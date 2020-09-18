Путин поручил обеспечить приоритет отечественным предприятиям в ОПК

"Конечно, конкуренция должна соблюдаться. Но она должна соблюдаться между нашими производителями и между нашими и зарубежными производителями. Только зарубежные производители не должны ставиться в выигрышные условия. А так, к сожалению, на нашем рынке еще бывает", - сказал Путин на заседании военно-промышленной комиссии.