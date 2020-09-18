Круглый стол о развитии системы вакцинопрофилактики
25 сентября в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-дискуссию на тему: "Культура и система вакцинопрофилактики: фокус развития в условиях глобальных вызовов".
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К участию приглашены:
- заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Олег ГРИДНЕВ;
- руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна ПОПОВА;
- заместитель председателя Счетной палаты Российской Федерации Галина ИЗОТОВА;
- председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна СВЯТЕНКО;
- член Комитета Государственной Думы Российской Федерации по бюджету и налогам Айрат ФАРРАХОВ;
- председатель Исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла НАМАЗОВА-БАРАНОВА.
Модератор – исполнительный директор платформы "Эффективное здравоохранение", советник проректора РАНХиГС Александр ПЛАКИДА.
Пандемия COVID-19 наглядно продемонстрировала масштабы последствий, которые может нести инфекционное заболевание, и позволила в очередной раз подтвердить значимость вакцинопрофилактики.
Однако сегодня информационное поле переполнено сообщениями, основанными на недостоверной и неподтвержденной информации о вакцинации, которые провоцируют рост недоверия населения к наиболее эффективному и безопасному методу борьбы с инфекционными заболеваниями. В связи с этим необходимо определить результативную модель взаимодействия с обществом для формирования культуры вакцинопрофилактики и противодействия антивакцинальным настроениям. Когда, с кем и как говорить о вакцинации? Как должна измениться система планирования мероприятий иммунопрофилактики? Какими должны быть коммуникационные мероприятия для повышения доверия вакцинации? Являются ли прозрачность статистики и реальный охват одними из условий доверия?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
К участию приглашены:
- заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Олег ГРИДНЕВ;
- руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна ПОПОВА;
- заместитель председателя Счетной палаты Российской Федерации Галина ИЗОТОВА;
- председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна СВЯТЕНКО;
- член Комитета Государственной Думы Российской Федерации по бюджету и налогам Айрат ФАРРАХОВ;
- председатель Исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла НАМАЗОВА-БАРАНОВА.
Модератор – исполнительный директор платформы "Эффективное здравоохранение", советник проректора РАНХиГС Александр ПЛАКИДА.
Пандемия COVID-19 наглядно продемонстрировала масштабы последствий, которые может нести инфекционное заболевание, и позволила в очередной раз подтвердить значимость вакцинопрофилактики.
Однако сегодня информационное поле переполнено сообщениями, основанными на недостоверной и неподтвержденной информации о вакцинации, которые провоцируют рост недоверия населения к наиболее эффективному и безопасному методу борьбы с инфекционными заболеваниями. В связи с этим необходимо определить результативную модель взаимодействия с обществом для формирования культуры вакцинопрофилактики и противодействия антивакцинальным настроениям. Когда, с кем и как говорить о вакцинации? Как должна измениться система планирования мероприятий иммунопрофилактики? Какими должны быть коммуникационные мероприятия для повышения доверия вакцинации? Являются ли прозрачность статистики и реальный охват одними из условий доверия?
Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
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