https://ria.ru/20200918/medved-1577432623.html
В Якутии 84-летняя женщина перерычала напавшего на нее медведя
Пожилая жительница Якутии смогла отпугнуть медведя криком и подожженной газетой. Об этом сообщает SakhaDay. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T11:59
2020-09-18T11:59
2020-09-18T17:33
россия
республика саха (якутия)
медведь
общество
происшествия
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Пожилая жительница Якутии смогла отпугнуть медведя криком и подожженной газетой. Об этом сообщает <a href="https://sakhaday.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">SakhaDay</a>.Инцидент произошел возле села Асыма Горного улуса. Восьмидесятичетырехлетняя женщина собирала ягоды, когда столкнулась с диким животным. Будучи в прошлом охотницей, она не растерялась и начала кричать. По данным портала, "на рык отвечала рыком, на визг отзывалась визгом".Администрация села Асыма подтвердила реальность случившегося. Сама женщина и ее родственники отказались разговаривать с журналистами, сославшись на сильный стресс.Как пояснил президент охотничьего клуба "Кыымаан" Александр Тастыгин, <a href="https://ria.ru/tag_medved/" target="_blank">медведь</a>, который не набрал на зиму свой запас, очень кровожаден."От медведя ни в коем случае не стоит убегать — далеко все равно не удастся, поскольку он с виду как бы медленный, но отлично бегает на любые дистанции, хорошо плавает и лазает по деревьям. Лучше, как бабушка, разжечь огонь, пошуметь, поорать. В крайнем случае сделать вид, что мертвы", — посоветовал Тастыгин.
https://ria.ru/20200902/medved-1576611758.html
Make Yellowstone Great Again
Неадекватная бабка (с) Медведь
52
Pawel Zverev
Таких надо с студию к Соловьеву в группу поддержки
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22
россия
республика саха (якутия)
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, республика саха (якутия), медведь, общество, происшествия
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.
Пожилая жительница Якутии смогла отпугнуть медведя криком и подожженной газетой. Об этом сообщает SakhaDay
.
Инцидент произошел возле села Асыма Горного улуса. Восьмидесятичетырехлетняя женщина собирала ягоды, когда столкнулась с диким животным. Будучи в прошлом охотницей, она не растерялась и начала кричать. По данным портала, "на рык отвечала рыком, на визг отзывалась визгом".
Администрация села Асыма подтвердила реальность случившегося. Сама женщина и ее родственники отказались разговаривать с журналистами, сославшись на сильный стресс.
Как пояснил президент охотничьего клуба "Кыымаан" Александр Тастыгин, медведь
, который не набрал на зиму свой запас, очень кровожаден.
"От медведя ни в коем случае не стоит убегать — далеко все равно не удастся, поскольку он с виду как бы медленный, но отлично бегает на любые дистанции, хорошо плавает и лазает по деревьям. Лучше, как бабушка, разжечь огонь, пошуметь, поорать. В крайнем случае сделать вид, что мертвы", — посоветовал Тастыгин.