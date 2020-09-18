https://ria.ru/20200918/lenin-1577441528.html

В США собрали более 50 миллионов долларов на покупку тела Ленина

Более 50 миллионов долларов собрали на покупку тела Владимира Ленина, проект встретил широкую поддержку как американских, так и российских граждан, заявил РИА... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T13:57

2020-09-18T13:57

2020-09-18T14:40

культура

памятники

владимир ленин (владимир ульянов)

геннадий зюганов

сша

общество

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Более 50 миллионов долларов собрали на покупку тела <a href="https://ria.ru/person_Vladimir_Lenin_Vladimir_Uljanov" target="_blank">Владимира Ленина</a>, проект встретил широкую поддержку как американских, так и российских граждан, заявил РИА Новости американский художник Дэвид Датуна.Ранее Датуна выступил с инициативой о постройке копии Мавзолея Ленина в Вашингтоне и выразил желание выкупить тело Ленина за первоначальный взнос в миллион долларов, однако готов собрать для этих целей еще больше средств. Позднее лидер КПРФ <a href="https://ria.ru/person_Gennadijj_Zjuganov" target="_blank">Геннадий Зюганов</a> заявил РИА Новости, что Родину, историю и вождей продают только предатели.Художник сообщил, что за сутки ему поступили десятки предложений от желающих выступить соинвесторами проекта на общую сумму более 50 миллионов долларов. "Проект встретил поддержку как американских, так и российских граждан, несмотря на негативную реакцию некоторых российских политиков", — отметил он.Как ранее сообщалось, смысл арт-объекта в значительных изменениях в <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> и общем движении американского общества к социал-коммунистическим преобразованиям. По мнению художника, новый мавзолей может стать символом перемен, запрос на которые особенно высок в преддверии выборов президента.

https://realty.ria.ru/20200914/mavzoley-1577225978.html

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сша

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

памятники, владимир ленин (владимир ульянов), геннадий зюганов, сша, общество