https://ria.ru/20200918/krym-1577429134.html

В Симферополе развернули волонтерский штаб по доставке воды

Волонтерский штаб по доставке воды маломобильным и возрастным группам населения развернули в Симферополе, сообщила глава горадминистрации Елена Проценко. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T11:06

2020-09-18T11:06

2020-09-18T12:24

жкх

симферополь

общество

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<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости.</strong> Волонтерский штаб по доставке воды маломобильным и возрастным группам населения развернули в <a href="http://ria.ru/location_Simferopol/" target="_blank" data-auto="true">Симферополе</a>, сообщила глава горадминистрации Елена Проценко.Поэтапный режим ограничения водоснабжения и подачи воды по графику в Симферополе и 39 селах в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма начался с 24 августа из-за засухи и обмелевших трех водохранилищ. Подача воды в город сокращена практически в два раза, примерно до 70 тысяч кубометров. Введены почасовые графики подачи воды только утром и вечером.По ее словам, в ряды волонтеров записались 300 человек.

https://ria.ru/20200917/voda-1577410292.html

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симферополь

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

жкх, симферополь, общество