65%.При этом, 42% респондентов считают российское общество более социально справедливым, чем в странах Западной Европы (противоположное мнение у 27%), а более половины опрошенных назвали более справедливым советское общество.Чаще о несправедливости современного общества говорят опрошенные в возрасте 46-60 лет, а молодые люди с 18 до 30 отмечают в основном положительные изменения. В целом, почти половина опрошенных считают, что вопрос социальной справедливости в стране за последние три-четыре года не изменился. О положительных изменениях в этой сфере за последние годы заявили лишь 15%, об отрицательных - 25%, которые, в свою очередь, отмечают ухудшение заботы о людях, снижение уровня жизни населения, расслоение общества и рост цен. Среди плюсов респонденты отмечали рост соцпомощи и работу властных структур.Ровно половина опрошенных заявила, что лично с несправедливостью за последние годы не сталкивалась, об обратном сказали 46%.Чаще всего респонденты жаловались на несправедливость низкой заработной планы, в сфере медицины, безработицы, на сокращения.Около 28% россиян среди 55% работающих респондентов назвали размер своего дохода несправедливым.Уточняется, что вопрос задавался только работающим респондентам и отвечали лишь 55% из всех опрошенных. Из 45% респондентов, работающих по найму, 21% назвал справедливой зарплату своего руководителя, а 12% - несправедливой.Всероссийский телефонный опрос проводился 11-13 сентября среди 1 тысяч респондентов от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.

https://ria.ru/20200915/rossiya-1577256314.html

https://ria.ru/20200903/patrioty-1576710921.html

https://sn.ria.ru/20200827/otsenki-1576364991.html

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западная европа

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

западная европа, фонд "общественное мнение", общество