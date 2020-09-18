В Германии назвали заявления США о порте Мукран "чудовищными угрозами"
15:29 18.09.2020 (обновлено: 21:27 18.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
БЕРЛИН, 18 сен - РИА Новости. Угрозы со стороны США в адрес порта Мукран, где занимаются прокладкой труб для "Северного потока 2", просто чудовищны, они направлены в адрес людей, которые не нарушили закон, заявила премьер-министр земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Шлезвиг.
"То, что США ... угрожают руководству и сотрудникам маленького порта Мукран, хотя они не совершили ничего незаконного - они обеспечивают прокладку труб трубопровода, который законодательно легален, что это угрозы возможны со стороны дружественной нации, которой в том числе мы обязаны в этом году 30-летию объединения Германии, это чудовищно, и я ожидаю от вас поддержки в адрес граждан нашей страны", - заявила Шлезвиг, выступая в ходе слушаний, посвященных "Северному потоку 2".
Порт Мукран на 90% принадлежит городу Засниц, на 10% - федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания. В августе оператору порта Sassnitz GmbH поступило письмо от трех сенаторов США, текст этого письма имеется в распоряжении РИА Новости. В письме говорилось о готовящихся американскими властями санкциях против компаний, которые участвуют в поддержке строительства трубопровода "Северный поток 2". В частности, в письме указано, что в случае продолжения работ порту грозит "финансовое разрушение".
В Германии остро восприняли появление данного документа, политики, в том числе правящих партий ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии, заявили, что таким образом Вашингтон грубо нарушает суверенитет страны. Мануэла Шлезвиг заявила берлинской газете Tаgesspiegel, что регион "твердо придерживается строительства трубопровода", ожидает от правительства Германии "решительного ответа в связи с попытками шантажа" со стороны США.
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"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
Проект "Северный поток 2" реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.