https://ria.ru/20200918/neft-1577457337.html

Новак рассказал, могут ли цены на нефть снова уйти в минус

Фьючерсы на нефть уже больше не уйдут отрицательную область, "ситуация взята под контроль", такое затоваривание хранилищ сейчас невозможно, заявил глава... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T17:36

2020-09-18T17:36

2020-09-18T17:36

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

цены на нефть

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

опек

brent

северная америка

экономика

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Фьючерсы на нефть уже больше не уйдут отрицательную область, "ситуация взята под контроль", такое затоваривание хранилищ сейчас невозможно, заявил глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehnergetiki_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минэнерго</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Novak/" target="_blank" data-auto="true">Александр Новак</a> в интервью телеканалу <a href="https://russia.tv/" target="_blank" rel="nofollow noopener">"Россия 1"</a>, фрагмент которого был опубликован в Telegram-канале журналистки телеканала Наили Аскер-заде."Я уверен что сейчас это уже невозможно, потому что ситуация взята под контроль", - сказал он в ответ на вопрос, могут ли фьючерсы на нефть снова оказаться в отрицательной зоне."Мы видим, что не только страны ОПЕК+, но и другие страны, не входящие в <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_stran_proizvoditelejj_i_ehksporterov_nefti/" target="_blank" data-auto="true">ОПЕК</a>, там тоже произошло сокращение добычи примерно на 3-3,5 миллиона баррелей в сутки, и вот этого момента затоваривания хранилищ, что явилось основным фактором в <a href="http://ria.ru/location_North_America/" target="_blank" data-auto="true">Северной Америке</a>, на отдельном рынке, снижения цены до уровня минус, это на сегодняшний день в глобальном мировом рынке на такие марки как <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a> невозможно", - считает Новак.

https://ria.ru/20200916/neft-1577294602.html

северная америка

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, министерство энергетики рф (минэнерго россии), опек, brent, северная америка, экономика