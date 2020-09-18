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В Петербурге сотрудники МЧС не могут найти хозяев в захламленной квартире
В Санкт-Петербурге спасатели вскрыли квартиру, чтобы найти переставших выходить на связь хозяев, но не смогли пройти дальше коридора из-за завалов мусора,... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T14:06
2020-09-18T14:42
россия
санкт-петербург
происшествия
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> В Санкт-Петербурге спасатели вскрыли квартиру, чтобы найти переставших выходить на связь хозяев, но не смогли пройти дальше коридора из-за завалов мусора, сообщает портал <a href="https://78.ru/news/2020-09-18/v_kvartire_dvuh_propavshih_hozyaev_v_kupchino_nashli_kuchi_musora_visotoi_v_dva_metra__video" target="_blank" rel="nofollow noopener">78.ru</a>. Все началось с того, что сотрудница одной из организаций перестала ходить на работу. Ни она, ни ее супруг не отвечали на звонки, тогда сотрудники полиции, МЧС и ЖКХ решили проверить квартиру супругов на Пражской улице в Купчино. Вскрыв дверь, они не смогли попасть внутрь. Мусор, достигавший потолка, начал высыпаться на лестничную площадку. В первый день спасатели не смогли продвинуться дальше коридора. Разбор завалов продолжается, сотрудники МЧС постепенно продвигаются вглубь квартиры и уже нашли двух котов. О судьбе хозяев пока ничего неизвестно. Как рассказали соседи, женщина жила с неходячим мужем. Ухаживала она за ним сама.
https://realty.ria.ru/20200114/1563399570.html
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россия
санкт-петербург
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россия, санкт-петербург, происшествия

В Петербурге сотрудники МЧС не могут найти хозяев в захламленной квартире

14:06 18.09.2020 (обновлено: 14:42 18.09.2020)
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© Фото : "Новости Купчино" / ВКонтактеКвартира в Петербурге, заполненная мусором
Квартира в Петербурге, заполненная мусором - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© Фото : "Новости Купчино" / ВКонтакте
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. В Санкт-Петербурге спасатели вскрыли квартиру, чтобы найти переставших выходить на связь хозяев, но не смогли пройти дальше коридора из-за завалов мусора, сообщает портал 78.ru.
Все началось с того, что сотрудница одной из организаций перестала ходить на работу. Ни она, ни ее супруг не отвечали на звонки, тогда сотрудники полиции, МЧС и ЖКХ решили проверить квартиру супругов на Пражской улице в Купчино.
Полигон для утилизации бытовых отходов Ашитково в Воскресенском районе Московской области - РИА Новости, 1920, 14.01.2020
14 января, 13:41
В Челябинске из квартиры уборщицы вывезли четыре самосвала мусора
Вскрыв дверь, они не смогли попасть внутрь. Мусор, достигавший потолка, начал высыпаться на лестничную площадку. В первый день спасатели не смогли продвинуться дальше коридора.
Разбор завалов продолжается, сотрудники МЧС постепенно продвигаются вглубь квартиры и уже нашли двух котов. О судьбе хозяев пока ничего неизвестно.
Как рассказали соседи, женщина жила с неходячим мужем. Ухаживала она за ним сама.
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РоссияСанкт-ПетербургПроисшествия
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