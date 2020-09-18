https://ria.ru/20200918/krym-1577433909.html

Российские дипломаты потребовали от США объяснений из-за репортажа NBC

Посольство России в США потребовало от Вашингтона объяснений из-за репортажа телеканала NBC, в котором говорится, что американская сторона поддерживает... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T12:26

2020-09-18T12:26

2020-09-18T12:26

nbc

сергей лавров

афганистан

республика крым

сша

украина

в мире

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. </strong>Посольство России в США потребовало от Вашингтона объяснений из-за репортажа телеканала <a href="https://www.nbcnews.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">NBC</a>, в котором говорится, что американская сторона поддерживает "украинские подразделения" в Крыму.Заявление дипломатов опубликовано на странице посольства в <a href="https://www.nbcnews.com" target="_blank" rel="nofollow noopener">Facebook</a>. В нем российские представители говорят о глубокой обеспокоенности, которую вызвали заявления в репортаже NBC News относительно участия США в "украинских подразделениях, воюющих с российскими силами в Крыму"."Если это правда, а не географическая близорукость телеканала, тогда мы требуем, чтобы американская сторона прояснила, помогал ли Вашингтон напрямую или косвенно СБУ в организации террористических нападений против крымчан", — говорится в заявлении. Речь в репортаже шла о так и не нашедших подтверждения слухах о том, что Россия якобы выплачивала талибам награды за убийства американских солдат в Афганистане. Телеканал назвал эти действия Москвы "возмездием" США за поддержку "украинских подразделений в Крыму"."Призвать США к ответу"Репортаж NBC прокомментировал глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Gempel/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Гемпель</a>. По его словам, в сообщении о вмешательстве США в дела Крыма нет ничего удивительного.По словам Гемпеля, в Крыму развернута достаточная группировка Вооруженных сил, способных защитить границы государства и обеспечить безопасность местных жителей.Парламентарий добавил, что никакие украинские подразделения не воюют в Крыму, а есть только отдельные группы провокаторов и диверсантов, которые Киев пытается заслать на полуостров.Сенатор Алексей Кондратьев считает, что объяснения по поводу репортажа должен дать и Госдепартамент."Этот вопрос требует официального объяснения со стороны Государственного департамента США. Со всеми вытекающими последствиям", — сказал Кондратьев, подчеркнув, что "оставлять это безнаказанно нельзя".Политолог <a href="http://ria.ru/person_aleksandr-dudchak/" target="_blank" data-auto="true">Александр Дудчак</a> также полагает, что Вашингтон следует призвать к ответу."Нельзя лишь указать: мол, мы заметили, вы очень непорядочные партнеры, и на этом закончить. Хочется все-таки добиться, чтобы американцы отвечали за свои слова — и в этом случае, и в ситуации с "<a href="http://ria.ru/product_Severnyjj_potok-2/" target="_blank" data-auto="true">Северным потоком — 2</a>", и со Скрипалями, и с Навальным. Очень много остается вопросов, повисших в воздухе. На них мы так и не получили ответов. Так и в этом случае — вопрос задан, но, скорее всего, вряд ли мы получим вменяемый ответ. А если и получим, то это будет в духе "вам показалось" или "мы делаем что хотим". Ни одному другому государству это не позволено. И только Соединенные Штаты творят что хотят, даже не переживая о том, какая будет реакция. Они как слон в посудной лавке", – сказал он в эфире <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200918/krym-1577427699.html" target="_blank">радио Sputnik</a>.Слухи о "подкупе талибов"В конце июня газета <a href="https://www.nytimes.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">New York Times</a> опубликовала статью, в которой со ссылкой на анонимных представителей американских спецслужб утверждала, что российская военная разведка якобы предлагала связанным с талибами боевикам вознаграждение за нападения на американских солдат в <a href="http://ria.ru/location_Afghanistan/" target="_blank" data-auto="true">Афганистане</a> и что президента <a href="http://ria.ru/person_Tramp_Donald/" target="_blank" data-auto="true">Дональда Трампа</a> проинформировали об этом. Никаких доказательств при этом не приводилось.Чуть позже статью на эту тему опубликовала и <a href="https://www.washingtonpost.com/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Washington Post</a>. После этого сенатор-демократ Боб Менендес внес в оборонный бюджет <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> поправки, предусматривающие введение ограничительных мер против российских властей и лично <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a>. Российское посольство на фоне этой истории стало получать угрозы в адрес дипломатов.Российский МИД назвал сообщения о "сговоре России с талибами" фейком и глупостью, а Трамп — заказухой, которая выдумана для того, чтобы навредить лично ему и Республиканской партии. В Белом доме, <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_oborony_SSHA/" target="_blank" data-auto="true">Пентагоне</a> и американской разведке заявили, что подтверждений этих сообщений нет и Трампу об подобных "угрозах" не докладывали.Министр иностранных дел России <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> в сегодняшнем <a href="https://ria.ru/20200918/lavrov-1577430551.html" target="_blank">интервью РИА Новости</a> также назвал сообщения о "сговоре России с талибами" ничем не подтвержденным вымыслом.Глава МИД напомнил, что и Пентагон был вынужден опровергать эти измышления, не найдя им каких-либо подтверждений, и сами талибы заявили, что это абсолютная неправда.

https://ria.ru/20200917/krym-1577376792.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200916/krym-1577336340.html

https://radiosputnik.ria.ru/20200917/lavrov-krym-1577409120.html

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

nbc, сергей лавров, афганистан, республика крым, сша, украина, в мире