https://ria.ru/20200918/kudrin-1577435741.html

Кудрин назвал прогноз по росту ВВП оптимистичным

Прогнозы Минэкономразвития по росту экономики России в 2022-2023 годах выше трех процентов выглядят очень оптимистично, считает глава Счетной палаты Алексей... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T12:37

2020-09-18T12:37

2020-09-18T14:31

резервный фонд рф

фонд национального благосостояния россии

алексей кудрин

счетная палата рф

егор гайдар

экономика

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Прогнозы Минэкономразвития по росту экономики России в 2022-2023 годах выше трех процентов выглядят очень оптимистично, считает глава Счетной палаты <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kudrin/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кудрин</a>.По его словам, в июньских прогнозах, выпущенных МВФ и Институтом экономической политики имени <a href="http://ria.ru/person_Egor_Gajjdar/" target="_blank" data-auto="true">Егора Гайдара</a>, прогнозировалось сокращение ВВП России по итогам этого года на 6,5–7%. Но оценки уже пересматриваются в сторону улучшения.При этом с 2021 года и далее на трехлетний период Минэкономразвития ожидает темпы роста выше 3% ежегодно, что выглядит очень оптимистично, указал Кудрин.Минэкономразвития в обновленном макропрогнозе улучшило ожидания по спаду российского ВВП в 2020 году до 3,9% с 4,8%. В 2021 году ведомство прогнозирует рост национальной экономики на 3,3%, в 2022 году — на 3,4%, а в 2023 году — на 3%."Объект зависти"Кудрин отметил, что уровень государственного долга России на протяжении многих лет был для других стран "объектом зависти" — после погашения долгов в 2000-е годы этот показатель находился на исторически низком уровне.На начало текущего года госдолг России находился на уровне 12,3% ВВП. Как говорится в пояснительной записке к проекту бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов, имеющейся в распоряжении РИА Новости, в 2021 году показатель увеличится до 20,3% ВВП, в 2022 — до 20,8% ВВП, а в 2023 — до 21,3% ВВП.Кудрин считает, что планируемый рост госдолга в ближайшие три года до 21% ВВП для экономики не критичен.Помочь беднымТакже Кудрин призвал расширить программы поддержки бедного населения — по его словам, объем накопленных резервов позволяет наращивать такие траты.Он отметил, что Фонд национального благосостояния, главную "кубышку" правительства, тратят очень консервативно.Он напомнил, что в кризис 2008-2009 годов было потрачено свыше половины резервного фонда.При этом он указал, что с начала этого года объем фонда значительно увеличился.Кудрин, в частности, полагает, что можно было потратить больше на поддержку граждан и бизнеса, например, расширить программы поддержки бедного населения, чтобы не росла его доля.К концу 2019 года в ФНБ было 7,8 триллиона рублей, а к 1 сентября его объем вырос до 13,257 триллиона. Объем ликвидных активов, то есть средств на банковских счетах в Центробанке, эквивалентен 8,910 триллиона.

https://ria.ru/20200724/1574864726.html

https://ria.ru/20200813/1575742406.html

https://ria.ru/20200602/1572348229.html

https://ria.ru/20200901/ekonomika-1576582790.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

резервный фонд рф, фонд национального благосостояния россии, алексей кудрин, счетная палата рф, егор гайдар, экономика