https://ria.ru/20200918/larson-1577448527.html

Бри Ларсон получила свою первую премию "Эмми"

Актриса Бри Ларсон, на счету которой "Оскар" за главную роль в фильме "Комната" (2015), получила свою первую премию "Эмми", сообщает Daily Mail. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T19:19

2020-09-18T19:19

2020-09-18T19:19

культура

кино и сериалы

новости культуры

бри ларсон (актриса)

эмми

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<strong>МОСКВА, 18 сен – РИА Новости</strong>. Актриса Бри Ларсон, на счету которой "Оскар" за главную роль в фильме "Комната" (2015), получила свою первую премию "Эмми", <a href="https://www.dailymail.co.uk/tvshowbiz/article-8746583/Brie-Larson-wins-Emmy-Night-4-Creative-Arts-Emmys.html" target="_blank">сообщает</a> Daily Mail.Американская телеакадемия наградила проект "Неприятная правда" (The Messy Truth), продюсером и одной из актрис которого она является, в категории "выдающаяся оригинальная интерактивная программа". В "Неприятной правде" используются технологии дополненной реальности, благодаря которым зрители оказываются на месте других людей. Все истории взяты из реальной жизни. Так в первом эпизоде (с Уинстоном Дьюком из "Черной Пантеры") можно представить себе, что чувствует 12-летний афро-американец, когда их с отцом задерживает полиция, а во втором (с Бри Ларсон) оказаться на месте официантки, менеджер которой злоупотребляет своими полномочиями и оскорбляет ее, вместо того чтобы объективно оценить ее работу. После известия о получении премии Бри Ларсон и ее бойфренд Элайджа Аллан-Блитц (режиссер проекта) выложили в твиттере ролик с благодарностями.Вручение премии в технических номинациях проходит в этом году онлайн в течение пяти дней, а лауреатов в основных категориях назовут на церемонии 20 сентября, которая также пройдет в виртуальном формате.

https://ria.ru/20200917/mandalorian-1577386641.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кино и сериалы, новости культуры, бри ларсон (актриса), эмми