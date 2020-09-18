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Культура
https://ria.ru/20200918/larson-1577448527.html
Бри Ларсон получила свою первую премию "Эмми"
Актриса Бри Ларсон, на счету которой "Оскар" за главную роль в фильме "Комната" (2015), получила свою первую премию "Эмми", сообщает Daily Mail. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T19:19
2020-09-18T19:19
культура
кино и сериалы
новости культуры
бри ларсон (актриса)
эмми
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<strong>МОСКВА, 18 сен – РИА Новости</strong>. Актриса Бри Ларсон, на счету которой "Оскар" за главную роль в фильме "Комната" (2015), получила свою первую премию "Эмми", <a href="https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8746583/Brie-Larson-wins-Emmy-Night-4-Creative-Arts-Emmys.html" target="_blank">сообщает</a> Daily Mail.Американская телеакадемия наградила проект "Неприятная правда" (The Messy Truth), продюсером и одной из актрис которого она является, в категории "выдающаяся оригинальная интерактивная программа". В "Неприятной правде" используются технологии дополненной реальности, благодаря которым зрители оказываются на месте других людей. Все истории взяты из реальной жизни. Так в первом эпизоде (с Уинстоном Дьюком из "Черной Пантеры") можно представить себе, что чувствует 12-летний афро-американец, когда их с отцом задерживает полиция, а во втором (с Бри Ларсон) оказаться на месте официантки, менеджер которой злоупотребляет своими полномочиями и оскорбляет ее, вместо того чтобы объективно оценить ее работу. После известия о получении премии Бри Ларсон и ее бойфренд Элайджа Аллан-Блитц (режиссер проекта) выложили в твиттере ролик с благодарностями.Вручение премии в технических номинациях проходит в этом году онлайн в течение пяти дней, а лауреатов в основных категориях назовут на церемонии 20 сентября, которая также пройдет в виртуальном формате.
https://ria.ru/20200917/mandalorian-1577386641.html
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РИА Новости
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кино и сериалы, новости культуры, бри ларсон (актриса), эмми

Бри Ларсон получила свою первую премию "Эмми"

19:19 18.09.2020
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© AP Photo / Invision/ Jordan StraussБри Ларсон на церемонии вручения премии Оскар
Бри Ларсон на церемонии вручения премии Оскар - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© AP Photo / Invision/ Jordan Strauss
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Актриса Бри Ларсон, на счету которой "Оскар" за главную роль в фильме "Комната" (2015), получила свою первую премию "Эмми", сообщает Daily Mail.
Американская телеакадемия наградила проект "Неприятная правда" (The Messy Truth), продюсером и одной из актрис которого она является, в категории "выдающаяся оригинальная интерактивная программа".
В "Неприятной правде" используются технологии дополненной реальности, благодаря которым зрители оказываются на месте других людей. Все истории взяты из реальной жизни.
Так в первом эпизоде (с Уинстоном Дьюком из "Черной Пантеры") можно представить себе, что чувствует 12-летний афро-американец, когда их с отцом задерживает полиция, а во втором (с Бри Ларсон) оказаться на месте официантки, менеджер которой злоупотребляет своими полномочиями и оскорбляет ее, вместо того чтобы объективно оценить ее работу.
После известия о получении премии Бри Ларсон и ее бойфренд Элайджа Аллан-Блитц (режиссер проекта) выложили в твиттере ролик с благодарностями.
"Что мне нравится в церемонии "Эмми" в этом году? Во-первых, то, что я дома, во-вторых, то, что я босиком. Ну и в третьих то, что "Неприятная правда" победила, а с ней и возможность поставить себя на место другого человека", — написала Ларсон.
Вручение премии в технических номинациях проходит в этом году онлайн в течение пяти дней, а лауреатов в основных категориях назовут на церемонии 20 сентября, которая также пройдет в виртуальном формате.
Кадр из сериала Мандалорец - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября, 14:47Культура
"Мандалорец" получил пять премий "Эмми" в технических номинациях
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КультураКино и сериалыНовости культурыБри Ларсон (актриса)Эмми
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