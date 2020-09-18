В США собрали более 50 миллионов долларов на покупку тела Ленина
13:57 18.09.2020 (обновлено: 14:40 18.09.2020)
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© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкПрохожие возле Мавзолея В. И. Ленина на Красной площади в Москве
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Более 50 миллионов долларов собрали на покупку тела Владимира Ленина, проект встретил широкую поддержку как американских, так и российских граждан, заявил РИА Новости американский художник Дэвид Датуна.
Ранее Датуна выступил с инициативой о постройке копии Мавзолея Ленина в Вашингтоне и выразил желание выкупить тело Ленина за первоначальный взнос в миллион долларов, однако готов собрать для этих целей еще больше средств. Позднее лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил РИА Новости, что Родину, историю и вождей продают только предатели.
"Несмотря на то что вы являетесь председателем ЦК КПРФ, мне кажется, вы забыли о том, что Владимир Ленин является вождем мирового пролетариата, а не только российского. Даже если вы не хотите отдавать тело навсегда, возможно, вы рассмотрите идею о передаче Ленина хотя бы на определенное время. Тем более что проблема нахождения тела вождя в центре Москвы с каждым годом беспокоит все больше россиян", — рассказал он.
Художник сообщил, что за сутки ему поступили десятки предложений от желающих выступить соинвесторами проекта на общую сумму более 50 миллионов долларов. "Проект встретил поддержку как американских, так и российских граждан, несмотря на негативную реакцию некоторых российских политиков", — отметил он.
Как ранее сообщалось, смысл арт-объекта в значительных изменениях в США и общем движении американского общества к социал-коммунистическим преобразованиям. По мнению художника, новый мавзолей может стать символом перемен, запрос на которые особенно высок в преддверии выборов президента.
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