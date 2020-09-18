https://ria.ru/20200918/kurdy-1577431832.html

Лавров обвинил США в усугублении курдской проблемы

Действия США в Заевфратье создают взрывоопасность вокруг курдской проблемы, последствия для региона могут быть катастрофическими, заявил министр иностранных дел РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T11:44

2020-09-18T11:44

2020-09-18T12:12

война в сирии

война в сирии

дональд трамп

сергей лавров

сирия

в мире

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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Действия <a href="https://ria.ru/location_United_States" target="_blank">США</a> в Заевфратье создают взрывоопасность вокруг курдской проблемы, последствия для региона могут быть катастрофическими, заявил министр иностранных дел РФ <a href="https://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov" target="_blank">Сергей Лавров</a> в интервью РИА Новости.Лавров отметил, что эта проблема актуальна не только для <a href="https://ria.ru/location_Syria" target="_blank">Сирии</a>, но и для <a href="https://ria.ru/location_Iraq" target="_blank">Ирака</a>, <a href="https://ria.ru/location_Iran" target="_blank">Ирана</a>, <a href="https://ria.ru/location_Turkey" target="_blank">Турции</a>, и "в этом регионе это опасная игра". "Американцы по привычке идут на подобного рода действия по созданию хаоса, который, они надеются, будет управляемым. Они далеко, их это не особо заботит, но для региона последствия могут быть катастрофическими, если они здесь будут продвигать эти тенденции сепаратизма", - подчеркнул министр.Арабо-курдские формирования "Сирийские демократические силы", поддерживаемые США, контролируют ряд территорий в провинциях Алеппо, Эль-Хасаке, Ракка и Дейр-эз-Зор. На подконтрольных курдам территориях действует независимая от Дамаска власть. Дамаск неоднократно предлагал курдам сесть за стол переговоров и придерживаться идеи национального единства и территориальной целостности Сирии. Курды в свою очередь на сегодняшний день сопротивляются налаживанию отношений с легитимными сирийским властями, рассчитывая на поддержку Вашингтона.Ранее президент США <a href="https://ria.ru/person_Tramp_Donald" target="_blank">Дональд Трамп</a> не раз публично отзывался о сирийских курдах в позитивном ключе. Пребывание американских военных в Сирии президент объяснял необходимостью контроля над нефтяными месторождениями, доходы от которых идут курдам на борьбу с ИГ*.<em>* Террористическая организация, запрещенная в России</em><strong><a href="https://ria.ru/20200918/lavrov-1577430551.html" target="_blank">Читайте полный текст интервью Сергея Лаврова >></a></strong>

https://ria.ru/20200916/tramp-1577326442.html

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сирия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

война в сирии, дональд трамп, сергей лавров, сирия, в мире