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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200918/lukashenko-1577458964.html
Президент Молдавии назвал Лукашенко примером в области развития экономики
Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что считает лидера Белоруссии Александра Лукашенко примером того, как нужно вести дела в социально-экономической сфере. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T18:01
2020-09-18T18:01
протесты в белоруссии
игорь додон
александр лукашенко
молдавия
белоруссия
в мире
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<strong>КИШИНЕВ, 18 сен – РИА Новости.</strong> Президент Молдавии <a href="https://ria.ru/person_Igor_Dodon" target="_blank">Игорь Додон</a> заявил, что считает лидера Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> примером того, как нужно вести дела в социально-экономической сфере.При этом президент не стал комментировать последние события в Белоруссии, отметив, что никто не вправе вмешиваться во внутренние дела чужой страны.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь &gt;&gt;</a></strong>
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игорь додон, александр лукашенко, молдавия, белоруссия, в мире

Президент Молдавии назвал Лукашенко примером в области развития экономики

18:01 18.09.2020
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© AP Photo / BelTA/Andrei Stasevich, Pool PhotoПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© AP Photo / BelTA/Andrei Stasevich, Pool Photo
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КИШИНЕВ, 18 сен – РИА Новости. Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что считает лидера Белоруссии Александра Лукашенко примером того, как нужно вести дела в социально-экономической сфере.

"Мне нравятся очень многие вещи, которые делает Лукашенко, считаю, что нам следует стремиться к такой экономике и социальной сфере, как в Белоруссии. Я был там много раз, видел дороги, был на сельскохозяйственных, промышленных предприятиях. За годы независимости мы все разрушили, а им, благодаря Лукашенко, хватило ума сохранить и приумножить. С этой точки зрения Лукашенко для меня пример", - заявил Додон в видеоэфире, который транслировался на его странице в Facebook.

При этом президент не стал комментировать последние события в Белоруссии, отметив, что никто не вправе вмешиваться во внутренние дела чужой страны.
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.
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Протесты в БелоруссииИгорь ДодонАлександр ЛукашенкоМолдавияБелоруссияВ мире
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