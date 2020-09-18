https://ria.ru/20200918/krym-1577454173.html
В Госдуме ждут комментария Вашингтона после репортажа NBC о Крыме
Комиссия Госдумы по расследованию вмешательства в дела РФ извне ожидает официальный комментарий от представителей США по сюжету американского канала NBC о... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T16:42
2020-09-18T16:42
2020-09-18T16:43
василий пискарев
госдума рф
республика крым
сша
в мире
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Комиссия <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> по расследованию вмешательства в дела РФ извне ожидает официальный комментарий от представителей <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> по сюжету американского канала NBC о поддержке Вашингтоном "украинских подразделений, воюющих с российскими силами в Крыму", на данный момент иначе, как поддержку терроризма, расценивать такие заявления нельзя, сообщил журналистам глава комиссии <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Piskarev/" target="_blank" data-auto="true">Василий Пискарев</a>.Ранее он заявил, что комиссия Госдумы попросит ГП РФ проверить информацию о поддержке властями США террористической деятельности в Крыму. Он уточнил, что речь идет о прозвучавших в репортаже NBC News заявлениях, что в Вашингтоне поддерживают "украинские подразделения, воюющие с российскими силами в Крыму"."Мы ожидаем официальный комментарий представителя администрации США, действительно ли они оказывают поддержку террористической деятельности в Крыму. До этого не можем расценивать данный репортаж NBC news иначе, как признание США в поддержке международного терроризма и прямое вмешательство во внутренние дела России, что противоречит нормам международного права и устава ООН", - сказал Пискарев. -0-
https://ria.ru/20200918/krym-1577450755.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий пискарев, госдума рф, республика крым, сша, в мире