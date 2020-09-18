Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200918/krym-1577429309.html
В Совфеде прокомментировали репортаж NBC о Крыме
Госдепартамент США должен дать официальные объяснения по поводу появившейся информации о поддержке "украинских подразделений" в Крыму, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T11:08
2020-09-18T11:08
алексей кондратьев
nbc
москва
вашингтон (город)
сша
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568131545_0:200:3072:1928_1400x0_80_0_0_33280f4a87eea21d8d372e972c3d121b.jpg
<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Госдепартамент <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> должен дать официальные объяснения по поводу появившейся информации о поддержке "украинских подразделений" в Крыму, заявил РИА Новости в пятницу сенатор <a href="http://ria.ru/person_Aleksejj_Kondratev/" target="_blank" data-auto="true">Алексей Кондратьев</a>.Посольство России в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a> потребовало у американских властей объяснений по поводу репортажа телеканала <a href="http://ria.ru/organization_NBC/" target="_blank" data-auto="true">NBC</a>, в котором упоминается поддержка со стороны США "украинских подразделений" в Крыму."Этот вопрос требует официального объяснения со стороны Государственного департамента США. Со всеми вытекающими последствиям", - сказал Кондратьев.По его словам, "оставлять это безнаказанно нельзя".NBC News упоминало об "украинских подразделениях в Крыму" в контексте слухов о наградах талибам со стороны России за убийство американских солдат. NBC News сообщал, что это было "возмездием" США за поддержку "украинских подразделений в Крыму". Слухи о наградах талибам в прошлом опровергали в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a>, а также в Белом доме. Американские военные также заявили, что скептически относятся к подобной информации.
https://ria.ru/20200918/krym-1577427965.html
2
москва
вашингтон (город)
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568131545_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_05358360543191d5c8268e87736c2ffd.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
алексей кондратьев, nbc, москва, вашингтон (город), сша, в мире

В Совфеде прокомментировали репортаж NBC о Крыме

11:08 18.09.2020
830
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Крым. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Госдепартамент США должен дать официальные объяснения по поводу появившейся информации о поддержке "украинских подразделений" в Крыму, заявил РИА Новости в пятницу сенатор Алексей Кондратьев.
Посольство России в Вашингтоне потребовало у американских властей объяснений по поводу репортажа телеканала NBC, в котором упоминается поддержка со стороны США "украинских подразделений" в Крыму.
"Этот вопрос требует официального объяснения со стороны Государственного департамента США. Со всеми вытекающими последствиям", - сказал Кондратьев.
По его словам, "оставлять это безнаказанно нельзя".
NBC News упоминало об "украинских подразделениях в Крыму" в контексте слухов о наградах талибам со стороны России за убийство американских солдат. NBC News сообщал, что это было "возмездием" США за поддержку "украинских подразделений в Крыму". Слухи о наградах талибам в прошлом опровергали в Москве, а также в Белом доме. Американские военные также заявили, что скептически относятся к подобной информации.
Крым - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 10:50
В Крыму прокомментировали репортаж NBC о полуострове
2820011
Обсудить2
Алексей КондратьевNBCМоскваВашингтон (город)СШАВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров прокомментировал отказ Германии отвечать на вопросы по Навальному
Депутат Государственной Думы Елена Панина на пленарном заседании Государственной Думы РФ
В Госдуме оценили присуждение России Шнобелевской премии в медицине
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров раскритиковал нефтяную сделку между США и сирийскими курдами
Телеведущий Иван Ургант
Ургант пошутил над "учащимся в Москве" сыном Лукашенко
Киркоров, Басков и Цой процитировали Лукашенко в новой песне
Киркоров, Басков и Цой процитировали Лукашенко в новой песне
Кандидат в президенты США от Демократической партии и бывший вице-президент Джо Байден
Эксперт прокомментировал опросы, отдающие предпочтение Байдену
Государственный флаг РФ на судне
Крупнейший венесуэльский нефтяной танкер перешел под российский флаг
Алексей Навальный
Эксперт назвал первопричину ситуации с Навальным
Светлана Тихановская
Тихановская призвала СПЧ ООН немедленно вмешаться в ситуацию в Белоруссии
Крым
В Крыму прокомментировали репортаж NBC о полуострове
Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Лавров назвал выводы Швеции по Навальному потенциальным нарушением КЗХО
Министр иностранных дел Сергей Лавров
Лавров предостерег США от ультиматумов в отношении России
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Москва поднимет вопрос о дискриминации российских СМИ на саммите ОБСЕ
Берег
Мужчина гулял по пляжу и нашел мозг в фольге
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров заявил о бесперспективности американских санкций против Ирана
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:06Центр разработок S7 приступил к созданию легкой ракеты-носителя
03:05Эксперт рассказал, как быть, если вы случайно заблокировали телефон
03:02Ученые предупредили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга
02:59Мужчина попытался без страховки покорить самый высокий небоскреб Парижа
02:46Президент Бразилии назвал самоизоляцию проявлением слабости
02:31Власти Нидерландов планируют судить хозяев кошек-охотников
02:26Байден сравнил обеспокоенность из-за TikTok и действий Трампа
02:12Адвокат объяснила, как Ефремов может получить условный срок
02:01Эксперт рассказал о том, что нельзя включать в завещание
02:00Россиян научили секретам надежного пароля
01:10Пушков высмеял требования Украины "пустить" ее в Европу
00:54"Провал и кошмар": Трамп жестко раскритиковал Байдена
00:47Итоги "Кинотавра": почему фестиваль в Сочи всех удивил
00:45Жители городка в Канаде выбирают для него более благозвучное название
23:46Заявление Колесниковой передали из СК Белоруссии в МВД для проверки
23:38Коалиция во главе с США перебросит БМП на северо-восток Сирии
23:20Разработчик рассказал о революционных успехах препарата "Арепливир"
23:17Пашаев зачитал письмо Ефремова в свою защиту
23:09Врач предрек украинской госмедицине скорую "смерть"
23:03В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния