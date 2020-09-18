Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200918/onischenko-1577458180.html
Онищенко оценил стоимость российского препарата от коронавируса
Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал "360" сообщения о стоимости препарата "Арепливир" от коронавируса. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T17:47
2020-09-18T17:47
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
госдума рф
геннадий онищенко
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156377/37/1563773752_0:49:3030:1753_1400x0_80_0_0_9afe44a88090552055daf4a403b72138.jpg
<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Депутат <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> и бывший главный санитарный врач России <a href="http://ria.ru/person_Gennadijj_Onishhenko/" target="_blank" data-auto="true">Геннадий Онищенко</a> прокомментировал "<a href="https://360tv.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">360</a>" сообщения о стоимости препарата "Арепливир" от <a href="https://ria.ru/category_koronavirus-v-rossii/" target="_blank">коронавируса</a>. Ранее стало известно, что рекомендуемая стоимость препарата для лечения новой коронавирусной инфекции "Арепливир" составляет 12 320 рублей. Гендиректор фармкомпании-разработчика "Промомед" Андрей Младенцев заявил, что "Арепливир" может появиться в московских аптеках уже в понедельник.Онищенко отметил, что еще никто не видел препарат вживую, однако цена на него уже известна. Он подчеркнул, что это крайне необычное явление для сферы здравоохранения." У нас есть и более дорогие лекарства, но чтобы сразу, не давая внятной характеристики препарата, называли цену, это больше похоже на маркетинговые ходы", — заявил депутат. Кроме того, он напомнил, что существуют лекарства от редких болезней, стоимость которых достигает нескольких десятков миллионов, однако их презентация никогда не начиналась с озвучивания цены. Онищенко подчеркнул, что появление на рынке новых препаратов — это хорошо.Он также отметил, что не видит чего-то особенного в заболевании <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a>.В конце июня препарат для лечения коронавируса "Арепливир" на основе фавипиравира фармацевтической компании "Промомед" получил одобрение Минздрава. Лекарство применялось только в условиях стационара.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://radiosputnik.ria.ru/20200918/kovid-1577434015.html
https://ria.ru/20200918/vaktsina-1577449462.html
1
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/156377/37/1563773752_139:0:2870:2048_1400x0_80_0_0_aad35be26cae94098f94f85c9adc28b5.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, госдума рф, геннадий онищенко, общество

Онищенко оценил стоимость российского препарата от коронавируса

17:47 18.09.2020
4512
© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкГеннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: "Новый коронавирус: правда и вымысел" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Геннадий Онищенко во время пресс-конференции на тему: Новый коронавирус: правда и вымысел в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / РИА Новости
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Депутат Госдумы и бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал "360" сообщения о стоимости препарата "Арепливир" от коронавируса.
Ранее стало известно, что рекомендуемая стоимость препарата для лечения новой коронавирусной инфекции "Арепливир" составляет 12 320 рублей. Гендиректор фармкомпании-разработчика "Промомед" Андрей Младенцев заявил, что "Арепливир" может появиться в московских аптеках уже в понедельник.
Онищенко отметил, что еще никто не видел препарат вживую, однако цена на него уже известна. Он подчеркнул, что это крайне необычное явление для сферы здравоохранения.
" У нас есть и более дорогие лекарства, но чтобы сразу, не давая внятной характеристики препарата, называли цену, это больше похоже на маркетинговые ходы", — заявил депутат.
Емкость с антигеном с меткой в лаборатории в технопарке Сколково - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 12:14Сказано в эфире
Врач разъяснила, насколько опасны мутации коронавирусаВ мире насчитываются тысячи мутаций коронавируса, 22 из них стабильно наследуются, но наиболее устойчивы – лишь две мутации, сообщает Роспотребнадзор. В эфире радио Sputnik кандидат медицинских наук Зухра Павлова рассказала об особенностях этого процесса.
