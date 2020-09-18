https://ria.ru/20200918/lekarstva-1577427758.html

Минздраву уменьшат бюджет на закупку лекарств от редких болезней

Расходы на закупку лекарств для лечения редких заболеваний по программе 14 Высокозатратных нозологий снизятся в следующем году на 6,4 миллиарда рублей, следует... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T10:46

2020-09-18T10:46

2020-09-18T18:10

россия

здоровье - общество

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Расходы на закупку лекарств для лечения редких заболеваний по программе 14 Высокозатратных нозологий снизятся в следующем году на 6,4 миллиарда рублей, следует из пояснительной записки к проекту бюджета на 2021-2023 годы, которая имеется в распоряжении РИА Новости."Изменение параметров финансового обеспечения подпрограммы "Совершенствование оказания медицинской помощи, включая профилактику заболеваний и формирование здорового образа жизни" обусловлено… по ведомственной целевой программу "Обеспечение отдельных категорий граждан лекарственными препаратами в амбулаторных условиях": уменьшением бюджетных ассигнований в 2021 году на 6 432,6 миллиона рублей, в 2022 году на 6 696,1 миллиона рублей, в 2023 году на 6 696,1 миллиона рублей на осуществление Минздравом <a href="https://ria.ru/location_rossiyskaya-federatsiya" target="_blank">России</a> централизованных закупок лекарственных препаратов, предназначенных для лечения больных 14 ВЗН", - говорится в пояснительной записке.Снизятся также и расходы на централизованную закупку иммунобиологических препаратов в рамках национального календаря профилактических прививок: в 2021 году - на 2,2 миллиарда рублей, отмечается в документе.

https://ria.ru/20200618/1573095266.html

Александр как гражданину страны мое правительство наглядно демонстрирует свою позицию: по отношению ко мне оно - вражеское. 85

Александр На войну и поддержку терроризирующих собственных граждан психопатов у них деньги всегда находятся. На то, чтобы спасать своих... Впрочем российских граждан "своими" российские правители никогда не считали. 73

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, здоровье - общество, министерство здравоохранения рф (минздрав россии)