https://ria.ru/20200918/onischenko-1577458180.html

Онищенко оценил стоимость российского препарата от коронавируса

Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал "360" сообщения о стоимости препарата "Арепливир" от коронавируса. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T17:47

2020-09-18T17:47

2020-09-18T17:47

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

госдума рф

геннадий онищенко

общество

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> и бывший главный санитарный врач России <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Onishhenko/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Онищенко</a> прокомментировал "<a href="https://360tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">360</a>" сообщения о стоимости препарата "Арепливир" от <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">коронавируса</a>. Ранее стало известно, что рекомендуемая стоимость препарата для лечения новой коронавирусной инфекции "Арепливир" составляет 12 320 рублей. Гендиректор фармкомпании-разработчика "Промомед" Андрей Младенцев заявил, что "Арепливир" может появиться в московских аптеках уже в понедельник.Онищенко отметил, что еще никто не видел препарат вживую, однако цена на него уже известна. Он подчеркнул, что это крайне необычное явление для сферы здравоохранения." У нас есть и более дорогие лекарства, но чтобы сразу, не давая внятной характеристики препарата, называли цену, это больше похоже на маркетинговые ходы", — заявил депутат. Кроме того, он напомнил, что существуют лекарства от редких болезней, стоимость которых достигает нескольких десятков миллионов, однако их презентация никогда не начиналась с озвучивания цены. Онищенко подчеркнул, что появление на рынке новых препаратов — это хорошо.Он также отметил, что не видит чего-то особенного в заболевании <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>.В конце июня препарат для лечения коронавируса "Арепливир" на основе фавипиравира фармацевтической компании "Промомед" получил одобрение Минздрава. Лекарство применялось только в условиях стационара.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>

https://radiosputnik.ria.ru/20200918/kovid-1577434015.html

https://ria.ru/20200918/vaktsina-1577449462.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, госдума рф, геннадий онищенко, общество