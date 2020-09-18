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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200918/litva-1577423920.html
МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ
Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T09:31
2020-09-18T09:31
протесты в белоруссии
линас линкявичюс
александр лукашенко
белоруссия
литва
в мире
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. </strong>Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы <a href="https://ria.ru/person_Linas_Linkjavichjus/" target="_blank">Линас Линкявичюс</a> в интервью <a href="https://www.lrt.lt/ru/novosti/17/1234881/glava-mid-litvy-otreagiroval-na-zaiavlenie-lukashenko-o-zakrytii-granitsy" target="_blank" rel="nofollow noopener">Литовскому национальному радио и телевидению</a>. Министр отметил, что когда экономика соседнего государства "находится на грани банкротства", подобные шаги следует предпринимать взвешенно и ответственно, так как это может обернуться против самой страны.Ранее <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> заявил, что республике придется закрыть государственную границу с Литвой и Польшей и усилит границу с Украиной, так как неизвестно, что "выбросят" западные партнеры дальше. Точные даты он не назвал.
https://ria.ru/20200917/granitsa-1577413734.html
Реакция Лукашенко, ещё какая, адекватная!!!
825
Были заявления (Линкявичюса), что половина армии (Литвы) брошена на охрану западной границы, кажется, что здесь что-то угрожает, кто-то собирается атаковать (Россия). Это неадекватная реакция на ситуацию неадекватного человека!)))
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белоруссия
литва
РИА Новости
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линас линкявичюс, александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире

МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

09:31 18.09.2020
321242
© AFP 2020 / Kenzo TribouillardМинистр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс
Министр иностранных дел Литовской Республики Линас Линкявичюс - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© AFP 2020 / Kenzo Tribouillard
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в интервью Литовскому национальному радио и телевидению.

"Были заявления, что половина армии брошена на охрану западной границы, кажется, что здесь что-то угрожает, кто-то собирается атаковать. Это неадекватная реакция на ситуацию неадекватного человека", — пояснил Линкявичюс.

Министр отметил, что когда экономика соседнего государства "находится на грани банкротства", подобные шаги следует предпринимать взвешенно и ответственно, так как это может обернуться против самой страны.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что республике придется закрыть государственную границу с Литвой и Польшей и усилит границу с Украиной, так как неизвестно, что "выбросят" западные партнеры дальше. Точные даты он не назвал.
Пограничник на границе между Белоруссией и Польшей - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
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Обсудить48
Протесты в БелоруссииЛинас ЛинкявичюсАлександр ЛукашенкоБелоруссияЛитваВ мире
Популярные комментарии
Реакция Лукашенко, ещё какая, адекватная!!!
18 сентября, 09:33
vvladimsam
7601020141
Были заявления (Линкявичюса), что половина армии (Литвы) брошена на охрану западной границы, кажется, что здесь что-то угрожает, кто-то собирается атаковать (Россия). Это неадекватная реакция на ситуацию неадекватного человека!)))
18 сентября, 09:37
АПАндрей Петров
4583120134
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