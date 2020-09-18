Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Супертег РИА Наука
РИА Наука
https://ria.ru/20200918/mars-1577444294.html
Ученые не нашли на Марсе биомаркера, обнаруженного в атмосфере Венеры
Российский спектрометр, установленный на летающем вокруг Марса европейском аппарате TGO, не обнаружил фосфина в атмосфере Марса, сообщается на сайте Института... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T14:29
2020-09-18T14:29
риа наука
венера
марс
космос - риа наука
институт космических исследований
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155256/27/1552562711_0:499:2126:1695_1400x0_80_0_0_7490ebb9d6e5c7f5d4ff6ed802b90daf.jpg
<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Российский спектрометр, установленный на летающем вокруг <a href="http://ria.ru/location_Mars/" target="_blank" data-auto="true">Марса</a> европейском аппарате TGO, не обнаружил фосфина в атмосфере Марса, сообщается на сайте <a href="http://ria.ru/organization_Institut_kosmicheskikh_issledovanijj/" target="_blank" data-auto="true">Института космических исследований</a>.Ранее сообщалось, что в атмосфере Венеры обнаружен фосфин и он может быть биологического происхождения."Спектральное разрешение прибора очень высоко, и он мог бы зарегистрировать достаточно малые концентрации фосфина. Но, как показывают наши данные, фосфина в атмосфере Марса нет или очень мало, не более 2 частиц на миллиард. К сожалению, этот биомаркер на Красной планете, видимо, отсутствует", - приводятся в опубликованном сообщении слова сотрудника отдела физики планет Института космических исследований Александра Трохимовского.Спектрометр МИР (сокращение от Mid-IR, средний инфракрасный диапазон) - один из трех спектрометров в составе российского прибора АЦС, который с 2018 года работает на борту аппарата TGO миссии "ЭкзоМарс-2016". Его задача - поиск малых составляющих в атмосфере Марса, в первую очередь метана, который пока считается основным кандидатом в биомаркеры.Метана, который мог бы свидетельствовать о возможности жизни на планете, отмечается на сайте института, в атмосфере Марса также мало - не более 5 частиц на триллион.
https://ria.ru/20200914/venera-1577223770.html
https://ria.ru/20200816/1575824866.html
марс
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/155256/27/1552562711_0:300:2126:1895_1400x0_80_0_0_c0b6cca8463d1ffc2c9f09390469c4ff.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
венера, марс, космос - риа наука, институт космических исследований

Ученые не нашли на Марсе биомаркера, обнаруженного в атмосфере Венеры

14:29 18.09.2020
3840
© ESA/RoscosmosЗонд "ЭкзоМарс-TGO" измеряет спектр молекул атмосферы Марса
Зонд ЭкзоМарс-TGO измеряет спектр молекул атмосферы Марса - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© ESA/Roscosmos
Зонд "ЭкзоМарс-TGO" измеряет спектр молекул атмосферы Марса. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Российский спектрометр, установленный на летающем вокруг Марса европейском аппарате TGO, не обнаружил фосфина в атмосфере Марса, сообщается на сайте Института космических исследований.
Ранее сообщалось, что в атмосфере Венеры обнаружен фосфин и он может быть биологического происхождения.
Фотография Венеры в оптическом и ультрафиолетовом диапазоне, полученная камерами зонда Акацуки - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
14 сентября, 18:00РИА Наука
Следы жизни на Венере. Что скрывают сернистые облака
"Спектральное разрешение прибора очень высоко, и он мог бы зарегистрировать достаточно малые концентрации фосфина. Но, как показывают наши данные, фосфина в атмосфере Марса нет или очень мало, не более 2 частиц на миллиард. К сожалению, этот биомаркер на Красной планете, видимо, отсутствует", - приводятся в опубликованном сообщении слова сотрудника отдела физики планет Института космических исследований Александра Трохимовского.
