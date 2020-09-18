https://ria.ru/20200918/moloko-1577458416.html
В Нижегородской области выросло производство молока
Объемы производства молока увеличились в Нижегородской области за период с января по август 2020 года, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T17:50
2020-09-18T17:50
2020-09-18T17:50
нижегородская область
глеб никитин
нижегородская область
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/155008/46/1550084660_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_37bca21f2efde2cfb734d8b72220bdcc.jpg
<strong>НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен - РИА Новости.</strong> Объемы производства молока увеличились в <a href="https://ria.ru/location_Nizhegorodskaja_oblast" target="_blank">Нижегородской области</a> за период с января по август 2020 года, заявил губернатор Нижегородской области <a href="https://ria.ru/person_Gleb_Nikitin" target="_blank">Глеб Никитин</a>.По его словам, это стало возможным благодаря региональным мерам поддержки. "Работа по строительству и реконструкции животноводческих комплексов в области продолжается. В этом году уже введены в эксплуатацию шесть новых объектов", - отметил губернатор.Он подчеркнул, что в 2020 году господдержка животноводства увеличена по сравнению с 2019 годом. "Несмотря на непростую экономическую ситуацию, было принято решение не снижать финансирования животноводческой отрасли. В этом году на развитие животноводства направлено более 1,5 миллиарда рублей, что на 3,5% больше, чем в прошлом году. И мы уже видим результат этих вложений", - добавил Никитин.Как рассказал региональный министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Николай Денисов, реконструкция животноводческих объектов проведена в СПК "Березняки" Гагинского района, в СПК "Хохлома" Ковернинского района, в фермерском хозяйстве Бахтина Шарангского района. "Построены новые объекты в ОАО "Тепелево" Дальнеконстантиновского района - на 800 голов, в АО "Ильино-Заборское" Семеновского района - на 280 голов, в ООО "Родник" Вадского района - на 256 голов. Напомню, что в рамках областной программы сельхозпроизводителям компенсируется до 50% затрат на строительство и реконструкцию животноводческих объектов", - добавил министр.
https://rsport.ria.ru/20200623/1573350200.html
нижегородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/155008/46/1550084660_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_723769dc10998e6d96334dbdfce14dc8.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
глеб никитин, нижегородская область, экономика
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 18 сен - РИА Новости.
Объемы производства молока увеличились в Нижегородской области
за период с января по август 2020 года, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
.
"За восемь месяцев 2020 года сельхозорганизациями и фермерскими хозяйствами региона произведено 392,1 тысячи тонн молока, что на 14,4 тысячи тонн, или на 3,8% больше соответствующего периода прошлого года. Прибавка была получена в том числе за счет модернизированных и построенных ферм", - цитирует пресс-служба правительства слова Никитина.
По его словам, это стало возможным благодаря региональным мерам поддержки. "Работа по строительству и реконструкции животноводческих комплексов в области продолжается. В этом году уже введены в эксплуатацию шесть новых объектов", - отметил губернатор.
Он подчеркнул, что в 2020 году господдержка животноводства увеличена по сравнению с 2019 годом. "Несмотря на непростую экономическую ситуацию, было принято решение не снижать финансирования животноводческой отрасли. В этом году на развитие животноводства направлено более 1,5 миллиарда рублей, что на 3,5% больше, чем в прошлом году. И мы уже видим результат этих вложений", - добавил Никитин.
Как рассказал региональный министр сельского хозяйства и продовольственных ресурсов Николай Денисов, реконструкция животноводческих объектов проведена в СПК "Березняки" Гагинского района, в СПК "Хохлома" Ковернинского района, в фермерском хозяйстве Бахтина Шарангского района. "Построены новые объекты в ОАО "Тепелево" Дальнеконстантиновского района - на 800 голов, в АО "Ильино-Заборское" Семеновского района - на 280 голов, в ООО "Родник" Вадского района - на 256 голов. Напомню, что в рамках областной программы сельхозпроизводителям компенсируется до 50% затрат на строительство и реконструкцию животноводческих объектов", - добавил министр.