https://ria.ru/20200918/neft-1577421715.html

Цены на нефть марки Brent выросли до 43,55 доллара за баррель

Цены на нефть в пятницу утром растут на оптимизме вокруг восстановления спроса, вернувшегося после встречи ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T08:38

2020-09-18T08:38

2020-09-18T08:38

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

цены на нефть

опек

brent

экономика

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Цены на нефть в пятницу утром растут на оптимизме вокруг восстановления спроса, вернувшегося после встречи ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.По состоянию на 7.42 мск цена ноябрьских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки <a href="http://ria.ru/product_Brent_Crude/" target="_blank" data-auto="true">Brent</a> росла на 0,58%, до 43,55 доллара за баррель, октябрьских фьючерсов на WTI - на 0,54%, до 41,19 доллара за баррель.Инвесторы с оптимизмом отыгрывают новости с прошедшего заседания ОПЕК+, видя перспективы восстановления мирового спроса на "черное золото". Так, они обратили внимание на то, что по итогам первого месяца второй фазы сделки <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_stran_proizvoditelejj_i_ehksporterov_nefti/" target="_blank" data-auto="true">ОПЕК</a>+ альянс сохранил высокую приверженность сделке. Общее выполнение обязательств странами составило 101%, и конкретно Россией - 98%. А если учитывать <a href="http://ria.ru/location_Mexico/" target="_blank" data-auto="true">Мексику</a>, которая остается в альянсе, но в сокращении добычи не участвует, общий показатель составил 102%, так как в стране продолжает снижаться производство нефти.По словам главы <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehnergetiki_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минэнерго</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Novak/" target="_blank" data-auto="true">Александра Новака</a>, мировой спрос на нефть уже восстановился до 93% от докризисного уровня в примерно 100 миллионов баррелей в сутки, а излишки коммерческих запасов сокращаются второй месяц подряд. В полном же объеме спрос на нефть может восстановиться во втором квартале 2021 года.При этом аналитики предупреждают, что рост цен может быть временным, поскольку по-прежнему сохраняется неопределенность вокруг коронавируса, с возможным началом второй волны и со сроками появления вакцины."Это (рост цен на текущей неделе - ред.) может быть временным, поскольку нам нужен сильный и последовательный сигнал о том, что реальное восстановление спроса действительно происходит" - прокомментировал агентству <a href="https://www.bloomberg.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Bloomberg</a> старший аналитик по сырьевым товарам VI Investment Уилл Сунгчил Юн (Will Sungchil Yun).

https://ria.ru/20200903/neft-1576643869.html

https://ria.ru/20200916/neft-1577294602.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

цены на нефть, опек, brent, экономика