https://ria.ru/20200918/mars-1577444294.html

Ученые не нашли на Марсе биомаркера, обнаруженного в атмосфере Венеры

Российский спектрометр, установленный на летающем вокруг Марса европейском аппарате TGO, не обнаружил фосфина в атмосфере Марса, сообщается на сайте Института... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T14:29

2020-09-18T14:29

2020-09-18T14:29

риа наука

венера

марс

космос - риа наука

институт космических исследований

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/155256/27/1552562711_0:499:2126:1695_1400x0_80_0_0_7490ebb9d6e5c7f5d4ff6ed802b90daf.jpg

<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Российский спектрометр, установленный на летающем вокруг <a href="http://ria.ru/location_Mars/" target="_blank" data-auto="true">Марса</a> европейском аппарате TGO, не обнаружил фосфина в атмосфере Марса, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Institut_kosmicheskikh_issledovanijj/" target="_blank" data-auto="true">Института космических исследований</a>.Ранее сообщалось, что в атмосфере Венеры обнаружен фосфин и он может быть биологического происхождения."Спектральное разрешение прибора очень высоко, и он мог бы зарегистрировать достаточно малые концентрации фосфина. Но, как показывают наши данные, фосфина в атмосфере Марса нет или очень мало, не более 2 частиц на миллиард. К сожалению, этот биомаркер на Красной планете, видимо, отсутствует", - приводятся в опубликованном сообщении слова сотрудника отдела физики планет Института космических исследований Александра Трохимовского.Спектрометр МИР (сокращение от Mid-IR, средний инфракрасный диапазон) - один из трех спектрометров в составе российского прибора АЦС, который с 2018 года работает на борту аппарата TGO миссии "ЭкзоМарс-2016". Его задача - поиск малых составляющих в атмосфере Марса, в первую очередь метана, который пока считается основным кандидатом в биомаркеры.Метана, который мог бы свидетельствовать о возможности жизни на планете, отмечается на сайте института, в атмосфере Марса также мало - не более 5 частиц на триллион.

https://ria.ru/20200914/venera-1577223770.html

https://ria.ru/20200816/1575824866.html

марс

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

венера, марс, космос - риа наука, институт космических исследований