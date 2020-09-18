https://ria.ru/20200918/krym-1577452736.html
В ГД попросят проверить информацию о поддержке США террористов в Крыму
Депутаты Госдумы попросят Генпрокуратуру РФ и ФСБ России проверить информацию о поддержке властями США террористической деятельности в Крыму, сообщил... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T16:25
2020-09-18T16:25
2020-09-18T16:44
василий пискарев
госдума рф
республика крым
сша
безопасность
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<strong>МОСКВА, 18 сен – РИА Новости.</strong> Депутаты <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> попросят <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуру</a> РФ и <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> России проверить информацию о поддержке властями <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> террористической деятельности в Крыму, сообщил журналистам глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Piskarev/" target="_blank" data-auto="true">Василий Пискарев</a>."Прозвучавшие в репортаже NBC News заявления о том, что в Вашингтоне поддерживают, цитирую: "украинские подразделения, воюющие с российскими силами в Крыму", должны быть проверены и, в случае подтверждения, получить адекватную правовую оценку", - сказал Пискарев.Он сообщил, что комиссия Госдумы разделяет позицию посольства РФ в США в отношении данной публикации и направит соответствующие обращения в Генеральную прокуратуру РФ и ФСБ России."Мы не советовали бы кому-либо предпринимать попытки "воевать с российскими силами в Крыму", и не слышали о таких прецедентах со времен Второй мировой войны, но в России хорошо известно о непрекращающихся попытках СБУ дестабилизировать ситуацию в Крыму и регулярной засылке украинскими спецслужбами на полуостров своей агентуры, в том числе имеющей американское снаряжение для проведения диверсий на территории Российской Федерации", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20200918/krym-1577450755.html
https://ria.ru/20200918/vmeshatelstvo-1577444807.html
республика крым
сша
РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
василий пискарев, госдума рф, республика крым, сша, безопасность
МОСКВА, 18 сен – РИА Новости.
Депутаты Госдумы
попросят Генпрокуратуру
РФ и ФСБ
России проверить информацию о поддержке властями США
террористической деятельности в Крыму, сообщил журналистам глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев
.
"Прозвучавшие в репортаже NBC News заявления о том, что в Вашингтоне поддерживают, цитирую: "украинские подразделения, воюющие с российскими силами в Крыму", должны быть проверены и, в случае подтверждения, получить адекватную правовую оценку", - сказал Пискарев.
Он сообщил, что комиссия Госдумы разделяет позицию посольства РФ в США в отношении данной публикации и направит соответствующие обращения в Генеральную прокуратуру РФ и ФСБ России.
"Мы не советовали бы кому-либо предпринимать попытки "воевать с российскими силами в Крыму", и не слышали о таких прецедентах со времен Второй мировой войны, но в России хорошо известно о непрекращающихся попытках СБУ дестабилизировать ситуацию в Крыму и регулярной засылке украинскими спецслужбами на полуостров своей агентуры, в том числе имеющей американское снаряжение для проведения диверсий на территории Российской Федерации", - добавил парламентарий.