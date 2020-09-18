https://ria.ru/20200918/opros-1577433783.html
Опрос показал, как россияне оценивают современное общество
Более 60% россиян заявляют о несправедливом устройстве российского общества, при этом гораздо чаще опрошенные говорят, что оно более социально справедливое, чем РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T12:11
2020-09-18T12:11
2020-09-18T12:11
западная европа
фонд "общественное мнение"
общество
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https://cdn22.img.ria.ru/images/131799/37/1317993714_0:372:2980:2048_1400x0_80_0_0_abe82a4f6b38148f3b9874ee984ff111.jpg
<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Более 60% россиян заявляют о несправедливом устройстве российского общества, при этом гораздо чаще опрошенные говорят, что оно более социально справедливое, чем в странах <a href="http://ria.ru/location_Zapadnaja_Evropa/" target="_blank" data-auto="true">Западной Европы</a>, следует из данных опроса <a href="http://ria.ru/organization_Fond_Obshhestvennoe_mnenie/" target="_blank" data-auto="true">фонда "Общественное мнение"</a> (ФОМ).Согласно предоставленным данным, в 2018 году показатель недоверия достигал 65%.При этом, 42% респондентов считают российское общество более социально справедливым, чем в странах Западной Европы (противоположное мнение у 27%), а более половины опрошенных назвали более справедливым советское общество.Чаще о несправедливости современного общества говорят опрошенные в возрасте 46-60 лет, а молодые люди с 18 до 30 отмечают в основном положительные изменения. В целом, почти половина опрошенных считают, что вопрос социальной справедливости в стране за последние три-четыре года не изменился. О положительных изменениях в этой сфере за последние годы заявили лишь 15%, об отрицательных - 25%, которые, в свою очередь, отмечают ухудшение заботы о людях, снижение уровня жизни населения, расслоение общества и рост цен. Среди плюсов респонденты отмечали рост соцпомощи и работу властных структур.Ровно половина опрошенных заявила, что лично с несправедливостью за последние годы не сталкивалась, об обратном сказали 46%.Чаще всего респонденты жаловались на несправедливость низкой заработной планы, в сфере медицины, безработицы, на сокращения.Около 28% россиян среди 55% работающих респондентов назвали размер своего дохода несправедливым.Уточняется, что вопрос задавался только работающим респондентам и отвечали лишь 55% из всех опрошенных. Из 45% респондентов, работающих по найму, 21% назвал справедливой зарплату своего руководителя, а 12% - несправедливой.Всероссийский телефонный опрос проводился 11-13 сентября среди 1 тысяч респондентов от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
https://ria.ru/20200915/rossiya-1577256314.html
https://ria.ru/20200903/patrioty-1576710921.html
https://sn.ria.ru/20200827/otsenki-1576364991.html
2
западная европа
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/131799/37/1317993714_249:0:2980:2048_1400x0_80_0_0_8cd15bff8f6e85deb3dd80babd0000b7.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
западная европа, фонд "общественное мнение", общество
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.
Более 60% россиян заявляют о несправедливом устройстве российского общества, при этом гораздо чаще опрошенные говорят, что оно более социально справедливое, чем в странах Западной Европы
, следует из данных опроса фонда "Общественное мнение"
(ФОМ).
"Как Вы считаете, современное российское общество в целом устроено справедливо или несправедливо? 61% - несправедливо, 24% - справедливо, 15 - затрудняюсь ответить",- следует из опроса.
Согласно предоставленным данным, в 2018 году показатель недоверия достигал 65%.
При этом, 42% респондентов считают российское общество более социально справедливым, чем в странах Западной Европы (противоположное мнение у 27%), а более половины опрошенных назвали более справедливым советское общество.
"Как Вы считаете, современное российское общество устроено более справедливо или менее справедливо, чем было устроено советское общество в 70-е – 80-е годы? 53% - менее справедливо, 27 - более справедливо, 20 – "затрудняюсь ответить", - уточняется в документе.
Чаще о несправедливости современного общества говорят опрошенные в возрасте 46-60 лет, а молодые люди с 18 до 30 отмечают в основном положительные изменения. В целом, почти половина опрошенных считают, что вопрос социальной справедливости в стране за последние три-четыре года не изменился. О положительных изменениях в этой сфере за последние годы заявили лишь 15%, об отрицательных - 25%, которые, в свою очередь, отмечают ухудшение заботы о людях, снижение уровня жизни населения, расслоение общества и рост цен. Среди плюсов респонденты отмечали рост соцпомощи и работу властных структур.
Ровно половина опрошенных заявила, что лично с несправедливостью за последние годы не сталкивалась, об обратном сказали 46%.
"За последние два-три года Вы сталкивались или не сталкивались с социальной несправедливостью по отношению к себе? 46% - сталкивались, 50% - не сталкивались ,4% "затрудняюсь ответить", - следует из документа.
Чаще всего респонденты жаловались на несправедливость низкой заработной планы, в сфере медицины, безработицы, на сокращения.
Около 28% россиян среди 55% работающих респондентов назвали размер своего дохода несправедливым.
"Вы считаете свою заработную плату справедливой, то есть соответствующей объёму и сложности работы, или несправедливой, не соответствующей объёму и сложности работы? 24%- справедливой, 28% - несправедливой 3% - затрудняюсь ответить",- следует из опроса.
Уточняется, что вопрос задавался только работающим респондентам и отвечали лишь 55% из всех опрошенных. Из 45% респондентов, работающих по найму, 21% назвал справедливой зарплату своего руководителя, а 12% - несправедливой.
Всероссийский телефонный опрос проводился 11-13 сентября среди 1 тысяч респондентов от 18 лет и старше. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.