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Путин поручил обеспечить приоритет отечественным предприятиям в ОПК
Конкуренция в сфере оборонно-промышленного комплекса должна соблюдаться, но должен быть обеспечен приоритет отечественных предприятий, заявил президент РФ... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T14:54
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владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Конкуренция в сфере оборонно-промышленного комплекса должна соблюдаться, но должен быть обеспечен приоритет отечественных предприятий, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Глава государства подчеркнул, что считает крайне важным обеспечить приоритет отечественного производителя на внутреннем рынке.
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владимир путин, политика

Путин поручил обеспечить приоритет отечественным предприятиям в ОПК

14:54 18.09.2020 (обновлено: 15:05 18.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент РФ Владимир Путин
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Конкуренция в сфере оборонно-промышленного комплекса должна соблюдаться, но должен быть обеспечен приоритет отечественных предприятий, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Конечно, конкуренция должна соблюдаться. Но она должна соблюдаться между нашими производителями и между нашими и зарубежными производителями. Только зарубежные производители не должны ставиться в выигрышные условия. А так, к сожалению, на нашем рынке еще бывает", - сказал Путин на заседании военно-промышленной комиссии.
Глава государства подчеркнул, что считает крайне важным обеспечить приоритет отечественного производителя на внутреннем рынке.
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Владимир ПутинПолитика
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