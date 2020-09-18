https://ria.ru/20200918/medved-1577432623.html

В Якутии 84-летняя женщина перерычала напавшего на нее медведя

Пожилая жительница Якутии смогла отпугнуть медведя криком и подожженной газетой. Об этом сообщает SakhaDay. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T11:59

2020-09-18T11:59

2020-09-18T17:33

россия

республика саха (якутия)

медведь

общество

происшествия

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Пожилая жительница Якутии смогла отпугнуть медведя криком и подожженной газетой. Об этом сообщает <a href="https://sakhaday.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">SakhaDay</a>.Инцидент произошел возле села Асыма Горного улуса. Восьмидесятичетырехлетняя женщина собирала ягоды, когда столкнулась с диким животным. Будучи в прошлом охотницей, она не растерялась и начала кричать. По данным портала, "на рык отвечала рыком, на визг отзывалась визгом".Администрация села Асыма подтвердила реальность случившегося. Сама женщина и ее родственники отказались разговаривать с журналистами, сославшись на сильный стресс.Как пояснил президент охотничьего клуба "Кыымаан" Александр Тастыгин, <a href="https://ria.ru/tag_medved/" target="_blank">медведь</a>, который не набрал на зиму свой запас, очень кровожаден."От медведя ни в коем случае не стоит убегать — далеко все равно не удастся, поскольку он с виду как бы медленный, но отлично бегает на любые дистанции, хорошо плавает и лазает по деревьям. Лучше, как бабушка, разжечь огонь, пошуметь, поорать. В крайнем случае сделать вид, что мертвы", — посоветовал Тастыгин.

https://ria.ru/20200902/medved-1576611758.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, республика саха (якутия), медведь, общество, происшествия