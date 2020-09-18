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https://ria.ru/20200918/medved-1577432623.html
В Якутии 84-летняя женщина перерычала напавшего на нее медведя
Пожилая жительница Якутии смогла отпугнуть медведя криком и подожженной газетой. Об этом сообщает SakhaDay. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T11:59
2020-09-18T17:33
россия
республика саха (якутия)
медведь
общество
происшествия
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Пожилая жительница Якутии смогла отпугнуть медведя криком и подожженной газетой. Об этом сообщает <a href="https://sakhaday.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">SakhaDay</a>.Инцидент произошел возле села Асыма Горного улуса. Восьмидесятичетырехлетняя женщина собирала ягоды, когда столкнулась с диким животным. Будучи в прошлом охотницей, она не растерялась и начала кричать. По данным портала, "на рык отвечала рыком, на визг отзывалась визгом".Администрация села Асыма подтвердила реальность случившегося. Сама женщина и ее родственники отказались разговаривать с журналистами, сославшись на сильный стресс.Как пояснил президент охотничьего клуба "Кыымаан" Александр Тастыгин, <a href="https://ria.ru/tag_medved/" target="_blank">медведь</a>, который не набрал на зиму свой запас, очень кровожаден."От медведя ни в коем случае не стоит убегать — далеко все равно не удастся, поскольку он с виду как бы медленный, но отлично бегает на любые дистанции, хорошо плавает и лазает по деревьям. Лучше, как бабушка, разжечь огонь, пошуметь, поорать. В крайнем случае сделать вид, что мертвы", — посоветовал Тастыгин.
https://ria.ru/20200902/medved-1576611758.html
Неадекватная бабка (с) Медведь
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Таких надо с студию к Соловьеву в группу поддержки
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россия
республика саха (якутия)
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россия, республика саха (якутия), медведь, общество, происшествия

В Якутии 84-летняя женщина перерычала напавшего на нее медведя

11:59 18.09.2020 (обновлено: 17:33 18.09.2020)
39924
© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкБурый медведь
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Пожилая жительница Якутии смогла отпугнуть медведя криком и подожженной газетой. Об этом сообщает SakhaDay.
Инцидент произошел возле села Асыма Горного улуса. Восьмидесятичетырехлетняя женщина собирала ягоды, когда столкнулась с диким животным. Будучи в прошлом охотницей, она не растерялась и начала кричать. По данным портала, "на рык отвечала рыком, на визг отзывалась визгом".
Бурый медведь - РИА Новости, 1920, 02.09.2020
2 сентября, 08:54
Спасатели рассказали, что делать при встрече с медведем
Администрация села Асыма подтвердила реальность случившегося. Сама женщина и ее родственники отказались разговаривать с журналистами, сославшись на сильный стресс.
Как пояснил президент охотничьего клуба "Кыымаан" Александр Тастыгин, медведь, который не набрал на зиму свой запас, очень кровожаден.
"От медведя ни в коем случае не стоит убегать — далеко все равно не удастся, поскольку он с виду как бы медленный, но отлично бегает на любые дистанции, хорошо плавает и лазает по деревьям. Лучше, как бабушка, разжечь огонь, пошуметь, поорать. В крайнем случае сделать вид, что мертвы", — посоветовал Тастыгин.
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Обсудить22
РоссияРеспублика Саха (Якутия)медведьОбществоПроисшествия
Популярные комментарии
Неадекватная бабка (с) Медведь
18 сентября, 12:17
MYMake Yellowstone Great Again
8343007
Таких надо с студию к Соловьеву в группу поддержки
18 сентября, 12:08
Pawel ZverevPawel Zverev
31000030
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