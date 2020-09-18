Лавров обвинил США в усугублении курдской проблемы
11:44 18.09.2020 (обновлено: 12:12 18.09.2020)
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© AP Photo / U.S. Army photo/Spc. Zoe GarbarinoАмериканские военнослужащие в Сирии
© AP Photo / U.S. Army photo/Spc. Zoe Garbarino
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Действия США в Заевфратье создают взрывоопасность вокруг курдской проблемы, последствия для региона могут быть катастрофическими, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.
"Вызывает обеспокоенность ситуация на восточном берегу Евфрата, где незаконно размещенные там американские военнослужащие явно поощряют сепаратистские тенденции курдов, к огромному сожалению, по сути дела, натравливая курдов на правительство, сдерживая естественное стремление курдов начать диалог с правительством. Конечно, это вызывает озабоченность как с точки зрения территориальной целостности Сирийской Арабской Республики, так и с точки зрения взрывоопасности, которую такие американские действия создают вокруг курдской проблемы", - сказал он.
Лавров отметил, что эта проблема актуальна не только для Сирии, но и для Ирака, Ирана, Турции, и "в этом регионе это опасная игра". "Американцы по привычке идут на подобного рода действия по созданию хаоса, который, они надеются, будет управляемым. Они далеко, их это не особо заботит, но для региона последствия могут быть катастрофическими, если они здесь будут продвигать эти тенденции сепаратизма", - подчеркнул министр.
Арабо-курдские формирования "Сирийские демократические силы", поддерживаемые США, контролируют ряд территорий в провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. На подконтрольных курдам территориях действует независимая от Дамаска власть. Дамаск неоднократно предлагал курдам сесть за стол переговоров и придерживаться идеи национального единства и территориальной целостности Сирии. Курды в свою очередь на сегодняшний день сопротивляются налаживанию отношений с легитимными сирийским властями, рассчитывая на поддержку Вашингтона.
Ранее президент США Дональд Трамп не раз публично отзывался о сирийских курдах в позитивном ключе. Пребывание американских военных в Сирии президент объяснял необходимостью контроля над нефтяными месторождениями, доходы от которых идут курдам на борьбу с ИГ*.
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