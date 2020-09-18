https://ria.ru/20200918/litva-1577465122.html

Макей: глава МИД Литвы хочет больше всех вылить грязи на Белоруссию

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что литовский коллега Линас Линкявичюс напоминает ему "мальца", который "лезет из кожи вон", чтобы "больше всех... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T19:54

2020-09-18T19:54

2020-09-18T19:54

протесты в белоруссии

линас линкявичюс

владимир макей

александр лукашенко

белоруссия

литва

в мире

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<strong>МИНСК, 18 сен – РИА Новости.</strong> Глава МИД Белоруссии <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Makejj" target="_blank">Владимир Макей</a> заявил, что литовский коллега <a href="https://ria.ru/person_Linas_Linkjavichjus" target="_blank">Линас Линкявичюс</a> напоминает ему "мальца", который "лезет из кожи вон", чтобы "больше всех вылить грязи" на республику.Ранее Линкявичюс назвал неадекватным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границы с <a href="https://ria.ru/location_Lithuania" target="_blank">Литвой</a>. Накануне Лукашенко заявил, что белорусская армия "вынуждена" закрыть границу с Польшей и Литвой, а границу с Украиной - усилить. При этом источник в госорганах Белоруссии пояснил РИА Новости, что данное заявление <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Лукашенко</a> подразумевает закрытие границы для противоправной деятельности и от посягательств на территориальную целостность страны и не касается передвижения законопослушных граждан.По мнению белорусского министра, эти заявления связаны с тем, что в скором времени в Литве должны пройти выборы в парламент. "Поэтому там наперегонки все бегут в плане того, чтобы ущипнуть побольнее Беларусь. Переживем и это", - сказал он.Как отметил Макей, сказанное Линкявичюсом на 200% относится именно к нему, это "абсолютно неадекватная оценка со стороны неадекватных людей, неадекватно оценивающих ситуацию". "Если они думают, что тем самым они укрепляют суверенитет и независимость Беларуси, они глубоко ошибаются. Я еще раз хочу повторить, что тем самым они подрывают этот суверенитет и независимость", - добавил глава внешнеполитического ведомства республики.

https://ria.ru/20200909/neft-1576939511.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

линас линкявичюс, владимир макей , александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире