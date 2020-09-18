https://ria.ru/20200918/lukashenko-1577458964.html

Президент Молдавии назвал Лукашенко примером в области развития экономики

Президент Молдавии Игорь Додон заявил, что считает лидера Белоруссии Александра Лукашенко примером того, как нужно вести дела в социально-экономической сфере. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T18:01

2020-09-18T18:01

2020-09-18T18:01

протесты в белоруссии

игорь додон

александр лукашенко

молдавия

белоруссия

в мире

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<strong>КИШИНЕВ, 18 сен – РИА Новости.</strong> Президент Молдавии <a href="https://ria.ru/person_Igor_Dodon" target="_blank">Игорь Додон</a> заявил, что считает лидера Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> примером того, как нужно вести дела в социально-экономической сфере.При этом президент не стал комментировать последние события в Белоруссии, отметив, что никто не вправе вмешиваться во внутренние дела чужой страны.Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил Александр Лукашенко – по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало тогда МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов.<strong>Все новости Белоруссии читайте на сайте</strong> <strong><a href="http://sputnik.by/" target="_blank">Sputnik Беларусь >></a></strong>

https://ria.ru/20200911/lukashenko-1577097824.html

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белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь додон, александр лукашенко, молдавия, белоруссия, в мире