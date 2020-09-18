Президент Молдавии назвал Лукашенко примером в области развития экономики
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© AP Photo / BelTA/Andrei Stasevich, Pool PhotoПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
© AP Photo / BelTA/Andrei Stasevich, Pool Photo
КИШИНЕВ, 18 сен – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что считает лидера Белоруссии Александра Лукашенко примером того, как нужно вести дела в социально-экономической сфере.
"Мне нравятся очень многие вещи, которые делает Лукашенко, считаю, что нам следует стремиться к такой экономике и социальной сфере, как в Белоруссии. Я был там много раз, видел дороги, был на сельскохозяйственных, промышленных предприятиях. За годы независимости мы все разрушили, а им, благодаря Лукашенко, хватило ума сохранить и приумножить. С этой точки зрения Лукашенко для меня пример", - заявил Додон в видеоэфире, который транслировался на его странице в Facebook.
При этом президент не стал комментировать последние события в Белоруссии, отметив, что никто не вправе вмешиваться во внутренние дела чужой страны.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
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