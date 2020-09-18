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Минздраву уменьшат бюджет на закупку лекарств от редких болезней
Расходы на закупку лекарств для лечения редких заболеваний по программе 14 Высокозатратных нозологий снизятся в следующем году на 6,4 миллиарда рублей, следует... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T10:46
2020-09-18T18:10
россия
здоровье - общество
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Расходы на закупку лекарств для лечения редких заболеваний по программе 14 Высокозатратных нозологий снизятся в следующем году на 6,4 миллиарда рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2021-2023 годы, которая имеется в распоряжении РИА Новости."Изменение параметров финансового обеспечения подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" обусловлено… по ведомственной целевой программу "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях": уменьшением бюджетных ассигнований в 2021 году на 6 432,6 миллиона рублей, в 2022 году на 6 696,1 миллиона рублей, в 2023 году на 6 696,1 миллиона рублей на осуществление Минздравом <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a> централизованных закупок лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных 14 ВЗН", - говорится в пояснительной записке.Снизятся также и расходы на централизованную закупку иммунобиологических препаратов в рамках национального календаря профилактических прививок: в 2021 году - на 2,2 миллиарда рублей, отмечается в документе.
https://ria.ru/20200618/1573095266.html
как гражданину страны мое правительство наглядно демонстрирует свою позицию: по отношению ко мне оно - вражеское.
85
На войну и поддержку терроризирующих собственных граждан психопатов у них деньги всегда находятся. На то, чтобы спасать своих... Впрочем российских граждан "своими" российские правители никогда не считали.
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россия
РИА Новости
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россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

Минздраву уменьшат бюджет на закупку лекарств от редких болезней

10:46 18.09.2020 (обновлено: 18:10 18.09.2020)
12218
© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкПроизводство лекарств
Производство лекарств - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Производство лекарств. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Расходы на закупку лекарств для лечения редких заболеваний по программе 14 Высокозатратных нозологий снизятся в следующем году на 6,4 миллиарда рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2021-2023 годы, которая имеется в распоряжении РИА Новости.
"Изменение параметров финансового обеспечения подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" обусловлено… по ведомственной целевой программу "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях": уменьшением бюджетных ассигнований в 2021 году на 6 432,6 миллиона рублей, в 2022 году на 6 696,1 миллиона рублей, в 2023 году на 6 696,1 миллиона рублей на осуществление Минздравом России централизованных закупок лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных 14 ВЗН", - говорится в пояснительной записке.
Пациент на приеме у врача - РИА Новости, 1920, 18.06.2020
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Снизятся также и расходы на централизованную закупку иммунобиологических препаратов в рамках национального календаря профилактических прививок: в 2021 году - на 2,2 миллиарда рублей, отмечается в документе.
1433620133
Обсудить17
РоссияЗдоровье - ОбществоМинистерство здравоохранения РФ (Минздрав России)
Популярные комментарии
как гражданину страны мое правительство наглядно демонстрирует свою позицию: по отношению ко мне оно - вражеское.
18 сентября, 11:08
ААлександр
7410226
На войну и поддержку терроризирующих собственных граждан психопатов у них деньги всегда находятся. На то, чтобы спасать своих... Впрочем российских граждан "своими" российские правители никогда не считали.
18 сентября, 11:06
ААлександр
6200308
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