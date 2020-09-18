Макей: глава МИД Литвы хочет больше всех вылить грязи на Белоруссию
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© AP Photo / Virginia MayoМинистр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс
© AP Photo / Virginia Mayo
МИНСК, 18 сен – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что литовский коллега Линас Линкявичюс напоминает ему "мальца", который "лезет из кожи вон", чтобы "больше всех вылить грязи" на республику.
Ранее Линкявичюс назвал неадекватным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границы с Литвой. Накануне Лукашенко заявил, что белорусская армия "вынуждена" закрыть границу с Польшей и Литвой, а границу с Украиной - усилить. При этом источник в госорганах Белоруссии пояснил РИА Новости, что данное заявление Лукашенко подразумевает закрытие границы для противоправной деятельности и от посягательств на территориальную целостность страны и не касается передвижения законопослушных граждан.
"Особенно я удивляюсь некоторым заявлениям моего коллеги (литовского – ред.). Знаете, я вспоминаю, у нас был покойный заместитель министра иностранных дел Беляев Петр Григорьевич, который так говорил касательно именно данной ситуации: "Еще основные игроки на сцену не вышли, а малец уже чечетку бьет". Мой коллега, да простит он меня, напоминает мне мальца, который лезет сейчас из кожи вон, чтобы больше всех вылить грязи на Беларусь", - говорится в стенограмме подхода к СМИ в рамках записи выступления Макея на общей дискуссии 75-й сессии Генассамблеи ООН, опубликованной на сайте МИД.
По мнению белорусского министра, эти заявления связаны с тем, что в скором времени в Литве должны пройти выборы в парламент. "Поэтому там наперегонки все бегут в плане того, чтобы ущипнуть побольнее Беларусь. Переживем и это", - сказал он.
Как отметил Макей, сказанное Линкявичюсом на 200% относится именно к нему, это "абсолютно неадекватная оценка со стороны неадекватных людей, неадекватно оценивающих ситуацию". "Если они думают, что тем самым они укрепляют суверенитет и независимость Беларуси, они глубоко ошибаются. Я еще раз хочу повторить, что тем самым они подрывают этот суверенитет и независимость", - добавил глава внешнеполитического ведомства республики.
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