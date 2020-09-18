В России создали мишень для высокоточной фиксации попаданий и промахов
10:14 18.09.2020 (обновлено: 10:45 18.09.2020)
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Мишенный комплекс "Новатор"
МОСКВА, 18 сен -РИА Новости. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в "Ростех") разработал новый мишенный комплекс "Новатор", который в отличие от аналогов способен фиксировать с высокой точностью не только попадания, но и промахи стрелков, сообщили в четверг в пресс-службе госкорпорации.
"Мишенный комплекс "Новатор" предназначен для стрельбы из стрелкового оружия калибром от 5,45 до 12,7 миллиметра одиночными выстрелами и очередями. Он может использоваться для обучения навыкам меткой стрельбы, приведения оружия к нормальному бою и при испытаниях образцов стрелкового оружия. В основе комплекса лежит уникальное техническое решение – модернизированная акустическая система локации траектории полета пуль", - говорится в сообщении.
Как пояснили в компании, такая технология исключает срабатывание мишени от рикошетных пуль или комьев земли и влияние субъективного фактора на результаты испытаний, поскольку сбор и обработка результатов полностью автоматизированы.
"Инициативная разработка призвана заменить мишени, которые используются в российской армии и других силовых ведомствах. В отличие от установок УМУ-С-127, составляющих основу полевого мишенного оборудования, "Новатор" не только констатирует факт попадания в мишень, но и фиксирует количество попаданий, их место, а также промахи в радиусе до двух метров", - цитируется в сообщении гендиректор ЦНИИточмаш Альберт Баков.
Баков подчеркнул, что эта "умная" мишень превосходит по характеристикам и зарубежные образцы, в том числе комплексы со швейцарской системой индикации попаданий LOMAH, которые не фиксируют близкие промахи и попадания в край мишени.
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"Умный" мишенный комплекс, который в автоматическом режиме фиксирует не только попадания, но и промахи, что позволяет максимально точно определить результаты стрельбы и упрощает подготовку оружия к бою и процесс обучения, сообщает пресс-служба корпорации "Ростех".
Мишень "Новатор", разработанная в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения, полностью состоит из отечественных компонентов и не имеет аналогов в России.
"В основе комплекса лежит уникальное техническое решение – модернизированная акустическая система локации траектории полета пуль. Такая технология исключает срабатывание мишени от рикошетных пуль или комьев земли и влияние субъективного фактора на результаты испытаний, поскольку сбор и обработка результатов полностью автоматизированы", - говорится в сообщении.
В отличие от установок УМУ-С-127, составляющих основу полевого мишенного оборудования, "Новатор" не только констатирует факт попадания в мишень, но и фиксирует количество попаданий, их место, а также промахи в радиусе до двух метров. Фиксация промахов, особенно отклонений в пределах трех миллиметров, значительно упрощает обучение стрельбе – стрелок и инструктор видят, насколько и в какую сторону отклонилась пуля, и могут точнее скорректировать огонь. Эта информация также необходима при проверке кучности стрельбы для подготовки оружия к бою.
Установка фиксирует результаты стрельбы при темпе до 2 тысяч выстрелов в минуту и скорости пули в мишенной плоскости не менее 455 метров в секунду. Все результаты отображаются на мониторе компьютера, который входит в состав комплекса вместе с самой мишенной установкой, блоком управления, принтером и кабельными линиями связи. В будущем планируется расширить технические возможности комплекса – им можно будет управлять по радиоканалу и использовать его для стрельбы из оружия калибром выше 12,7 миллиметра.