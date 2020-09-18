https://ria.ru/20200918/krym-1577454173.html

В Госдуме ждут комментария Вашингтона после репортажа NBC о Крыме

Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ извне ожидает официальный комментарий от представителей США по сюжету американского канала NBC о... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T16:42

2020-09-18T16:42

2020-09-18T16:43

василий пискарев

госдума рф

республика крым

сша

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/156339/97/1563399785_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_d1728bf4a902ffe5c220bdc9096d0205.jpg

<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Комиссия <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по расследованию вмешательства в дела РФ извне ожидает официальный комментарий от представителей <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по сюжету американского канала NBC о поддержке Вашингтоном "украинских подразделений, воюющих с российскими силами в Крыму", на данный момент иначе, как поддержку терроризма, расценивать такие заявления нельзя, сообщил журналистам глава комиссии <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Piskarev/" target="_blank" data-auto="true">Василий Пискарев</a>.Ранее он заявил, что комиссия Госдумы попросит ГП РФ проверить информацию о поддержке властями США террористической деятельности в Крыму. Он уточнил, что речь идет о прозвучавших в репортаже NBC News заявлениях, что в Вашингтоне поддерживают "украинские подразделения, воюющие с российскими силами в Крыму"."Мы ожидаем официальный комментарий представителя администрации США, действительно ли они оказывают поддержку террористической деятельности в Крыму. До этого не можем расценивать данный репортаж NBC news иначе, как признание США в поддержке международного терроризма и прямое вмешательство во внутренние дела России, что противоречит нормам международного права и устава ООН", - сказал Пискарев. -0-

https://ria.ru/20200918/krym-1577450755.html

4

республика крым

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий пискарев, госдума рф, республика крым, сша, в мире