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https://ria.ru/20200918/moloko-1577427409.html
В Курганской области нарастят производство молока
В Курганской области планируется увеличить производство молока на 5%, что практически на 100% обеспечит потребности области, сообщает пресс-служба областного... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T10:40
2020-09-18T10:40
вадим шумков
курганская область
экономика
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<strong>КУРГАН, 18 сен - РИА Новости</strong>. В Курганской области планируется увеличить производство молока на 5%, что практически на 100% обеспечит потребности области, сообщает пресс-служба областного правительства.Представитель пресс- службы отмечает, что переработкой молока в Курганской области занимается пять промышленных предприятий и 11 цехов. При этом лишь половину сырья предоставляют местные хозяйства, а значит, есть потенциал для дальнейшего роста отрасли.<br>Уделяя особое внимание развитию молочного направления, губернатор региона <a href="https://ria.ru/person_Vadim_SHumkov" target="_blank">Вадим Шумков</a> поставил задачу ежегодно создавать по сто мини-ферм. С целью увеличения объемов производства молока в регионе работает и строится несколько молочных комплексов. Реализация проектов в перспективе позволит создать более 130 рабочих мест, дополнительно произвести 18,4 тысяч тонн молока.В числе реализованных проектов - молочная ферма на сто голов в КФХ Одинаев Альменевского района. Ряд проектов находятся в стадии реализации: ООО "КХ Барабинское" Далматовского района строит 2 фермы по 150 голов каждая (приобретены 160 голов молодняка молочной породы), ООО "Агрокомплекс "Знамя" в Куртамышском районе реконструирует ферму на 120 голов и другие. Производители молока, помимо вложения собственных средств, получают областные и федеральные субсидии. В текущем году в отрасль животноводства направлены более 820 миллионов рублей. Дополнительным стимулом для развития молочно-товарных ферм в регионе является программа "Семейная ферма". В частности, из бюджетных средств возмещаются затраты на производство молока, на поддержку в приобретении крупного рогатого скота молочного направления, строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) для содержания крупного рогатого скота молочного направления, приобретение техники и оборудования для производства молока.Благодаря грантовой поддержке увеличилось общее поголовье крупного рогатого скота молочного направления продуктивности крестьянских фермерских хозяйствах.Положительным примером могут служить Альменевский, Сафакулевский, Куртамышский Половинский, Кетовский, Каргапольский районы, где значительно (от 15 до 32%) увеличилось поголовье коров в крестьянских фермерских хозяйствах."На 38% увеличено дойное стадо в ООО "Агрофирма Заря" Далматовского района, на 10% - ООО Зауралье Куртамышского района, на 7 % - ООО Агроинвест" Лебяжьевского района", - сообщает пресс-служба.
https://ria.ru/20200911/fermy-1577115066.html
курганская область
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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вадим шумков, курганская область, экономика

В Курганской области нарастят производство молока

10:40 18.09.2020
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© РИА Новости / Варвара Гертье / Перейти в фотобанкМолочная продукция
Молочная продукция - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Варвара Гертье
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КУРГАН, 18 сен - РИА Новости. В Курганской области планируется увеличить производство молока на 5%, что практически на 100% обеспечит потребности области, сообщает пресс-служба областного правительства.

"За восемь месяцев текущего года производство молока составило 141,8 тысяч тонн или 98% к результату прошлого года. Обеспечение молоком вырастет на 5% по сравнению с прошлым годом. Если в 2019 году область обеспечивала себя молоком на 89%, то в текущем этот показатель достигнет 94%" , - отмечается в сообщении.

Представитель пресс- службы отмечает, что переработкой молока в Курганской области занимается пять промышленных предприятий и 11 цехов. При этом лишь половину сырья предоставляют местные хозяйства, а значит, есть потенциал для дальнейшего роста отрасли.
Уделяя особое внимание развитию молочного направления, губернатор региона Вадим Шумков поставил задачу ежегодно создавать по сто мини-ферм.
С целью увеличения объемов производства молока в регионе работает и строится несколько молочных комплексов. Реализация проектов в перспективе позволит создать более 130 рабочих мест, дополнительно произвести 18,4 тысяч тонн молока.
Коровник - РИА Новости, 1920, 11.09.2020
11 сентября, 19:33
Каждый год в Курганской области намерены создавать сто мини-ферм
В числе реализованных проектов - молочная ферма на сто голов в КФХ Одинаев Альменевского района. Ряд проектов находятся в стадии реализации: ООО "КХ Барабинское" Далматовского района строит 2 фермы по 150 голов каждая (приобретены 160 голов молодняка молочной породы), ООО "Агрокомплекс "Знамя" в Куртамышском районе реконструирует ферму на 120 голов и другие.
Производители молока, помимо вложения собственных средств, получают областные и федеральные субсидии. В текущем году в отрасль животноводства направлены более 820 миллионов рублей.
Дополнительным стимулом для развития молочно-товарных ферм в регионе является программа "Семейная ферма". В частности, из бюджетных средств возмещаются затраты на производство молока, на поддержку в приобретении крупного рогатого скота молочного направления, строительство, реконструкцию и модернизацию комплексов (ферм) для содержания крупного рогатого скота молочного направления, приобретение техники и оборудования для производства молока.
Пресс-служба сообщает, что и в отрасли молочного животноводства у сельхозпроизводителей самый высокий потенциал в Курганской области. Это обусловлено стабильным ежедневным поступлением средств от реализации продукции. Начиная с 2012 года , за семь лет , на развитие молочного скотоводства региону выдано 85 грантов, в текущем году - семь
Благодаря грантовой поддержке увеличилось общее поголовье крупного рогатого скота молочного направления продуктивности крестьянских фермерских хозяйствах.
Положительным примером могут служить Альменевский, Сафакулевский, Куртамышский Половинский, Кетовский, Каргапольский районы, где значительно (от 15 до 32%) увеличилось поголовье коров в крестьянских фермерских хозяйствах.
"На 38% увеличено дойное стадо в ООО "Агрофирма Заря" Далматовского района, на 10% - ООО Зауралье Куртамышского района, на 7 % - ООО Агроинвест" Лебяжьевского района", - сообщает пресс-служба.
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Вадим ШумковКурганская областьЭкономика
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