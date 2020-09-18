Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200918/litva-1577465122.html
Макей: глава МИД Литвы хочет больше всех вылить грязи на Белоруссию
Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что литовский коллега Линас Линкявичюс напоминает ему "мальца", который "лезет из кожи вон", чтобы "больше всех... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T19:54
2020-09-18T19:54
протесты в белоруссии
линас линкявичюс
владимир макей
александр лукашенко
белоруссия
литва
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/106557/43/1065574321_0:66:2000:1191_1400x0_80_0_0_39af5ffdc1762ac3316f24685ae496fd.jpg
<strong>МИНСК, 18 сен – РИА Новости.</strong> Глава МИД Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Makejj" target="_blank">Владимир Макей</a> заявил, что литовский коллега <a href="https://ria.ru/person_Linas_Linkjavichjus" target="_blank">Линас Линкявичюс</a> напоминает ему "мальца", который "лезет из кожи вон", чтобы "больше всех вылить грязи" на республику.Ранее Линкявичюс назвал неадекватным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границы с <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литвой</a>. Накануне Лукашенко заявил, что белорусская армия "вынуждена" закрыть границу с Польшей и Литвой, а границу с Украиной - усилить. При этом источник в госорганах Белоруссии пояснил РИА Новости, что данное заявление <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Лукашенко</a> подразумевает закрытие границы для противоправной деятельности и от посягательств на территориальную целостность страны и не касается передвижения законопослушных граждан.По мнению белорусского министра, эти заявления связаны с тем, что в скором времени в Литве должны пройти выборы в парламент. "Поэтому там наперегонки все бегут в плане того, чтобы ущипнуть побольнее Беларусь. Переживем и это", - сказал он.Как отметил Макей, сказанное Линкявичюсом на 200% относится именно к нему, это "абсолютно неадекватная оценка со стороны неадекватных людей, неадекватно оценивающих ситуацию". "Если они думают, что тем самым они укрепляют суверенитет и независимость Беларуси, они глубоко ошибаются. Я еще раз хочу повторить, что тем самым они подрывают этот суверенитет и независимость", - добавил глава внешнеполитического ведомства республики.
https://ria.ru/20200909/neft-1576939511.html
2
белоруссия
литва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/106557/43/1065574321_0:0:2000:1500_1400x0_80_0_0_1fac1821a1314ce3688a811970218358.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
линас линкявичюс, владимир макей , александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире

Макей: глава МИД Литвы хочет больше всех вылить грязи на Белоруссию

19:54 18.09.2020
1230
© AP Photo / Virginia MayoМинистр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс
Министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© AP Photo / Virginia Mayo
Читать ria.ru в
МИНСК, 18 сен – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что литовский коллега Линас Линкявичюс напоминает ему "мальца", который "лезет из кожи вон", чтобы "больше всех вылить грязи" на республику.
Ранее Линкявичюс назвал неадекватным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границы с Литвой. Накануне Лукашенко заявил, что белорусская армия "вынуждена" закрыть границу с Польшей и Литвой, а границу с Украиной - усилить. При этом источник в госорганах Белоруссии пояснил РИА Новости, что данное заявление Лукашенко подразумевает закрытие границы для противоправной деятельности и от посягательств на территориальную целостность страны и не касается передвижения законопослушных граждан.

"Особенно я удивляюсь некоторым заявлениям моего коллеги (литовского – ред.). Знаете, я вспоминаю, у нас был покойный заместитель министра иностранных дел Беляев Петр Григорьевич, который так говорил касательно именно данной ситуации: "Еще основные игроки на сцену не вышли, а малец уже чечетку бьет". Мой коллега, да простит он меня, напоминает мне мальца, который лезет сейчас из кожи вон, чтобы больше всех вылить грязи на Беларусь", - говорится в стенограмме подхода к СМИ в рамках записи выступления Макея на общей дискуссии 75-й сессии Генассамблеи ООН, опубликованной на сайте МИД.

