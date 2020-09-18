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Кузнецова рассказала о проекте по ужесточению наказания для педофилов
Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова сообщила, что законопроект, в котором отражены ее предложения по ужесточению наказания для педофилов, уже... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T13:45
2020-09-18T14:59
анна кузнецова
оксана пушкина
госдума рф
омская область
ярославская область
рыбинск
общество
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Уполномоченный по правам ребёнка в РФ <a href="http://ria.ru/person_Anna_Kuznecova/" target="_blank" data-auto="true">Анна Кузнецова</a> сообщила, что законопроект, в котором отражены ее предложения по ужесточению наказания для педофилов, уже находится на рассмотрении в Государственной думе.Ранее Кузнецова выступила за пожизненный надзор за педофилами и создание их реестра для борьбы с преступлениями в отношении несовершеннолетних, такое заявление она сделала после гибели двух девочек в <a href="http://ria.ru/location_Rybinsk/" target="_blank" data-auto="true">Рыбинске</a> <a href="http://ria.ru/location_JAroslavskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ярославской области</a>. Комитет <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по вопросам семьи, женщин и детей поддержит инициативу создания реестра педофилов, убеждена зампред комитета <a href="http://ria.ru/person_Oksana_Pushkina/" target="_blank" data-auto="true">Оксана Пушкина</a>."Буквально на днях совершено еще одно страшное преступление в Ярославской области. Мы неоднократно говорили о необходимости срочных мер ужесточения наказания: пожизненного заключения, пожизненного административного надзора, реестров ... Соответствующий документ, законопроект есть в Государственный думе. Мы участвовали в его разработке, часть предложений, которые я сейчас озвучила, входят в него. Поэтому очень важно ускорить принятие этого документа. ГД вышла с каникул, и очень важно, чтобы эта тема не сошла на нет",- заявила Кузнецова на общественном совете в пятницу.Позже детский омбудсмен уточнила, что речь идёт о законопроекте, ранее принятом в первом чтении. Согласно документу, одним из пунктов проекта является пожизненное заключение педофилов. Однако реестры, по мнению омбудсмена, также были бы действенной мерой."Мы говорили о реестрах - это специальные данные (о педофилах - ред.), и опыт создания подобных банков есть. Они закрыты, определяется доступ для определенной категории людей, которые могут получить оттуда информацию ... следующим шагом может стать пожизненный административный надзор, да, это трудоёмкая история, но он позволяет контролировать перемещения после отбывания наказания и возможность отслеживать его местонахождения и ... информирование, если он нарушил границы, которые ему определены",- сказала Кузнецова журналистам.В июле Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий пожизненное наказание для педофилов.Авторами инициативы являются первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, вице-спикеры Ирина Яровая и Игорь Лебедев, глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, первый зампред этого комитета Ольга Окунева и другие. Депутаты подчеркивают, что проект направлен на усиление мер борьбы с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних и укрепление государственных гарантий обеспечения безопасности детей.
https://ria.ru/20200203/1564197678.html
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омская область
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анна кузнецова, оксана пушкина, госдума рф, омская область, ярославская область, рыбинск, общество

Кузнецова рассказала о проекте по ужесточению наказания для педофилов

13:45 18.09.2020 (обновлено: 14:59 18.09.2020)
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© РИА Новости / Александр НатрускинУполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Александр Натрускин
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Уполномоченный по правам ребёнка в РФ Анна Кузнецова сообщила, что законопроект, в котором отражены ее предложения по ужесточению наказания для педофилов, уже находится на рассмотрении в Государственной думе.
Ранее Кузнецова выступила за пожизненный надзор за педофилами и создание их реестра для борьбы с преступлениями в отношении несовершеннолетних, такое заявление она сделала после гибели двух девочек в Рыбинске Ярославской области. Комитет Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей поддержит инициативу создания реестра педофилов, убеждена зампред комитета Оксана Пушкина.
"Буквально на днях совершено еще одно страшное преступление в Ярославской области. Мы неоднократно говорили о необходимости срочных мер ужесточения наказания: пожизненного заключения, пожизненного административного надзора, реестров ... Соответствующий документ, законопроект есть в Государственный думе. Мы участвовали в его разработке, часть предложений, которые я сейчас озвучила, входят в него. Поэтому очень важно ускорить принятие этого документа. ГД вышла с каникул, и очень важно, чтобы эта тема не сошла на нет",- заявила Кузнецова на общественном совете в пятницу.
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Позже детский омбудсмен уточнила, что речь идёт о законопроекте, ранее принятом в первом чтении. Согласно документу, одним из пунктов проекта является пожизненное заключение педофилов. Однако реестры, по мнению омбудсмена, также были бы действенной мерой.
"Мы говорили о реестрах - это специальные данные (о педофилах - ред.), и опыт создания подобных банков есть. Они закрыты, определяется доступ для определенной категории людей, которые могут получить оттуда информацию ... следующим шагом может стать пожизненный административный надзор, да, это трудоёмкая история, но он позволяет контролировать перемещения после отбывания наказания и возможность отслеживать его местонахождения и ... информирование, если он нарушил границы, которые ему определены",- сказала Кузнецова журналистам.
В июле Госдума на пленарном заседании приняла в первом чтении законопроект, устанавливающий пожизненное наказание для педофилов.
Авторами инициативы являются первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников, вице-спикеры Ирина Яровая и Игорь Лебедев, глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Тамара Плетнева, первый зампред этого комитета Ольга Окунева и другие. Депутаты подчеркивают, что проект направлен на усиление мер борьбы с преступлениями против половой неприкосновенности несовершеннолетних и укрепление государственных гарантий обеспечения безопасности детей.
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Анна КузнецоваОксана ПушкинаГосдума РФОмская областьЯрославская областьРыбинскОбщество
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