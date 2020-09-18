В Симферополе развернули волонтерский штаб по доставке воды
11:06 18.09.2020 (обновлено: 12:24 18.09.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкЖители Симферополя набирают в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах
Жители Симферополя набирают в емкости питьевую воду, привезенную в цистернах. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости. Волонтерский штаб по доставке воды маломобильным и возрастным группам населения развернули в Симферополе, сообщила глава горадминистрации Елена Проценко.
Поэтапный режим ограничения водоснабжения и подачи воды по графику в Симферополе и 39 селах в Симферопольском и Бахчисарайском районах Крыма начался с 24 августа из-за засухи и обмелевших трех водохранилищ. Подача воды в город сокращена практически в два раза, примерно до 70 тысяч кубометров. Введены почасовые графики подачи воды только утром и вечером.
"В городе развернут штаб "Волонтеры Крыма". Основная цель его работы — помощь маломобильным и возрастным группам населения", — сказала Проценко на заседании оперативного штаба по водоснабжению.
По ее словам, в ряды волонтеров записались 300 человек.
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"На этой неделе начали поступать первые заявки. Отработано десять адресов. В основном о помощи просят пожилые одинокие люди. Заявки поступали о доставке питьевой бутилированной воды. На поднос воды на верхние этажи заявок не поступало. На базе волонтерского штаба имеется достаточный запас питьевой бутилированной воды, которая предоставлена представителями социально ориентированного бизнеса", — сказала Проценко.