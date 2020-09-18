https://ria.ru/20200918/kvartira-1577441780.html

В Петербурге сотрудники МЧС не могут найти хозяев в захламленной квартире

В Санкт-Петербурге спасатели вскрыли квартиру, чтобы найти переставших выходить на связь хозяев, но не смогли пройти дальше коридора из-за завалов мусора,... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T14:06

2020-09-18T14:06

2020-09-18T14:42

россия

санкт-петербург

происшествия

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> В Санкт-Петербурге спасатели вскрыли квартиру, чтобы найти переставших выходить на связь хозяев, но не смогли пройти дальше коридора из-за завалов мусора, сообщает портал <a href="https://78.ru/news/2020-09-18/v_kvartire_dvuh_propavshih_hozyaev_v_kupchino_nashli_kuchi_musora_visotoi_v_dva_metra__video" target="_blank" rel="nofollow noopener">78.ru</a>. Все началось с того, что сотрудница одной из организаций перестала ходить на работу. Ни она, ни ее супруг не отвечали на звонки, тогда сотрудники полиции, МЧС и ЖКХ решили проверить квартиру супругов на Пражской улице в Купчино. Вскрыв дверь, они не смогли попасть внутрь. Мусор, достигавший потолка, начал высыпаться на лестничную площадку. В первый день спасатели не смогли продвинуться дальше коридора. Разбор завалов продолжается, сотрудники МЧС постепенно продвигаются вглубь квартиры и уже нашли двух котов. О судьбе хозяев пока ничего неизвестно. Как рассказали соседи, женщина жила с неходячим мужем. Ухаживала она за ним сама.

https://realty.ria.ru/20200114/1563399570.html

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россия

санкт-петербург

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, санкт-петербург, происшествия