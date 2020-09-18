https://ria.ru/20200918/lukashenko-1577438735.html

Сын Лукашенко появился вместе с отцом на женском форуме

Младший сын президента Белоруссии Александра Лукашенко Николай сопровождал в пятницу отца на женском форуме: на одном из фрагментов видео-трансляции, где главу... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T13:19

2020-09-18T13:19

2020-09-18T13:19

николай лукашенко

александр лукашенко

белорусский государственный университет

москва

белоруссия

в мире

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<strong>МИНСК, 18 сен - РИА Новости.</strong> Младший сын президента <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a> <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> Николай сопровождал в пятницу отца на женском форуме: на одном из фрагментов видео-трансляции, где главу государства во время общения с гостями мероприятия целует женщина из толпы, Николай стоит позади него.Лукашенко, спустившись со сцены, решил лично поприветствовать собравшихся на форуме "За Беларусь". Женщины обступили главу республики спереди, позади стоял его сын в пиджаке и галстуке. Рядом мужчина в черной рубашке раздавал команды по рации. В окружении службы безопасности отца Николай оглядывался по сторонам с серьезным видом.Когда ведущий называет происходящее очень эмоциональным, а одна из женщин оставляет Лукашенко след от помады на щеке, Николай делает движение в сторону из кадра, на несколько шагов удаляясь от родителя. "Мы с вами", - кричит женский голос из толпы. Мельком взглянув на сына, Лукашенко уходит.Ранее СМИ сообщали, что младший сын <a href="http://ria.ru/person_Nikolajj_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Лукашенко Николай</a> якобы забрал документы из лицея <a href="http://ria.ru/organization_Belorusskijj_gosudarstvennyjj_universitet/" target="_blank" data-auto="true">Белорусского государственного университета</a> и может продолжить обучение в одной из школ <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москвы</a>.

https://ria.ru/20200918/pesnya-1577437340.html

Людмила Комиссаренко (Никишина) Молодец, мальчик. Папин хвостик. Даже в сложные для родителя времена сынуля везде с ним. Правильно воспитан. 20

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москва

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

николай лукашенко, александр лукашенко, белорусский государственный университет, москва, белоруссия, в мире