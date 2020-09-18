https://ria.ru/20200918/krym-1577427965.html

В Крыму прокомментировали репортаж NBC о полуострове

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что информация о вмешательстве США в дела... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T10:50

2020-09-18T10:50

2020-09-18T10:58

юрий гемпель

nbc

вашингтон (город)

сша

украина

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568131607_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_184a23b9bc53405910938c9f2e3f661c.jpg

<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости.</strong> Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Gempel/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Гемпель</a> заявил, что информация о вмешательстве <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в дела полуострова не является новостью.Ранее российское посольство в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a> выразило обеспокоенность репортажем <a href="https://ria.ru/organization_NBC/" target="_blank">NBC</a>, в котором упоминается американская поддержка "украинским подразделениям" в Крыму. Другими словами, подчеркнули в посольстве, неназванные официальные лица США заявляют о том, что их страна поддерживает террористическую деятельность в третьих странах, в данном случае они говорят конкретно о России."Здесь нет ничего удивительного. Это система, которую мы наблюдаем на протяжении всех последних лет с момента воссоединения Крыма с Россией. США и их европейские партнеры систематически пытаются вмешиваться во внутренние дела России, нагнетая обстановку вокруг крымского вопроса и подстрекая своих подопечных в лице власти <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> дестабилизировать ситуацию на полуострове", — прокомментировал Гемпель РИА Новости.По его словам, в Крыму развернута достаточная группировка вооруженных сил, способных защитить границы и обеспечить безопасность местных жителей.Парламентарий также подчеркнул, что никакие украинские подразделения не воюют в Крыму, а есть только отдельные группы провокаторов и попытки Киева заслать на полуостров своих диверсантов.

https://ria.ru/20191002/1559362795.html

Сергей Для того, чтобы думать, что Крым окраинский, надо жить в параллельной реальности )) 123

Ирэн Мирная Ну если быть не предвзятым, то все страны, за небольшим исключением считают Крым украинским. Так что с международной точки зрения ни о какой "террористической деятельности в третих странах" априори речь вестись не может. На своей территории. 114

25

вашингтон (город)

сша

украина

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

юрий гемпель, nbc, вашингтон (город), сша, украина, в мире