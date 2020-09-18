https://ria.ru/20200918/krym-1577429309.html
В Совфеде прокомментировали репортаж NBC о Крыме
Госдепартамент США должен дать официальные объяснения по поводу появившейся информации о поддержке "украинских подразделений" в Крыму, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T11:08
2020-09-18T11:08
2020-09-18T11:08
алексей кондратьев
nbc
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в мире
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Госдепартамент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> должен дать официальные объяснения по поводу появившейся информации о поддержке "украинских подразделений" в Крыму, заявил РИА Новости в пятницу сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кондратьев</a>.Посольство России в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a> потребовало у американских властей объяснений по поводу репортажа телеканала <a href="http://ria.ru/organization_NBC/" target="_blank" data-auto="true">NBC</a>, в котором упоминается поддержка со стороны США "украинских подразделений" в Крыму."Этот вопрос требует официального объяснения со стороны Государственного департамента США. Со всеми вытекающими последствиям", - сказал Кондратьев.По его словам, "оставлять это безнаказанно нельзя".NBC News упоминало об "украинских подразделениях в Крыму" в контексте слухов о наградах талибам со стороны России за убийство американских солдат. NBC News сообщал, что это было "возмездием" США за поддержку "украинских подразделений в Крыму". Слухи о наградах талибам в прошлом опровергали в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, а также в Белом доме. Американские военные также заявили, что скептически относятся к подобной информации.
https://ria.ru/20200918/krym-1577427965.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
алексей кондратьев, nbc, москва, вашингтон (город), сша, в мире