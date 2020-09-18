https://ria.ru/20200918/litva-1577423920.html

МИД Литвы отреагировал на заявление Лукашенко о закрытии границ

Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс в... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T09:31

2020-09-18T09:31

2020-09-18T09:31

протесты в белоруссии

линас линкявичюс

александр лукашенко

белоруссия

литва

в мире

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. </strong>Заявления президента Белоруссии Александра Лукашенко о закрытии границ с Литвой и Польшей неадекватны, заявил министр иностранных дел Литвы <a href="https://ria.ru/person_Linas_Linkjavichjus/" target="_blank">Линас Линкявичюс</a> в интервью <a href="https://www.lrt.lt/ru/novosti/17/1234881/glava-mid-litvy-otreagiroval-na-zaiavlenie-lukashenko-o-zakrytii-granitsy" target="_blank" rel="nofollow noopener">Литовскому национальному радио и телевидению</a>. Министр отметил, что когда экономика соседнего государства "находится на грани банкротства", подобные шаги следует предпринимать взвешенно и ответственно, так как это может обернуться против самой страны.Ранее <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александр Лукашенко</a> заявил, что республике придется закрыть государственную границу с Литвой и Польшей и усилит границу с Украиной, так как неизвестно, что "выбросят" западные партнеры дальше. Точные даты он не назвал.

https://ria.ru/20200917/granitsa-1577413734.html

vladimsam Реакция Лукашенко, ещё какая, адекватная!!! 825

Андрей Петров Были заявления (Линкявичюса), что половина армии (Литвы) брошена на охрану западной границы, кажется, что здесь что-то угрожает, кто-то собирается атаковать (Россия). Это неадекватная реакция на ситуацию неадекватного человека!))) 526

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

линас линкявичюс, александр лукашенко, белоруссия, литва, в мире