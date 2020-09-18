https://ria.ru/20200918/kurs-1577443448.html

Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 88,96 рубля

Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 32,65 копейки - до 88,9578 рубля, курс доллара уменьшился на 16,22... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T14:50

2020-09-18T14:50

2020-09-18T14:50

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

россия

динамика курсов валют

центральный банк рф (цб рф)

экономика

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a> РФ на выходные и понедельник, вырос на 32,65 копейки - до 88,9578 рубля, курс доллара уменьшился на 16,22 копейки - до 75,0319 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла на 5,78 копейки, составив 81,2986 рубля.

https://ria.ru/20200917/rubl-1577366493.html

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика