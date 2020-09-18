https://ria.ru/20200918/opk-1577447285.html

Путин поздравил работников ОПК с профессиональным праздником

Президент РФ Владимир Путин поздравил работников оборонно-промышленного комплекса России с профессиональным праздником, пожелав им новых успехов на благо... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T15:13

2020-09-18T15:13

2020-09-18T15:13

россия

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

владимир путин

общество

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> поздравил работников оборонно-промышленного комплекса России с профессиональным праздником, пожелав им новых успехов на благо страны."Мы сегодня проводим очередное заседание военно-промышленной комиссии, причем делаем это накануне праздника – Дня оружейника. И поэтому прежде всего хочу поздравить всех, кто трудится в оборонно-промышленном комплексе, с наступающим праздником, передать самые тёплые слова благодарности ветеранам, тем, кто, как говорится, "закалял" и продолжал легендарные традиции всемирно известных оружейных школ, кто создавал вооружение и технику, которые стали без всякого преувеличения воплощением силы и мощи нашей армии и флота, причем на десятилетия вперед обеспечили стране военно-технологический паритет с ведущими державами", - сказал Путин на заседании комиссии в режиме видеоконференции.Он пожелал всем, кто сегодня работает в отрасли, новых успехов на благо страны."Потому что именно труд, компетенции, талант рабочих, инженеров, специалистов – это основа развития оборонно-промышленного комплекса России", - добавил президент.

https://ria.ru/20200918/opk-1577445517.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), владимир путин, общество