Кроме того, он напомнил, что существуют лекарства от редких болезней, стоимость которых достигает нескольких десятков миллионов, однако их презентация никогда не начиналась с озвучивания цены. Онищенко подчеркнул, что появление на рынке новых препаратов — это хорошо.
Он также отметил, что не видит чего-то особенного в заболевании COVID-19.
"Любой антиретровирусный препарат, который будет напрямую действовать на вирус, безусловно, представляет интерес", — пояснил Онищенко.
В конце июня препарат для лечения коронавируса "Арепливир" на основе фавипиравира фармацевтической компании "Промомед" получил одобрение Минздрава. Лекарство применялось только в условиях стационара.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Коронавирус - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 15:45Распространение нового коронавируса
Австрийский иммунолог оценил эффективность вакцин от коронавируса
16541458
Обсудить1
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Госдума РФГеннадий ОнищенкоОбщество
Рекомендуем
Президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Моше Кантор на международной конференции в Риме
Россиянин попал в пятерку самых влиятельных евреев мира
Студенты в перерыве между лекциями
Депутат назвал большинство студентов "лодырями" и "пожирателями кредитов"
Актер, музыкант, ведущий программ на радио и телевидении Оскар Кучера
Покинувший НТВ Кучера объяснил свое решение
Эльман Пашаев
Эльмана Пашаева лишили адвокатского статуса
Светлана Тихановская
Тихановская просила США не нарушать суверенитет Белоруссии
Машины ДПС и полиции стоят у резиденции посла США в Москве
Неизвестный врезался в ворота резиденции посла США в Москве
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Москве
Макей рассказал, как Минск ответит на санкции Евросоюза
Арепливир
Названа рекомендованная цена российского лекарства от коронавируса
Секретарь совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов
Оппозиция в Раде потребовала отставки секретаря СНБО
Акция в поддержку действующей власти в Минске
США продолжат диалог с Россией, несмотря на ситуацию в Белоруссии
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Посол оценил потенциал Союзного договора между Россией и Белоруссией
Снегопад в Санкт-Петербурге
Россиянам рассказали, какой погоды ждать зимой
Адвокат семьи погибшего Сергея Захарова Александр Добровинский у здания Пресненского суда города Москвы
Добровинский отреагировал на просьбу заменить срок Ефремову условным
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
В Германии заявили, что "Северный поток — 2" готов на 97 процентов
Министр энергетики РФ Александр Новак
Новак рассказал, могут ли цены на нефть снова уйти в минус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:15Эксперт назвал факторы, которые могут привести к новому ослаблению рубля
03:13Латышский врач похвастался отказом в помощи русскоговорящему мужчине
03:06Центр разработок S7 приступил к созданию легкой ракеты-носителя
03:05Эксперт рассказал, как быть, если вы случайно заблокировали телефон
03:02Ученые предупредили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга
02:59Мужчина попытался без страховки покорить самый высокий небоскреб Парижа
02:46Президент Бразилии назвал самоизоляцию проявлением слабости
02:31Власти Нидерландов планируют судить хозяев кошек-охотников
02:26Байден сравнил обеспокоенность из-за TikTok и действий Трампа
02:12Адвокат объяснила, как Ефремов может получить условный срок
02:01Эксперт рассказал о том, что нельзя включать в завещание
02:00Россиян научили секретам надежного пароля
01:10Пушков высмеял требования Украины "пустить" ее в Европу
00:54"Провал и кошмар": Трамп жестко раскритиковал Байдена
00:47Итоги "Кинотавра": почему фестиваль в Сочи всех удивил
00:45Жители городка в Канаде выбирают для него более благозвучное название
23:46Заявление Колесниковой передали из СК Белоруссии в МВД для проверки
23:38Коалиция во главе с США перебросит БМП на северо-восток Сирии
23:20Разработчик рассказал о революционных успехах препарата "Арепливир"
23:17Пашаев зачитал письмо Ефремова в свою защиту
Лента новостейМолния