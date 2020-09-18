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Генштаб ВС заявил, что корабли НАТО стали дольше находиться в Черном море
Боевые корабли НАТО стали находиться в Черном море на треть дольше, чем в прошлом году, сообщил в пятницу начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T15:49
2020-09-18T15:49
россия
сергей рудской
черное море
вооруженные силы рф
нато
безопасность
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Боевые корабли НАТО стали находиться в Черном море на треть дольше, чем в прошлом году, сообщил в пятницу начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ - первый заместитель начальника Генштаба Сергей Рудской.В качестве примера носителя такого оружия он привел американский эсминец "Франклин Рузвельт", который может нести до 90 крылатых ракет "Томагавк".По его словам, НАТО нарастила в Черном интенсивность не только военно-морских сил, но и стратегической авиации, а также средств воздушной и морской разведки.
https://ria.ru/20200909/nato-1576950154.html
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россия
черное море
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россия, сергей рудской, черное море, вооруженные силы рф, нато, безопасность

Генштаб ВС заявил, что корабли НАТО стали дольше находиться в Черном море

15:49 18.09.2020
1033
© Фото : NATO / Paul HallКорабли НАТО в Черном море
Корабли НАТО в Черном море - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© Фото : NATO / Paul Hall
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Боевые корабли НАТО стали находиться в Черном море на треть дольше, чем в прошлом году, сообщил в пятницу начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ - первый заместитель начальника Генштаба Сергей Рудской.

"Остается высоким количество заходов в Черное море боевых кораблей Североатлантического альянса. Общая продолжительность их пребывания с января по сентябрь возросла на 33% по сравнению с прошлым годом. До 40% из них являются носителями высокоточного оружия большой дальности", - сказал Рудской на брифинге в Национальном центре управления обороной РФ.

В качестве примера носителя такого оружия он привел американский эсминец "Франклин Рузвельт", который может нести до 90 крылатых ракет "Томагавк".

"В настоящее время данный эсминец и еще три корабля нечерноморских государств находятся в акватории Черного моря. Активными действиями Черноморского флота развертывание кораблей альянса было своевременно обнаружено, организовано их непосредственное сопровождение и слежение оружием", - добавил Рудской.

По его словам, НАТО нарастила в Черном интенсивность не только военно-морских сил, но и стратегической авиации, а также средств воздушной и морской разведки.
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РоссияСергей РудскойЧерное мореВооруженные силы РФНАТОБезопасность
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