https://ria.ru/20200918/nato-1577449877.html

Генштаб ВС заявил, что корабли НАТО стали дольше находиться в Черном море

Боевые корабли НАТО стали находиться в Черном море на треть дольше, чем в прошлом году, сообщил в пятницу начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T15:49

2020-09-18T15:49

2020-09-18T15:49

россия

сергей рудской

черное море

вооруженные силы рф

нато

безопасность

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Боевые корабли НАТО стали находиться в Черном море на треть дольше, чем в прошлом году, сообщил в пятницу начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ - первый заместитель начальника Генштаба Сергей Рудской.В качестве примера носителя такого оружия он привел американский эсминец "Франклин Рузвельт", который может нести до 90 крылатых ракет "Томагавк".По его словам, НАТО нарастила в Черном интенсивность не только военно-морских сил, но и стратегической авиации, а также средств воздушной и морской разведки.

https://ria.ru/20200909/nato-1576950154.html

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россия

черное море

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, сергей рудской, черное море, вооруженные силы рф, нато, безопасность