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Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15 процентов
Правительство внесло в Государственную Думу проект об увеличении ставки НДФЛ до 15 процентов для доходов россиян более пяти миллионов рублей в год. Об этом... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T03:12
2020-09-18T03:12
россия
александр ремезков
евросоюз
владимир путин
экономика
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Правительство внесло в Государственную Думу проект об увеличении ставки НДФЛ до 15 процентов для доходов россиян более пяти миллионов рублей в год. Об этом говорится на <a href="https://sozd.duma.gov.ru/bill/1022669-7" target="_blank" rel="nofollow noopener">сайте</a> базы данных Госдумы.Это приведет к дополнительным налоговым поступлениям в размере 60 миллиардов рублей в 2021 году, 64 миллиарда в 2022 году, 68,5 миллиарда в 2023 году. При этом средства уже зарезервировали при формировании проекта федерального бюджета на эти годы по госпрограмме "Развитие здравоохранения", отмечает правительство."Налоговые поступления будут зачисляться в федеральный бюджет и во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 8 июля 2020 г. Пр-1081 направляться на лечение детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями", — сообщает кабинет министров.Президент <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Путин</a> предложил с 1 января следующего года отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить его ставку с 13 процентов до 15 процентов для доходов сверх пяти миллионов рублей в год. Он отмечал, что средства от повышения НДФЛ будут направлять на лечение детей.Инициативу главы государства прокомментировали в партии "Справедливая Россия". По словам первого зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Remezkov/" target="_blank" data-auto="true">Александра Ремезкова</a>, фракция поддерживает идею Путина."Мы считаем это решение первым шагом на пути к введению в России прогрессивной шкалы подоходного налога. Мы считаем, что богатые должны отдавать государству больше, чем бедные. Это справедливо и это общемировая практика", — заявил депутат в беседе с РИА Новости.Парламентарий добавил, что прогрессивная шкала налогообложения действует, в частности, в государствах <a href="http://ria.ru/organization_Evropejjskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евросоюза</a>. В России уже был подобный опыт: прогрессивную шкалу использовали с 1992 по 2000 год, а ставки варьировались от 12 до 60 процентов, напомнил Ремезков. Плоскую 13-процентную шкалу внедрили в 2001 году для повышения уровня сбора налогов, заключил депутат.
https://ria.ru/20200908/maloimuschie-1576950530.html
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россия, александр ремезков, евросоюз, владимир путин, экономика

Правительство внесло в Госдуму законопроект о ставке НДФЛ в 15 процентов

03:12 18.09.2020
10739
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкДом Правительства
Дом Правительства - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Дом Правительства. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Правительство внесло в Государственную Думу проект об увеличении ставки НДФЛ до 15 процентов для доходов россиян более пяти миллионов рублей в год. Об этом говорится на сайте базы данных Госдумы.
Это приведет к дополнительным налоговым поступлениям в размере 60 миллиардов рублей в 2021 году, 64 миллиарда в 2022 году, 68,5 миллиарда в 2023 году. При этом средства уже зарезервировали при формировании проекта федерального бюджета на эти годы по госпрограмме "Развитие здравоохранения", отмечает правительство.
"Налоговые поступления будут зачисляться в федеральный бюджет и во исполнение поручения Президента Российской Федерации от 8 июля 2020 г. Пр-1081 направляться на лечение детей с тяжелыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями, в том числе редкими (орфанными) заболеваниями", — сообщает кабинет министров.
Президент Владимир Путин предложил с 1 января следующего года отменить плоскую шкалу НДФЛ и повысить его ставку с 13 процентов до 15 процентов для доходов сверх пяти миллионов рублей в год. Он отмечал, что средства от повышения НДФЛ будут направлять на лечение детей.
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Инициативу главы государства прокомментировали в партии "Справедливая Россия". По словам первого зампреда комитета Госдумы по бюджету и налогам Александра Ремезкова, фракция поддерживает идею Путина.
"Мы считаем это решение первым шагом на пути к введению в России прогрессивной шкалы подоходного налога. Мы считаем, что богатые должны отдавать государству больше, чем бедные. Это справедливо и это общемировая практика", — заявил депутат в беседе с РИА Новости.
Парламентарий добавил, что прогрессивная шкала налогообложения действует, в частности, в государствах Евросоюза. В России уже был подобный опыт: прогрессивную шкалу использовали с 1992 по 2000 год, а ставки варьировались от 12 до 60 процентов, напомнил Ремезков. Плоскую 13-процентную шкалу внедрили в 2001 году для повышения уровня сбора налогов, заключил депутат.
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РоссияАлександр РемезковЕвросоюзВладимир ПутинЭкономика
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