https://ria.ru/20200918/novator-1577425932.html

В России создали мишень для высокоточной фиксации попаданий и промахов

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в "Ростех") разработал новый мишенный комплекс "Новатор", который в... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T10:14

2020-09-18T10:14

2020-09-18T10:45

ростех

цнииточмаш

безопасность

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<strong>МОСКВА, 18 сен -РИА Новости.</strong> Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (<a href="http://ria.ru/organization_CNIITOCHMASH/" target="_blank" data-auto="true">ЦНИИточмаш</a>, входит в "<a href="http://ria.ru/organization_Rostekhnologii/" target="_blank" data-auto="true">Ростех</a>") разработал новый мишенный комплекс "Новатор", который в отличие от аналогов способен фиксировать с высокой точностью не только попадания, но и промахи стрелков, сообщили в четверг в пресс-службе госкорпорации.Как пояснили в компании, такая технология исключает срабатывание мишени от рикошетных пуль или комьев земли и влияние субъективного фактора на результаты испытаний, поскольку сбор и обработка результатов полностью автоматизированы.Баков подчеркнул, что эта "умная" мишень превосходит по характеристикам и зарубежные образцы, в том числе комплексы со швейцарской системой индикации попаданий LOMAH, которые не фиксируют близкие промахи и попадания в край мишени."Умный" мишенный комплекс, который в автоматическом режиме фиксирует не только попадания, но и промахи, что позволяет максимально точно определить результаты стрельбы и упрощает подготовку оружия к бою и процесс обучения, сообщает пресс-служба корпорации "Ростех".Мишень "Новатор", разработанная в Центральном научно-исследовательском институте точного машиностроения, полностью состоит из отечественных компонентов и не имеет аналогов в России.В отличие от установок УМУ-С-127, составляющих основу полевого мишенного оборудования, "Новатор" не только констатирует факт попадания в мишень, но и фиксирует количество попаданий, их место, а также промахи в радиусе до двух метров. Фиксация промахов, особенно отклонений в пределах трех миллиметров, значительно упрощает обучение стрельбе – стрелок и инструктор видят, насколько и в какую сторону отклонилась пуля, и могут точнее скорректировать огонь. Эта информация также необходима при проверке кучности стрельбы для подготовки оружия к бою.Установка фиксирует результаты стрельбы при темпе до 2 тысяч выстрелов в минуту и скорости пули в мишенной плоскости не менее 455 метров в секунду. Все результаты отображаются на мониторе компьютера, который входит в состав комплекса вместе с самой мишенной установкой, блоком управления, принтером и кабельными линиями связи. В будущем планируется расширить технические возможности комплекса – им можно будет управлять по радиоканалу и использовать его для стрельбы из оружия калибром выше 12,7 миллиметра.

https://ria.ru/20200615/1572923259.html

https://ria.ru/20200917/rostekh-1577371794.html

https://ria.ru/20200728/1575044731.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ростех, цнииточмаш, безопасность