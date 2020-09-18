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https://ria.ru/20200918/lukashenko-1577438735.html
Сын Лукашенко появился вместе с отцом на женском форуме
Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай сопровождал в пятницу отца на женском форуме: на одном из фрагментов видео-трансляции, где главу... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T13:19
2020-09-18T13:19
николай лукашенко
александр лукашенко
белорусский государственный университет
москва
белоруссия
в мире
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<strong>МИНСК, 18 сен - РИА Новости.</strong> Младший сын президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> Николай сопровождал в пятницу отца на женском форуме: на одном из фрагментов видео-трансляции, где главу государства во время общения с гостями мероприятия целует женщина из толпы, Николай стоит позади него.Лукашенко, спустившись со сцены, решил лично поприветствовать собравшихся на форуме "За Беларусь". Женщины обступили главу республики спереди, позади стоял его сын в пиджаке и галстуке. Рядом мужчина в черной рубашке раздавал команды по рации. В окружении службы безопасности отца Николай оглядывался по сторонам с серьезным видом.Когда ведущий называет происходящее очень эмоциональным, а одна из женщин оставляет Лукашенко след от помады на щеке, Николай делает движение в сторону из кадра, на несколько шагов удаляясь от родителя. "Мы с вами", - кричит женский голос из толпы. Мельком взглянув на сына, Лукашенко уходит.Ранее СМИ сообщали, что младший сын <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко Николай</a> якобы забрал документы из лицея <a href="http://ria.ru/organization_Belorusskijj_gosudarstvennyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Белорусского государственного университета</a> и может продолжить обучение в одной из школ <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.
https://ria.ru/20200918/pesnya-1577437340.html
Молодец, мальчик. Папин хвостик. Даже в сложные для родителя времена сынуля везде с ним. Правильно воспитан.
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москва
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
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николай лукашенко, александр лукашенко, белорусский государственный университет, москва, белоруссия, в мире

Сын Лукашенко появился вместе с отцом на женском форуме

13:19 18.09.2020
20297
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай
Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в фотобанк
Сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай . Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 18 сен - РИА Новости. Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай сопровождал в пятницу отца на женском форуме: на одном из фрагментов видео-трансляции, где главу государства во время общения с гостями мероприятия целует женщина из толпы, Николай стоит позади него.
Лукашенко, спустившись со сцены, решил лично поприветствовать собравшихся на форуме "За Беларусь". Женщины обступили главу республики спереди, позади стоял его сын в пиджаке и галстуке. Рядом мужчина в черной рубашке раздавал команды по рации. В окружении службы безопасности отца Николай оглядывался по сторонам с серьезным видом.
Когда ведущий называет происходящее очень эмоциональным, а одна из женщин оставляет Лукашенко след от помады на щеке, Николай делает движение в сторону из кадра, на несколько шагов удаляясь от родителя. "Мы с вами", - кричит женский голос из толпы. Мельком взглянув на сына, Лукашенко уходит.
Ранее СМИ сообщали, что младший сын Лукашенко Николай якобы забрал документы из лицея Белорусского государственного университета и может продолжить обучение в одной из школ Москвы.
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561442325
Обсудить2
Николай ЛукашенкоАлександр ЛукашенкоБелорусский государственный университетМоскваБелоруссияВ мире
Популярные комментарии
Молодец, мальчик. Папин хвостик. Даже в сложные для родителя времена сынуля везде с ним. Правильно воспитан.
18 сентября, 13:25
Людмила Комиссаренко (Никишина)Людмила Комиссаренко (Никишина)
1400015
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