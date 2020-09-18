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Путин поручил обеспечить приоритет отечественным предприятиям в ОПК
Конкуренция в сфере оборонно-промышленного комплекса должна соблюдаться, но должен быть обеспечен приоритет отечественных предприятий, заявил президент РФ... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T14:54
2020-09-18T14:54
2020-09-18T15:05
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Конкуренция в сфере оборонно-промышленного комплекса должна соблюдаться, но должен быть обеспечен приоритет отечественных предприятий, заявил президент РФ <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a>.Глава государства подчеркнул, что считает крайне важным обеспечить приоритет отечественного производителя на внутреннем рынке.
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, политика