По мнению белорусского министра, эти заявления связаны с тем, что в скором времени в Литве должны пройти выборы в парламент. "Поэтому там наперегонки все бегут в плане того, чтобы ущипнуть побольнее Беларусь. Переживем и это", - сказал он.
Как отметил Макей, сказанное Линкявичюсом на 200% относится именно к нему, это "абсолютно неадекватная оценка со стороны неадекватных людей, неадекватно оценивающих ситуацию". "Если они думают, что тем самым они укрепляют суверенитет и независимость Беларуси, они глубоко ошибаются. Я еще раз хочу повторить, что тем самым они подрывают этот суверенитет и независимость", - добавил глава внешнеполитического ведомства республики.
Участники акции в Литве в знак солидарности с протестами в Белоруссии - РИА Новости, 1920, 09.09.2020
9 сентября, 08:00
Литва в ярости: Белоруссия не хочет платить и каяться
10680007
Обсудить2
Протесты в БелоруссииЛинас ЛинкявичюсВладимир МакейАлександр ЛукашенкоБелоруссияЛитваВ мире
Рекомендуем
Член координационного совета оппозиции юрист Максим Знак на пресс-конференции Координационного совета оппозиции в Минске
Арестованному в Минске оппозиционеру Знаку предъявили обвинения
Алексей Навальный
Эксперт рассказал, что могут сделать с бутылкой из дела Навального
Алексей Навальный
ГП запросила правовую помощь у Франции и Швеции по делу Навального
Аллея флагов возле здания ООН в Женеве
МИД Белоруссии назвал резолюцию СПЧ ООН травлей со стороны Евросоюза
Паломники-хасиды на нейтральной полосе белорусско-украинской границы между пунктами пропуска Новая Гута и Новые Яриловичи
Глава МИД Белоруссии ответил на обвинения из-за ситуации с хасидами
Посол РФ в США Анатолий Антонов
Посол России обвинил США в стремлении переписать СНВ-3
Первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич
Франц Клинцевич ушел с поста сенатора
Чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Белоруссии Дмитрий Мезенцев
Посол России прокомментировал протесты в Белоруссии
Сотрудница лаборатории проводит испытания вакцины от COVID-19
Lancet опубликовал ответ российских ученых коллегам по "Спутнику V"
Первый премьер-министр Украины Витольд Фокин
На Украине предложили принять закон о запрете разжигания вражды
Акция в поддержку действующей власти в Минске
Белоруссия пригрозила выходом из международных организаций из-за санкций
Чрезвычайный и полномочный посол РФ в США Анатолий Антонов
Антонов предложил включить Францию и Британию в переговоры по СНВ-3
Производство вакцины от COVID-19 на фармацевтическом заводе Биннофарм
Турция назвала срок начала испытаний российской вакцины от COVID-19
Работы по оборудованию КПВВ Луганск - Счастье у линии соприкосновения в Донбассе
Глава офиса Зеленского назвал сроки окончания войны в Донбассе
Прохожие у Триумфальной арки в Париже
Во Франции зафиксировали рекордный прирост заболеваний COVID-19
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:06Центр разработок S7 приступил к созданию легкой ракеты-носителя
03:05Эксперт рассказал, как быть, если вы случайно заблокировали телефон
03:02Ученые предупредили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга
02:59Мужчина попытался без страховки покорить самый высокий небоскреб Парижа
02:46Президент Бразилии назвал самоизоляцию проявлением слабости
02:31Власти Нидерландов планируют судить хозяев кошек-охотников
02:26Байден сравнил обеспокоенность из-за TikTok и действий Трампа
02:12Адвокат объяснила, как Ефремов может получить условный срок
02:01Эксперт рассказал о том, что нельзя включать в завещание
02:00Россиян научили секретам надежного пароля
01:10Пушков высмеял требования Украины "пустить" ее в Европу
00:54"Провал и кошмар": Трамп жестко раскритиковал Байдена
00:47Итоги "Кинотавра": почему фестиваль в Сочи всех удивил
00:45Жители городка в Канаде выбирают для него более благозвучное название
23:46Заявление Колесниковой передали из СК Белоруссии в МВД для проверки
23:38Коалиция во главе с США перебросит БМП на северо-восток Сирии
23:20Разработчик рассказал о революционных успехах препарата "Арепливир"
23:17Пашаев зачитал письмо Ефремова в свою защиту
23:09Врач предрек украинской госмедицине скорую "смерть"
23:03В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния