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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20200918/neft-1577421715.html
Цены на нефть марки Brent выросли до 43,55 доллара за баррель
Цены на нефть в пятницу утром растут на оптимизме вокруг восстановления спроса, вернувшегося после встречи ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T08:38
2020-09-18T08:38
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
цены на нефть
опек
brent
экономика
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Цены на нефть в пятницу утром растут на оптимизме вокруг восстановления спроса, вернувшегося после встречи ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 7.42 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a> росла на 0,58%, до 43,55 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,54%, до 41,19 доллара за баррель.Инвесторы с оптимизмом отыгрывают новости с прошедшего заседания ОПЕК+, видя перспективы восстановления мирового спроса на "черное золото". Так, они обратили внимание на то, что по итогам первого месяца второй фазы сделки <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_stran_proizvoditelejj_i_ehksporterov_nefti/" target="_blank" data-auto="true">ОПЕК</a>+ альянс сохранил высокую приверженность сделке. Общее выполнение обязательств странами составило 101%, и конкретно Россией - 98%. А если учитывать <a href="http://ria.ru/location_Mexico/" target="_blank" data-auto="true">Мексику</a>, которая остается в альянсе, но в сокращении добычи не участвует, общий показатель составил 102%, так как в стране продолжает снижаться производство нефти.По словам главы <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehnergetiki_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минэнерго</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Novak/" target="_blank" data-auto="true">Александра Новака</a>, мировой спрос на нефть уже восстановился до 93% от докризисного уровня в примерно 100 миллионов баррелей в сутки, а излишки коммерческих запасов сокращаются второй месяц подряд. В полном же объеме спрос на нефть может восстановиться во втором квартале 2021 года.При этом аналитики предупреждают, что рост цен может быть временным, поскольку по-прежнему сохраняется неопределенность вокруг коронавируса, с возможным началом второй волны и со сроками появления вакцины."Это (рост цен на текущей неделе - ред.) может быть временным, поскольку нам нужен сильный и последовательный сигнал о том, что реальное восстановление спроса действительно происходит" - прокомментировал агентству <a href="https://www.bloomberg.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Bloomberg</a> старший аналитик по сырьевым товарам VI Investment Уилл Сунгчил Юн (Will Sungchil Yun).
https://ria.ru/20200903/neft-1576643869.html
https://ria.ru/20200916/neft-1577294602.html
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цены на нефть, опек, brent, экономика

Цены на нефть марки Brent выросли до 43,55 доллара за баррель

08:38 18.09.2020
1334
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкНефтяная качалка
Нефтяная качалка - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Цены на нефть в пятницу утром растут на оптимизме вокруг восстановления спроса, вернувшегося после встречи ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 7.42 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,58%, до 43,55 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,54%, до 41,19 доллара за баррель.
Сотрудники компании на нефтяном кусте в районе города Покачи - РИА Новости, 1920, 03.09.2020
3 сентября, 08:00
Нефти предрекли будущее: Россию ждет большой риск и большие доходы
Инвесторы с оптимизмом отыгрывают новости с прошедшего заседания ОПЕК+, видя перспективы восстановления мирового спроса на "черное золото". Так, они обратили внимание на то, что по итогам первого месяца второй фазы сделки ОПЕК+ альянс сохранил высокую приверженность сделке. Общее выполнение обязательств странами составило 101%, и конкретно Россией - 98%. А если учитывать Мексику, которая остается в альянсе, но в сокращении добычи не участвует, общий показатель составил 102%, так как в стране продолжает снижаться производство нефти.
По словам главы Минэнерго РФ Александра Новака, мировой спрос на нефть уже восстановился до 93% от докризисного уровня в примерно 100 миллионов баррелей в сутки, а излишки коммерческих запасов сокращаются второй месяц подряд. В полном же объеме спрос на нефть может восстановиться во втором квартале 2021 года.
Нефть - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 05:36
Нефти предрекли обрушение спроса
При этом аналитики предупреждают, что рост цен может быть временным, поскольку по-прежнему сохраняется неопределенность вокруг коронавируса, с возможным началом второй волны и со сроками появления вакцины.
"Это (рост цен на текущей неделе - ред.) может быть временным, поскольку нам нужен сильный и последовательный сигнал о том, что реальное восстановление спроса действительно происходит" - прокомментировал агентству Bloomberg старший аналитик по сырьевым товарам VI Investment Уилл Сунгчил Юн (Will Sungchil Yun).
Сделка ОПЕК+: как изменялась добыча и цены на нефть - РИА Новости, 1920, 06.06.2020
6 июня, 10:28Инфографика
Сделка ОПЕК+: как изменялась добыча и цены на нефть
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦены на нефтьОПЕКBrentЭкономика
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