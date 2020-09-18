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https://ria.ru/20200918/kudrin-1577435741.html
Кудрин назвал прогноз по росту ВВП оптимистичным
Прогнозы Минэкономразвития по росту экономики России в 2022-2023 годах выше трех процентов выглядят очень оптимистично, считает глава Счетной палаты Алексей... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T12:37
2020-09-18T14:31
резервный фонд рф
фонд национального благосостояния россии
алексей кудрин
счетная палата рф
егор гайдар
экономика
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Прогнозы Минэкономразвития по росту экономики России в 2022-2023 годах выше трех процентов выглядят очень оптимистично, считает глава Счетной палаты <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kudrin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кудрин</a>.По его словам, в июньских прогнозах, выпущенных МВФ и Институтом экономической политики имени <a href="http://ria.ru/person_Egor_Gajjdar/" target="_blank" data-auto="true">Егора Гайдара</a>, прогнозировалось сокращение ВВП России по итогам этого года на 6,5–7%. Но оценки уже пересматриваются в сторону улучшения.При этом с 2021 года и далее на трехлетний период Минэкономразвития ожидает темпы роста выше 3% ежегодно, что выглядит очень оптимистично, указал Кудрин.Минэкономразвития в обновленном макропрогнозе улучшило ожидания по спаду российского ВВП в 2020 году до 3,9% с 4,8%. В 2021 году ведомство прогнозирует рост национальной экономики на 3,3%, в 2022 году — на 3,4%, а в 2023 году — на 3%."Объект зависти"Кудрин отметил, что уровень государственного долга России на протяжении многих лет был для других стран "объектом зависти" — после погашения долгов в 2000-е годы этот показатель находился на исторически низком уровне.На начало текущего года госдолг России находился на уровне 12,3% ВВП. Как говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, имеющейся в распоряжении РИА Новости, в 2021 году показатель увеличится до 20,3% ВВП, в 2022 — до 20,8% ВВП, а в 2023 — до 21,3% ВВП.Кудрин считает, что планируемый рост госдолга в ближайшие три года до 21% ВВП для экономики не критичен.Помочь беднымТакже Кудрин призвал расширить программы поддержки бедного населения — по его словам, объем накопленных резервов позволяет наращивать такие траты.Он отметил, что Фонд национального благосостояния, главную "кубышку" правительства, тратят очень консервативно.Он напомнил, что в кризис 2008-2009 годов было потрачено свыше половины резервного фонда.При этом он указал, что с начала этого года объем фонда значительно увеличился.Кудрин, в частности, полагает, что можно было потратить больше на поддержку граждан и бизнеса, например, расширить программы поддержки бедного населения, чтобы не росла его доля.К концу 2019 года в ФНБ было 7,8 триллиона рублей, а к 1 сентября его объем вырос до 13,257 триллиона. Объем ликвидных активов, то есть средств на банковских счетах в Центробанке, эквивалентен 8,910 триллиона.
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резервный фонд рф, фонд национального благосостояния россии, алексей кудрин, счетная палата рф, егор гайдар, экономика

Кудрин назвал прогноз по росту ВВП оптимистичным

12:37 18.09.2020 (обновлено: 14:31 18.09.2020)
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© РИА Новости / Совет Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета по развитию финансового рынка
Председатель Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на заседании Совета по развитию финансового рынка - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Совет Федерации РФ
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МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Прогнозы Минэкономразвития по росту экономики России в 2022-2023 годах выше трех процентов выглядят очень оптимистично, считает глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
По его словам, в июньских прогнозах, выпущенных МВФ и Институтом экономической политики имени Егора Гайдара, прогнозировалось сокращение ВВП России по итогам этого года на 6,5–7%. Но оценки уже пересматриваются в сторону улучшения.
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"Сейчас прогноз значительно оптимистичнее, Минэкономразвития оценивает возможное падение в 3,9%. Оценки Счетной палаты находятся в диапазоне 4-5%", — пишет Кудрин в статье в РБК.

При этом с 2021 года и далее на трехлетний период Минэкономразвития ожидает темпы роста выше 3% ежегодно, что выглядит очень оптимистично, указал Кудрин.
"Если в 2021 году будет работать эффект отскока, то оснований для такого же прогноза на 2022–2023 годы мы пока не видим, подобные темпы роста надо еще заработать", — добавил он.
Минэкономразвития в обновленном макропрогнозе улучшило ожидания по спаду российского ВВП в 2020 году до 3,9% с 4,8%. В 2021 году ведомство прогнозирует рост национальной экономики на 3,3%, в 2022 году — на 3,4%, а в 2023 году — на 3%.
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"Объект зависти"

Кудрин отметил, что уровень государственного долга России на протяжении многих лет был для других стран "объектом зависти" — после погашения долгов в 2000-е годы этот показатель находился на исторически низком уровне.
На начало текущего года госдолг России находился на уровне 12,3% ВВП. Как говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, имеющейся в распоряжении РИА Новости, в 2021 году показатель увеличится до 20,3% ВВП, в 2022 — до 20,8% ВВП, а в 2023 — до 21,3% ВВП.
Кудрин считает, что планируемый рост госдолга в ближайшие три года до 21% ВВП для экономики не критичен.
"Для того мы и снижали в тучные годы госдолг, чтобы в кризисный момент его низкий уровень был еще одним резервом правительства", — написал он.
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Помочь бедным

Также Кудрин призвал расширить программы поддержки бедного населения — по его словам, объем накопленных резервов позволяет наращивать такие траты.
Он отметил, что Фонд национального благосостояния, главную "кубышку" правительства, тратят очень консервативно.
"Например, в августе 2020 года из ФНБ на финансирование дефицита бюджета было направлено только 3,6 миллиарда рублей, а по итогам года <…> ожидается расходование примерно 350 миллиардов из этого запаса", — написал глава Счетной палаты.
Он напомнил, что в кризис 2008-2009 годов было потрачено свыше половины резервного фонда.
"Если на 1 января 2009-го фонд составлял более четырех триллионов рублей, то на 1 января 2010-го там оставалось лишь 1,8 триллиона", — отметил Кудрин.
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При этом он указал, что с начала этого года объем фонда значительно увеличился.
Кудрин, в частности, полагает, что можно было потратить больше на поддержку граждан и бизнеса, например, расширить программы поддержки бедного населения, чтобы не росла его доля.
"При вложении нескольких сотен миллиардов, которые у нас есть, можно было бы многим помочь", — считает Кудрин.
К концу 2019 года в ФНБ было 7,8 триллиона рублей, а к 1 сентября его объем вырос до 13,257 триллиона. Объем ликвидных активов, то есть средств на банковских счетах в Центробанке, эквивалентен 8,910 триллиона.
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Резервный фонд РФФонд национального благосостояния РоссииАлексей КудринСчетная палата РФЕгор ГайдарЭкономика
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