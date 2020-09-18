https://ria.ru/20200918/kurs-1577443448.html
Официальный курс евро на выходные и понедельник вырос до 88,96 рубля
Официальный курс евро к рублю, установленный ЦБ РФ на выходные и понедельник, вырос на 32,65 копейки - до 88,9578 рубля, курс доллара уменьшился на 16,22... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T14:50
2020-09-18T14:50
2020-09-18T14:50
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
россия
динамика курсов валют
центральный банк рф (цб рф)
экономика
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Официальный курс евро к рублю, установленный <a href="http://ria.ru/organization_Centralnyjj_Bank_RF/" target="_blank" data-auto="true">ЦБ</a> РФ на выходные и понедельник, вырос на 32,65 копейки - до 88,9578 рубля, курс доллара уменьшился на 16,22 копейки - до 75,0319 рубля, следует из данных Банка России.Стоимость бивалютной корзины (0,55 доллара и 0,45 евро), рассчитанная по официальным курсам на выходные и понедельник, выросла на 5,78 копейки, составив 81,2986 рубля.
https://ria.ru/20200917/rubl-1577366493.html
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РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, динамика курсов валют, центральный банк рф (цб рф), экономика