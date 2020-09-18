https://ria.ru/20200918/milliarder-1577444698.html

СМИ: у российского миллиардера случился сердечный приступ на суде

У российского миллиардера-золотодобытчика Александра Карася случился сердечный приступ на заседании в Тверском суде Москвы, сообщил "Коммерсантъ". РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T14:37

2020-09-18T14:37

2020-09-18T15:03

москва

происшествия

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> У российского миллиардера-золотодобытчика Александра Карася случился сердечный приступ на заседании в Тверском суде <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>, сообщил <a href="https://www.kommersant.ru/?from=menu_logo" target="_blank">"Коммерсантъ"</a>.Как уточнило издание, у страдающего атеросклерозом 60-летнего бизнесмена начались проблемы после того, как он попал в больницу с острой сердечной болью. Ему сделали две операции на сердце и отпустили на амбулаторное лечение.На следующий день ему предъявили еще одно обвинение по статье 210 УК в организации преступного сообщества. Следователь сообщил ему, что будет ходатайствовать о заключении его под стражу. Однако во время судебного заседания Александру стало плохо и его госпитализировали в тяжелом состоянии, говорится в сообщении.Александр Карась — основатель ООО "Янтарь" и крупнейший золотоискатель в Якутии. По версии следствия, участники преступной группы, которую он возглавлял, незаконно добыли, привезли в Москву и продали 26 килограммов золота стоимостью около 100 миллионов рублей. Ему вменяется статья 191 УК о незаконном обороте драгоценных металлов.

https://radiosputnik.ria.ru/20200731/1575235971.html

Коля Ваня А когда у Путина на суде такое же случится? 71

Mitrich Kolobok Kolobok Не доживёшь...))) 33

8

москва

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия