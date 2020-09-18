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https://ria.ru/20200918/mukran-1577448375.html
В Германии назвали заявления США о порте Мукран "чудовищными угрозами"
Угрозы со стороны США в адрес порта Мукран, где занимаются прокладкой труб для "Северного потока 2", просто чудовищны, они направлены в адрес людей, которые не... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T15:29
2020-09-18T21:27
северный поток — 2
германия
сша
в мире
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<strong>БЕРЛИН, 18 сен - РИА Новости.</strong> Угрозы со стороны США в адрес порта Мукран, где занимаются прокладкой труб для "Северного потока 2", просто чудовищны, они направлены в адрес людей, которые не нарушили закон, заявила премьер-министр земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Шлезвиг.Порт Мукран на 90% принадлежит городу Засниц, на 10% - федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания. В августе оператору порта Sassnitz GmbH поступило письмо от трех сенаторов США, текст этого письма имеется в распоряжении РИА Новости. В письме говорилось о готовящихся американскими властями санкциях против компаний, которые участвуют в поддержке строительства трубопровода "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северный поток 2</a>". В частности, в письме указано, что в случае продолжения работ порту грозит "финансовое разрушение".В <a href="http://ria.ru/location_Germany/" target="_blank" data-auto="true">Германии</a> остро восприняли появление данного документа, политики, в том числе правящих партий <a href="http://ria.ru/organization_KHDSKHSS/" target="_blank" data-auto="true">ХДС/ХСС</a> и Социал-демократической партии Германии, заявили, что таким образом <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтон</a> грубо нарушает суверенитет страны. Мануэла Шлезвиг заявила берлинской газете Tаgesspiegel, что регион "твердо придерживается строительства трубопровода", ожидает от правительства Германии "решительного ответа в связи с попытками шантажа" со стороны <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>."Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через <a href="http://ria.ru/location_Baltijjskoe_more_2/" target="_blank" data-auto="true">Балтийское море</a> до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украина</a> и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская <a href="http://ria.ru/organization_allseas/" target="_blank" data-auto="true">Allseas</a> практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.Проект "Северный поток 2" реализует <a href="http://ria.ru/organization_Nord_Stream_2/" target="_blank" data-auto="true">Nord Stream 2 AG</a> с единственным акционером - "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпромом</a>". Европейские партнеры - <a href="http://ria.ru/organization_Royal_Dutch_Shell/" target="_blank" data-auto="true">Royal Dutch Shell</a>, <a href="http://ria.ru/organization_OMV/" target="_blank" data-auto="true">OMV</a>, <a href="http://ria.ru/organization_ENGIE/" target="_blank" data-auto="true">Engie</a>, <a href="http://ria.ru/organization_Uniper/" target="_blank" data-auto="true">Uniper</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Wintershall/" target="_blank" data-auto="true">Wintershall</a> - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
https://ria.ru/20200909/nato-1576950154.html
30-летию объединения Германии немцы обязаны не США, а СССР, точнее, глупому поведению Горбачева
43
Америка уже устала о Германию ноги вытирать, но в Германии как зачарованные продолжают называть Америку дружественной нацией. Фантастические терпилы!
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германия
сша
РИА Новости
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северный поток — 2, германия, сша, в мире

В Германии назвали заявления США о порте Мукран "чудовищными угрозами"

15:29 18.09.2020 (обновлено: 21:27 18.09.2020)
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкСудно-трубоукладчик "Академик Черский" в немецком порту Мукран на острове Рюген
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БЕРЛИН, 18 сен - РИА Новости. Угрозы со стороны США в адрес порта Мукран, где занимаются прокладкой труб для "Северного потока 2", просто чудовищны, они направлены в адрес людей, которые не нарушили закон, заявила премьер-министр земли Мекленбург - Передняя Померания Мануэла Шлезвиг.

"То, что США ... угрожают руководству и сотрудникам маленького порта Мукран, хотя они не совершили ничего незаконного - они обеспечивают прокладку труб трубопровода, который законодательно легален, что это угрозы возможны со стороны дружественной нации, которой в том числе мы обязаны в этом году 30-летию объединения Германии, это чудовищно, и я ожидаю от вас поддержки в адрес граждан нашей страны", - заявила Шлезвиг, выступая в ходе слушаний, посвященных "Северному потоку 2".

Порт Мукран на 90% принадлежит городу Засниц, на 10% - федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания. В августе оператору порта Sassnitz GmbH поступило письмо от трех сенаторов США, текст этого письма имеется в распоряжении РИА Новости. В письме говорилось о готовящихся американскими властями санкциях против компаний, которые участвуют в поддержке строительства трубопровода "Северный поток 2". В частности, в письме указано, что в случае продолжения работ порту грозит "финансовое разрушение".
В Германии остро восприняли появление данного документа, политики, в том числе правящих партий ХДС/ХСС и Социал-демократической партии Германии, заявили, что таким образом Вашингтон грубо нарушает суверенитет страны. Мануэла Шлезвиг заявила берлинской газете Tаgesspiegel, что регион "твердо придерживается строительства трубопровода", ожидает от правительства Германии "решительного ответа в связи с попытками шантажа" со стороны США.
Военные учения вооруженных сил Греции и ОАЭ недалеко от греческого острова Крит - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
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Союзники по НАТО готовят войну Германии и США
"Северный поток 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина и ряд европейских стран. Штаты в декабре 2019 года ввели санкции против проекта, потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода.
Проект "Северный поток 2" реализует Nord Stream 2 AG с единственным акционером - "Газпромом". Европейские партнеры - Royal Dutch Shell, OMV, Engie, Uniper и Wintershall - суммарно финансируют проект на 50%, то есть на сумму до 950 миллионов евро каждый.
148422025
Обсудить14
Северный поток — 2ГерманияСШАВ мире
Популярные комментарии
30-летию объединения Германии немцы обязаны не США, а СССР, точнее, глупому поведению Горбачева
18 сентября, 15:42
О Ольга Занкова
4110100
Америка уже устала о Германию ноги вытирать, но в Германии как зачарованные продолжают называть Америку дружественной нацией. Фантастические терпилы!
18 сентября, 15:59
АНДРЕЙ КОННИНАНДРЕЙ КОННИН
2110000
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