https://ria.ru/20200918/meditsina-1577445895.html

Круглый стол о развитии системы вакцинопрофилактики

25 сентября в 10:00 Международный мультимедийный пресс-центр МИА "Россия сегодня" проведет онлайн-дискуссию на тему: "Культура и система вакцинопрофилактики: фокус развития в условиях глобальных вызовов".

2020-09-18T14:52

2020-09-18T14:52

2020-09-18T14:52

анонсы

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https://cdn25.img.ria.ru/images/sharing/article/1577445895.jpg?1600429922

<strong><a href="http://pressmia.ru/pressclub/20200925/952906251.html" target="_blank">Задать вопрос</a><br><br>К участию приглашены:<br></strong>- заместитель Министра здравоохранения Российской Федерации Олег ГРИДНЕВ;<br>- руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна ПОПОВА;<br>- заместитель председателя Счетной палаты Российской Федерации Галина ИЗОТОВА;<br>- председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Инна СВЯТЕНКО;<br>- член Комитета Государственной Думы Российской Федерации по бюджету и налогам Айрат ФАРРАХОВ;<br>- председатель Исполнительного комитета Союза педиатров России Лейла НАМАЗОВА-БАРАНОВА.<br><br>Модератор – исполнительный директор платформы "Эффективное здравоохранение", советник проректора РАНХиГС Александр ПЛАКИДА.<br><br>Пандемия COVID-19 наглядно продемонстрировала масштабы последствий, которые может нести инфекционное заболевание, и позволила в очередной раз подтвердить значимость вакцинопрофилактики.<br>Однако сегодня информационное поле переполнено сообщениями, основанными на недостоверной и неподтвержденной информации о вакцинации, которые провоцируют рост недоверия населения к наиболее эффективному и безопасному методу борьбы с инфекционными заболеваниями. В связи с этим необходимо определить результативную модель взаимодействия с обществом для формирования культуры вакцинопрофилактики и противодействия антивакцинальным настроениям. Когда, с кем и как говорить о вакцинации? Как должна измениться система планирования мероприятий иммунопрофилактики? Какими должны быть коммуникационные мероприятия для повышения доверия вакцинации? Являются ли прозрачность статистики и реальный охват одними из условий доверия?<br><br><strong><em>Обращаем Ваше внимание, что в связи с эпидемиологической ситуацией и в целях максимального снижения рисков распространения коронавируса все мероприятия проходят в онлайн-режиме.</em></strong>По всем вопросам обращайтесь <a href="mailto:accreditation@rian.ru" target="_blank">accreditation@rian.ru</a>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

анонсы