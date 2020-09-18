https://ria.ru/20200918/moloko-1577458416.html

В Нижегородской области выросло производство молока

Объемы производства молока увеличились в Нижегородской области за период с января по август 2020 года, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T17:50

2020-09-18T17:50

2020-09-18T17:50

нижегородская область

глеб никитин

нижегородская область

экономика

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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен - РИА Новости.</strong> Объемы производства молока увеличились в <a href="https://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast" target="_blank">Нижегородской области</a> за период с января по август 2020 года, заявил губернатор Нижегородской области <a href="https://ria.ru/person_Gleb_Nikitin" target="_blank">Глеб Никитин</a>.По его словам, это стало возможным благодаря региональным мерам поддержки. "Работа по строительству и реконструкции животноводческих комплексов в области продолжается. В этом году уже введены в эксплуатацию шесть новых объектов", - отметил губернатор.Он подчеркнул, что в 2020 году господдержка животноводства увеличена по сравнению с 2019 годом. "Несмотря на непростую экономическую ситуацию, было принято решение не снижать финансирования животноводческой отрасли. В этом году на развитие животноводства направлено более 1,5 миллиарда рублей, что на 3,5% больше, чем в прошлом году. И мы уже видим результат этих вложений", - добавил Никитин.Как рассказал региональный министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Николай Денисов, реконструкция животноводческих объектов проведена в СПК "Березняки" Гагинского района, в СПК "Хохлома" Ковернинского района, в фермерском хозяйстве Бахтина Шарангского района. "Построены новые объекты в ОАО "Тепелево" Дальнеконстантиновского района - на 800 голов, в АО "Ильино-Заборское" Семеновского района - на 280 голов, в ООО "Родник" Вадского района - на 256 голов. Напомню, что в рамках областной программы сельхозпроизводителям компенсируется до 50% затрат на строительство и реконструкцию животноводческих объектов", - добавил министр.

https://rsport.ria.ru/20200623/1573350200.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

глеб никитин, нижегородская область, экономика