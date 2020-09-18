https://ria.ru/20200918/krym-1577452736.html

В ГД попросят проверить информацию о поддержке США террористов в Крыму

Депутаты Госдумы попросят Генпрокуратуру РФ и ФСБ России проверить информацию о поддержке властями США террористической деятельности в Крыму, сообщил... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T16:25

2020-09-18T16:25

2020-09-18T16:44

василий пискарев

госдума рф

республика крым

сша

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/04/19/1570572209_0:137:3156:1912_1400x0_80_0_0_d02c1ed1a1a0f2fd9db0f2166ded8f4f.jpg

<strong>МОСКВА, 18 сен – РИА Новости.</strong> Депутаты <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> попросят <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуру</a> РФ и <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> России проверить информацию о поддержке властями <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> террористической деятельности в Крыму, сообщил журналистам глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Piskarev/" target="_blank" data-auto="true">Василий Пискарев</a>."Прозвучавшие в репортаже NBC News заявления о том, что в Вашингтоне поддерживают, цитирую: "украинские подразделения, воюющие с российскими силами в Крыму", должны быть проверены и, в случае подтверждения, получить адекватную правовую оценку", - сказал Пискарев.Он сообщил, что комиссия Госдумы разделяет позицию посольства РФ в США в отношении данной публикации и направит соответствующие обращения в Генеральную прокуратуру РФ и ФСБ России."Мы не советовали бы кому-либо предпринимать попытки "воевать с российскими силами в Крыму", и не слышали о таких прецедентах со времен Второй мировой войны, но в России хорошо известно о непрекращающихся попытках СБУ дестабилизировать ситуацию в Крыму и регулярной засылке украинскими спецслужбами на полуостров своей агентуры, в том числе имеющей американское снаряжение для проведения диверсий на территории Российской Федерации", - добавил парламентарий.

https://ria.ru/20200918/krym-1577450755.html

https://ria.ru/20200918/vmeshatelstvo-1577444807.html

республика крым

сша

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

василий пискарев, госдума рф, республика крым, сша, безопасность