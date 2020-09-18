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СМИ: у российского миллиардера случился сердечный приступ на суде
У российского миллиардера-золотодобытчика Александра Карася случился сердечный приступ на заседании в Тверском суде Москвы, сообщил "Коммерсантъ". РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T14:37
2020-09-18T15:03
москва
происшествия
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> У российского миллиардера-золотодобытчика Александра Карася случился сердечный приступ на заседании в Тверском суде <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, сообщил <a href="https://www.kommersant.ru/?from=menu_logo" target="_blank">"Коммерсантъ"</a>.Как уточнило издание, у страдающего атеросклерозом 60-летнего бизнесмена начались проблемы после того, как он попал в больницу с острой сердечной болью. Ему сделали две операции на сердце и отпустили на амбулаторное лечение.На следующий день ему предъявили еще одно обвинение по статье 210 УК в организации преступного сообщества. Следователь сообщил ему, что будет ходатайствовать о заключении его под стражу. Однако во время судебного заседания Александру стало плохо и его госпитализировали в тяжелом состоянии, говорится в сообщении.Александр Карась — основатель ООО "Янтарь" и крупнейший золотоискатель в Якутии. По версии следствия, участники преступной группы, которую он возглавлял, незаконно добыли, привезли в Москву и продали 26 килограммов золота стоимостью около 100 миллионов рублей. Ему вменяется статья 191 УК о незаконном обороте драгоценных металлов.
https://radiosputnik.ria.ru/20200731/1575235971.html
А когда у Путина на суде такое же случится?
71
Не доживёшь...)))
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москва
РИА Новости
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москва, происшествия

СМИ: у российского миллиардера случился сердечный приступ на суде

14:37 18.09.2020 (обновлено: 15:03 18.09.2020)
9715
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды
Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. У российского миллиардера-золотодобытчика Александра Карася случился сердечный приступ на заседании в Тверском суде Москвы, сообщил "Коммерсантъ".
Как уточнило издание, у страдающего атеросклерозом 60-летнего бизнесмена начались проблемы после того, как он попал в больницу с острой сердечной болью. Ему сделали две операции на сердце и отпустили на амбулаторное лечение.
На следующий день ему предъявили еще одно обвинение по статье 210 УК в организации преступного сообщества. Следователь сообщил ему, что будет ходатайствовать о заключении его под стражу. Однако во время судебного заседания Александру стало плохо и его госпитализировали в тяжелом состоянии, говорится в сообщении.
Александр Карась — основатель ООО "Янтарь" и крупнейший золотоискатель в Якутии. По версии следствия, участники преступной группы, которую он возглавлял, незаконно добыли, привезли в Москву и продали 26 килограммов золота стоимостью около 100 миллионов рублей. Ему вменяется статья 191 УК о незаконном обороте драгоценных металлов.
Человеческое сердце с ЭКГ - РИА Новости, 1920, 31.07.2020
31 июля, 18:43
Прослеживается связь: врачи о неожиданном симптоме сердечного приступа
1343919231118
Обсудить8
МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
А когда у Путина на суде такое же случится?
18 сентября, 15:00
Коля ВаняКоля Ваня
11500451
Не доживёшь...)))
18 сентября, 15:50
Mitrich Kolobok KolobokMitrich Kolobok Kolobok
2620122
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