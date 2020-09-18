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Круглый стол о развитии системы вакцинопрофилактики
25 сентября в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-дискуссию на тему: "Культура и система вакцинопрофилактики: фокус развития в условиях глобальных вызовов".
2020-09-18T14:52
2020-09-18T14:52
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<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200925/952906251.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>К участию приглашены:<br></strong>- заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации&nbsp;Олег ГРИДНЕВ;<br>- руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна ПОПОВА;<br>- заместитель председателя Счетной палаты Российской Федерации Галина ИЗОТОВА;<br>- председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна СВЯТЕНКО;<br>- член Комитета Государственной Думы&nbsp;Российской Федерации&nbsp;по бюджету и налогам Айрат ФАРРАХОВ;<br>- председатель Исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла НАМАЗОВА-БАРАНОВА.<br><br>Модератор – исполнительный директор платформы "Эффективное здравоохранение", советник проректора РАНХиГС Александр ПЛАКИДА.<br><br>Пандемия COVID-19 наглядно продемонстрировала масштабы последствий, которые может нести инфекционное заболевание, и позволила в очередной раз подтвердить значимость вакцинопрофилактики.<br>Однако сегодня информационное поле переполнено сообщениями, основанными на недостоверной и неподтвержденной информации о вакцинации, которые провоцируют рост недоверия населения к наиболее эффективному и безопасному методу борьбы с инфекционными заболеваниями.&nbsp;В связи с этим необходимо определить результативную модель взаимодействия с обществом для формирования культуры вакцинопрофилактики и противодействия антивакцинальным настроениям.&nbsp;Когда, с кем и как говорить о вакцинации? Как должна измениться система планирования мероприятий иммунопрофилактики? Какими должны быть коммуникационные мероприятия для повышения доверия вакцинации? Являются ли прозрачность статистики и реальный охват одними из условий доверия?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
анонсы

Круглый стол о развитии системы вакцинопрофилактики

14:52 18.09.2020
19
Читать ria.ru в
25 сентября в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-дискуссию на тему: "Культура и система вакцинопрофилактики: фокус развития в условиях глобальных вызовов".
Задать вопрос

К участию приглашены:
- заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Олег ГРИДНЕВ;
- руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна ПОПОВА;
- заместитель председателя Счетной палаты Российской Федерации Галина ИЗОТОВА;
- председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна СВЯТЕНКО;
- член Комитета Государственной Думы Российской Федерации по бюджету и налогам Айрат ФАРРАХОВ;
- председатель Исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла НАМАЗОВА-БАРАНОВА.

Модератор – исполнительный директор платформы "Эффективное здравоохранение", советник проректора РАНХиГС Александр ПЛАКИДА.

Пандемия COVID-19 наглядно продемонстрировала масштабы последствий, которые может нести инфекционное заболевание, и позволила в очередной раз подтвердить значимость вакцинопрофилактики.
Однако сегодня информационное поле переполнено сообщениями, основанными на недостоверной и неподтвержденной информации о вакцинации, которые провоцируют рост недоверия населения к наиболее эффективному и безопасному методу борьбы с инфекционными заболеваниями. В связи с этим необходимо определить результативную модель взаимодействия с обществом для формирования культуры вакцинопрофилактики и противодействия антивакцинальным настроениям. Когда, с кем и как говорить о вакцинации? Как должна измениться система планирования мероприятий иммунопрофилактики? Какими должны быть коммуникационные мероприятия для повышения доверия вакцинации? Являются ли прозрачность статистики и реальный охват одними из условий доверия?

Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.
По всем вопросам обращайтесь accreditation@rian.ru
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