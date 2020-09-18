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https://ria.ru/20200918/krym-1577452736.html
В ГД попросят проверить информацию о поддержке США террористов в Крыму
Депутаты Госдумы попросят Генпрокуратуру РФ и ФСБ России проверить информацию о поддержке властями США террористической деятельности в Крыму, сообщил... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T16:25
2020-09-18T16:44
василий пискарев
госдума рф
республика крым
сша
безопасность
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<strong>МОСКВА, 18 сен – РИА Новости.</strong> Депутаты <a href="http://ria.ru/organization_Gosudarstvennaja_Duma_RF/" target="_blank" data-auto="true">Госдумы</a> попросят <a href="http://ria.ru/organization_Generalnaja_prokuratura_RF/" target="_blank" data-auto="true">Генпрокуратуру</a> РФ и <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_sluzhba_bezopasnosti_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФСБ</a> России проверить информацию о поддержке властями <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> террористической деятельности в Крыму, сообщил журналистам глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ <a href="http://ria.ru/person_Vasilijj_Piskarev/" target="_blank" data-auto="true">Василий Пискарев</a>."Прозвучавшие в репортаже NBC News заявления о том, что в Вашингтоне поддерживают, цитирую: "украинские подразделения, воюющие с российскими силами в Крыму", должны быть проверены и, в случае подтверждения, получить адекватную правовую оценку", - сказал Пискарев.Он сообщил, что комиссия Госдумы разделяет позицию посольства РФ в США в отношении данной публикации и направит соответствующие обращения в Генеральную прокуратуру РФ и ФСБ России."Мы не советовали бы кому-либо предпринимать попытки "воевать с российскими силами в Крыму", и не слышали о таких прецедентах со времен Второй мировой войны, но в России хорошо известно о непрекращающихся попытках СБУ дестабилизировать ситуацию в Крыму и регулярной засылке украинскими спецслужбами на полуостров своей агентуры, в том числе имеющей американское снаряжение для проведения диверсий на территории Российской Федерации", - добавил парламентарий.
https://ria.ru/20200918/krym-1577450755.html
https://ria.ru/20200918/vmeshatelstvo-1577444807.html
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василий пискарев, госдума рф, республика крым, сша, безопасность

В ГД попросят проверить информацию о поддержке США террористов в Крыму

16:25 18.09.2020 (обновлено: 16:44 18.09.2020)
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкУ здания Государственной Думы РФ в Москве
У здания Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 18 сен – РИА Новости. Депутаты Госдумы попросят Генпрокуратуру РФ и ФСБ России проверить информацию о поддержке властями США террористической деятельности в Крыму, сообщил журналистам глава комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Василий Пискарев.
"Прозвучавшие в репортаже NBC News заявления о том, что в Вашингтоне поддерживают, цитирую: "украинские подразделения, воюющие с российскими силами в Крыму", должны быть проверены и, в случае подтверждения, получить адекватную правовую оценку", - сказал Пискарев.
Глава Республики Крым Сергей Аксенов - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 16:00
Аксенов прокомментировал репортаж NBC о Крыме
Он сообщил, что комиссия Госдумы разделяет позицию посольства РФ в США в отношении данной публикации и направит соответствующие обращения в Генеральную прокуратуру РФ и ФСБ России.
"Мы не советовали бы кому-либо предпринимать попытки "воевать с российскими силами в Крыму", и не слышали о таких прецедентах со времен Второй мировой войны, но в России хорошо известно о непрекращающихся попытках СБУ дестабилизировать ситуацию в Крыму и регулярной засылке украинскими спецслужбами на полуостров своей агентуры, в том числе имеющей американское снаряжение для проведения диверсий на территории Российской Федерации", - добавил парламентарий.
Стелла Крым - край Партизанской славы возле пункта пропуска Джанкой на границе России и Украины - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 14:38
Сенатор потребовала от США объясниться из-за репортажа NBC о Крыме
5750002
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Василий ПискаревГосдума РФРеспублика КрымСШАБезопасность
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