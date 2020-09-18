Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200918/lukashenko-1577435589.html
В Кремле заявили об отсутствии планов по контактам Путина и Лукашенко
Контакты президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко пока не планируются, но могут возникнуть весьма оперативно, заявил... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T12:35
2020-09-18T12:36
дмитрий песков
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577197500_130:0:2813:1509_1400x0_80_0_0_cd9146d74e0e4aab4141ee433d5963ae.jpg
<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Контакты президентов России и Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> и <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> пока не планируются, но могут возникнуть весьма оперативно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
1
белоруссия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/09/0e/1577197500_270:0:2636:1775_1400x0_80_0_0_be034bce4860b6a7efb1bb4177f003a8.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий песков, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, политика

В Кремле заявили об отсутствии планов по контактам Путина и Лукашенко

12:35 18.09.2020 (обновлено: 12:36 18.09.2020)
489
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Контакты президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко пока не планируются, но могут возникнуть весьма оперативно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Пока нет, пока не вижу в графике, но они опять же могут возникать в течение дня весьма оперативно", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, планируются ли на следующей неделе контакты между лидерами двух стран.
1700001
Обсудить1
Дмитрий ПесковБелоруссияАлександр ЛукашенкоВладимир ПутинПолитика
Рекомендуем
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
В Кремле прокомментировали слова Володина о ситуации с Навальным
Алексей Навальный
В Кремле рассказали, что поможет пролить свет на ситуацию с Навальным
Экипаж скорой помощи, на котором предположительно был доставлен в клинику Шарите в Берлине Алексей Навальный
Песков рассказал о попытках России получить данные по Навальному
Петр Порошенко у здания Государственного бюро расследований в Киеве
Против Порошенко возбудили 58 уголовных дел
Алексей Навальный
В Кремле заявили, что вопросов по делу Навального больше, чем ответов
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко
В Кремле пока не получали прошения белгородского губернатора от отставке
Президент РФ Владимир Путин
Путин запишет обращение для Генассамблеи ООН
Возведение 1-го и 2-го энергоблоков Белорусской АЭС возле города Островец
Литва попросила США помочь обеспечить безопасность на Белорусской АЭС
Президент России Владимир Путин
Путин проведет заседание военно-промышленной комиссии
Участники несанкционированной акции оппозиции Марш единства в Минске
Россия и Китай заявили о нарушениях в дебатах СПЧ ООН по Белоруссии
Алексей Навальный
Эксперт назвал первопричину ситуации с Навальным
Молодые люди
Опрос показал, сколько совершеннолетних россиян живет с родителями
Церемония инаугурации президента Республики Татарстан Рустама Минниханова в Казани
Правительство Татарстана сложило полномочия
Колючая проволока в колонии строгого режима
Убившему пенсионера ради 600 рублей жителю Кировской области дали 17 лет
Капсулы лекарства Триазавирин в лаборатории органического синтеза в химико-фармацевтическом центре УрФУ
Эффективность триазавирина в лечении COVID-19 исследуют в ЮАР
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:06Центр разработок S7 приступил к созданию легкой ракеты-носителя
03:05Эксперт рассказал, как быть, если вы случайно заблокировали телефон
03:02Ученые предупредили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга
02:59Мужчина попытался без страховки покорить самый высокий небоскреб Парижа
02:46Президент Бразилии назвал самоизоляцию проявлением слабости
02:31Власти Нидерландов планируют судить хозяев кошек-охотников
02:26Байден сравнил обеспокоенность из-за TikTok и действий Трампа
02:12Адвокат объяснила, как Ефремов может получить условный срок
02:01Эксперт рассказал о том, что нельзя включать в завещание
02:00Россиян научили секретам надежного пароля
01:10Пушков высмеял требования Украины "пустить" ее в Европу
00:54"Провал и кошмар": Трамп жестко раскритиковал Байдена
00:47Итоги "Кинотавра": почему фестиваль в Сочи всех удивил
00:45Жители городка в Канаде выбирают для него более благозвучное название
23:46Заявление Колесниковой передали из СК Белоруссии в МВД для проверки
23:38Коалиция во главе с США перебросит БМП на северо-восток Сирии
23:20Разработчик рассказал о революционных успехах препарата "Арепливир"
23:17Пашаев зачитал письмо Ефремова в свою защиту
23:09Врач предрек украинской госмедицине скорую "смерть"
23:03В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния