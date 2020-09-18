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Нижегородская область
https://ria.ru/20200918/moloko-1577458416.html
В Нижегородской области выросло производство молока
Объемы производства молока увеличились в Нижегородской области за период с января по август 2020 года, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T17:50
2020-09-18T17:50
нижегородская область
глеб никитин
нижегородская область
экономика
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<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен - РИА Новости.</strong> Объемы производства молока увеличились в <a href="https://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast" target="_blank">Нижегородской области</a> за период с января по август 2020 года, заявил губернатор Нижегородской области <a href="https://ria.ru/person_Gleb_Nikitin" target="_blank">Глеб Никитин</a>.По его словам, это стало возможным благодаря региональным мерам поддержки. "Работа по строительству и реконструкции животноводческих комплексов в области продолжается. В этом году уже введены в эксплуатацию шесть новых объектов", - отметил губернатор.Он подчеркнул, что в 2020 году господдержка животноводства увеличена по сравнению с 2019 годом. "Несмотря на непростую экономическую ситуацию, было принято решение не снижать финансирования животноводческой отрасли. В этом году на развитие животноводства направлено более 1,5 миллиарда рублей, что на 3,5% больше, чем в прошлом году. И мы уже видим результат этих вложений", - добавил Никитин.Как рассказал региональный министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Николай Денисов, реконструкция животноводческих объектов проведена в СПК "Березняки" Гагинского района, в СПК "Хохлома" Ковернинского района, в фермерском хозяйстве Бахтина Шарангского района. "Построены новые объекты в ОАО "Тепелево" Дальнеконстантиновского района - на 800 голов, в АО "Ильино-Заборское" Семеновского района - на 280 голов, в ООО "Родник" Вадского района - на 256 голов. Напомню, что в рамках областной программы сельхозпроизводителям компенсируется до 50% затрат на строительство и реконструкцию животноводческих объектов", - добавил министр.
https://rsport.ria.ru/20200623/1573350200.html
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глеб никитин, нижегородская область, экономика

В Нижегородской области выросло производство молока

17:50 18.09.2020
247
© РИА Новости / Варвара ГертьеМолочная продукция
Молочная продукция - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Варвара Гертье
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен - РИА Новости. Объемы производства молока увеличились в Нижегородской области за период с января по август 2020 года, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"За восемь месяцев 2020 года сельхозорганизациями и фермерскими хозяйствами региона произведено 392,1 тысячи тонн молока, что на 14,4 тысячи тонн, или на 3,8% больше соответствующего периода прошлого года. Прибавка была получена в том числе за счет модернизированных и построенных ферм", - цитирует пресс-служба правительства слова Никитина.

По его словам, это стало возможным благодаря региональным мерам поддержки. "Работа по строительству и реконструкции животноводческих комплексов в области продолжается. В этом году уже введены в эксплуатацию шесть новых объектов", - отметил губернатор.
Он подчеркнул, что в 2020 году господдержка животноводства увеличена по сравнению с 2019 годом. "Несмотря на непростую экономическую ситуацию, было принято решение не снижать финансирования животноводческой отрасли. В этом году на развитие животноводства направлено более 1,5 миллиарда рублей, что на 3,5% больше, чем в прошлом году. И мы уже видим результат этих вложений", - добавил Никитин.
Как рассказал региональный министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Николай Денисов, реконструкция животноводческих объектов проведена в СПК "Березняки" Гагинского района, в СПК "Хохлома" Ковернинского района, в фермерском хозяйстве Бахтина Шарангского района. "Построены новые объекты в ОАО "Тепелево" Дальнеконстантиновского района - на 800 голов, в АО "Ильино-Заборское" Семеновского района - на 280 голов, в ООО "Родник" Вадского района - на 256 голов. Напомню, что в рамках областной программы сельхозпроизводителям компенсируется до 50% затрат на строительство и реконструкцию животноводческих объектов", - добавил министр.
Молоко - РИА Новости, 1920, 23.06.2020
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Нижегородская областьГлеб НикитинНижегородская областьЭкономика
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