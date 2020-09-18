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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200918/neft-1577457337.html
Новак рассказал, могут ли цены на нефть снова уйти в минус
Фьючерсы на нефть уже больше не уйдут отрицательную область, "ситуация взята под контроль", такое затоваривание хранилищ сейчас невозможно, заявил глава... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T17:36
2020-09-18T17:36
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
опек
brent
северная америка
экономика
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Фьючерсы на нефть уже больше не уйдут отрицательную область, "ситуация взята под контроль", такое затоваривание хранилищ сейчас невозможно, заявил глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehnergetiki_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минэнерго</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Novak/" target="_blank" data-auto="true">Александр Новак</a> в интервью телеканалу <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>, фрагмент которого был опубликован в Telegram-канале журналистки телеканала Наили Аскер-заде."Я уверен что сейчас это уже невозможно, потому что ситуация взята под контроль", - сказал он в ответ на вопрос, могут ли фьючерсы на нефть снова оказаться в отрицательной зоне."Мы видим, что не только страны ОПЕК+, но и другие страны, не входящие в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_stran_proizvoditelejj_i_ehksporterov_nefti/" target="_blank" data-auto="true">ОПЕК</a>, там тоже произошло сокращение добычи примерно на 3-3,5 миллиона баррелей в сутки, и вот этого момента затоваривания хранилищ, что явилось основным фактором в <a href="http://ria.ru/location_North_America/" target="_blank" data-auto="true">Северной Америке</a>, на отдельном рынке, снижения цены до уровня минус, это на сегодняшний день в глобальном мировом рынке на такие марки как <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a> невозможно", - считает Новак.
https://ria.ru/20200916/neft-1577294602.html
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цены на нефть, министерство энергетики рф (минэнерго россии), опек, brent, северная америка, экономика

Новак рассказал, могут ли цены на нефть снова уйти в минус

17:36 18.09.2020
2288
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкМинистр энергетики РФ Александр Новак
Министр энергетики РФ Александр Новак - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Фьючерсы на нефть уже больше не уйдут отрицательную область, "ситуация взята под контроль", такое затоваривание хранилищ сейчас невозможно, заявил глава Минэнерго РФ Александр Новак в интервью телеканалу "Россия 1", фрагмент которого был опубликован в Telegram-канале журналистки телеканала Наили Аскер-заде.
"Я уверен что сейчас это уже невозможно, потому что ситуация взята под контроль", - сказал он в ответ на вопрос, могут ли фьючерсы на нефть снова оказаться в отрицательной зоне.
"Мы видим, что не только страны ОПЕК+, но и другие страны, не входящие в ОПЕК, там тоже произошло сокращение добычи примерно на 3-3,5 миллиона баррелей в сутки, и вот этого момента затоваривания хранилищ, что явилось основным фактором в Северной Америке, на отдельном рынке, снижения цены до уровня минус, это на сегодняшний день в глобальном мировом рынке на такие марки как Brent невозможно", - считает Новак.
Нефть - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 05:36
Нефти предрекли обрушение спроса
15110000
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)ОПЕКBrentСеверная АмерикаЭкономика
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