Спектрометр МИР (сокращение от Mid-IR, средний инфракрасный диапазон) - один из трех спектрометров в составе российского прибора АЦС, который с 2018 года работает на борту аппарата TGO миссии "ЭкзоМарс-2016". Его задача - поиск малых составляющих в атмосфере Марса, в первую очередь метана, который пока считается основным кандидатом в биомаркеры.
Метана, который мог бы свидетельствовать о возможности жизни на планете, отмечается на сайте института, в атмосфере Марса также мало - не более 5 частиц на триллион.
Субнептуны - РИА Новости, 1920, 16.08.2020
16 августа, 08:00РИА Наука
Ученые нашли на далеких нептунах океаны воды. Они могут быть обитаемы
624121
Обсудить0
РИА НаукаВенераМарсКосмос - РИА НаукаИнститут космических исследований
Рекомендуем
Новое четкое изображение Юпитера и Европы, полученное космическим телескопом Хаббл 25 августа 2020 года
Телескоп NASA сфотографировал жуткий белый шторм на Юпитере
Музыкант и композитор Юрий Лоза читает диктант на ежегодной акции по проверке грамотности Тотальный диктант-2017 в Москве
Юрий Лоза предъявил доказательства того, что Земля плоская
Суперкомпьютер Cori в Национальном вычислительном центре энергетических исследований США (NERSC), на котором производились расчеты
Новый расчет уточняет соотношение материи и антиматерии
Сотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19
Lancet опубликовал ответ российских ученых коллегам по "Спутнику V"
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров раскритиковал нефтяную сделку между США и сирийскими курдами
Луна
Американский эксперт оценил планы НАСА по добыче лунных ресурсов
Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров после пресс-конференции по итогам встречи в Москве. 27 февраля 2018
Лавров объяснил перенос встречи с французскими коллегами
Суперлуние, наблюдаемое в Москве
Роскосмос изменит облик ракеты для полетов к Луне
Руки в наручниках
В Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве девочек
Арепливир
Названа рекомендованная цена российского лекарства от коронавируса
Участники акции протеста и сотрудники правоохранительных органов на проспекте Независимости в Минске
СПЧ ООН отклонил все российские поправки к резолюции по Белоруссии
Министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс
МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ
Судно-трубоукладчик Академик Черский в немецком порту Мукран на острове Рюген
В Германии назвали заявления США о порте Мукран "чудовищными угрозами"
Верхний молочный клык принадлежал ребенку-неандертальцу в возрасте 11 или 12 лет
Ученые обнаружили детский зуб одного из последних неандертальцев
Разница между максимумом (слева - апрель 2014 года) и минимумом (справа - декабрь 2019 года) солнечной активности
Начался новый цикл солнечной активности
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:06Центр разработок S7 приступил к созданию легкой ракеты-носителя
03:05Эксперт рассказал, как быть, если вы случайно заблокировали телефон
03:02Ученые предупредили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга
02:59Мужчина попытался без страховки покорить самый высокий небоскреб Парижа
02:46Президент Бразилии назвал самоизоляцию проявлением слабости
02:31Власти Нидерландов планируют судить хозяев кошек-охотников
02:26Байден сравнил обеспокоенность из-за TikTok и действий Трампа
02:12Адвокат объяснила, как Ефремов может получить условный срок
02:01Эксперт рассказал о том, что нельзя включать в завещание
02:00Россиян научили секретам надежного пароля
01:10Пушков высмеял требования Украины "пустить" ее в Европу
00:54"Провал и кошмар": Трамп жестко раскритиковал Байдена
00:47Итоги "Кинотавра": почему фестиваль в Сочи всех удивил
00:45Жители городка в Канаде выбирают для него более благозвучное название
23:46Заявление Колесниковой передали из СК Белоруссии в МВД для проверки
23:38Коалиция во главе с США перебросит БМП на северо-восток Сирии
23:20Разработчик рассказал о революционных успехах препарата "Арепливир"
23:17Пашаев зачитал письмо Ефремова в свою защиту
23:09Врач предрек украинской госмедицине скорую "смерть"
23:03В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния