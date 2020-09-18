https://ria.ru/20200918/lukashenko-1577435589.html
В Кремле заявили об отсутствии планов по контактам Путина и Лукашенко
Контакты президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко пока не планируются, но могут возникнуть весьма оперативно, заявил... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T12:35
2020-09-18T12:35
2020-09-18T12:36
дмитрий песков
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
политика
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Контакты президентов России и Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> и <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a> пока не планируются, но могут возникнуть весьма оперативно, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
1
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий песков, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин, политика