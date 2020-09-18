Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200918/krym-1577427965.html
В Крыму прокомментировали репортаж NBC о полуострове
Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что информация о вмешательстве США в дела... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T10:50
2020-09-18T10:58
юрий гемпель
nbc
вашингтон (город)
сша
украина
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568131607_0:161:3071:1888_1400x0_80_0_0_184a23b9bc53405910938c9f2e3f661c.jpg
<strong>СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости.</strong> Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям <a href="http://ria.ru/person_JUrijj_Gempel/" target="_blank" data-auto="true">Юрий Гемпель</a> заявил, что информация о вмешательстве <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a> в дела полуострова не является новостью.Ранее российское посольство в <a href="http://ria.ru/location_Washington_D_C/" target="_blank" data-auto="true">Вашингтоне</a> выразило обеспокоенность репортажем <a href="https://ria.ru/organization_NBC/" target="_blank">NBC</a>, в котором упоминается американская поддержка "украинским подразделениям" в Крыму. Другими словами, подчеркнули в посольстве, неназванные официальные лица США заявляют о том, что их страна поддерживает террористическую деятельность в третьих странах, в данном случае они говорят конкретно о России."Здесь нет ничего удивительного. Это система, которую мы наблюдаем на протяжении всех последних лет с момента воссоединения Крыма с Россией. США и их европейские партнеры систематически пытаются вмешиваться во внутренние дела России, нагнетая обстановку вокруг крымского вопроса и подстрекая своих подопечных в лице власти <a href="http://ria.ru/location_Ukraine/" target="_blank" data-auto="true">Украины</a> дестабилизировать ситуацию на полуострове", — прокомментировал Гемпель РИА Новости.По его словам, в Крыму развернута достаточная группировка вооруженных сил, способных защитить границы и обеспечить безопасность местных жителей.Парламентарий также подчеркнул, что никакие украинские подразделения не воюют в Крыму, а есть только отдельные группы провокаторов и попытки Киева заслать на полуостров своих диверсантов.
https://ria.ru/20191002/1559362795.html
Для того, чтобы думать, что Крым окраинский, надо жить в параллельной реальности ))
123
Ну если быть не предвзятым, то все страны, за небольшим исключением считают Крым украинским. Так что с международной точки зрения ни о какой "террористической деятельности в третих странах" априори речь вестись не может. На своей территории.
114
25
вашингтон (город)
сша
украина
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568131607_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_b32624b0c9455167b916ee47b9e7d14f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
юрий гемпель, nbc, вашингтон (город), сша, украина, в мире

В Крыму прокомментировали репортаж NBC о полуострове

10:50 18.09.2020 (обновлено: 10:58 18.09.2020)
52440
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрым
Крым - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Крым. Архивное фото
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 сен — РИА Новости. Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель заявил, что информация о вмешательстве США в дела полуострова не является новостью.
Ранее российское посольство в Вашингтоне выразило обеспокоенность репортажем NBC, в котором упоминается американская поддержка "украинским подразделениям" в Крыму. Другими словами, подчеркнули в посольстве, неназванные официальные лица США заявляют о том, что их страна поддерживает террористическую деятельность в третьих странах, в данном случае они говорят конкретно о России.
"Здесь нет ничего удивительного. Это система, которую мы наблюдаем на протяжении всех последних лет с момента воссоединения Крыма с Россией. США и их европейские партнеры систематически пытаются вмешиваться во внутренние дела России, нагнетая обстановку вокруг крымского вопроса и подстрекая своих подопечных в лице власти Украины дестабилизировать ситуацию на полуострове", — прокомментировал Гемпель РИА Новости.
По его словам, в Крыму развернута достаточная группировка вооруженных сил, способных защитить границы и обеспечить безопасность местных жителей.
Парламентарий также подчеркнул, что никакие украинские подразделения не воюют в Крыму, а есть только отдельные группы провокаторов и попытки Киева заслать на полуостров своих диверсантов.
Президент РФ Владимир Путин на третьем международном форуме Российская энергетическая неделя - РИА Новости, 1920, 02.10.2019
2 октября 2019, 16:12
Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла своих слов
41512611925
Обсудить25
Юрий ГемпельNBCВашингтон (город)СШАУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Для того, чтобы думать, что Крым окраинский, надо жить в параллельной реальности ))
18 сентября, 11:56
ССергей
9630005
Ну если быть не предвзятым, то все страны, за небольшим исключением считают Крым украинским. Так что с международной точки зрения ни о какой "террористической деятельности в третих странах" априори речь вестись не может. На своей территории.
18 сентября, 11:36
Ирэн МирнаяИрэн Мирная
9500397
Рекомендуем
Алексей Навальный
В Кремле указали на абсурд в ситуации с Навальным
Светлана Тихановская
Тихановская призвала СПЧ ООН немедленно вмешаться в ситуацию в Белоруссии
Подозреваемый в совершении убийства детей в Рыбинске
В Ярославской области задержали подозреваемого в убийстве двух девочек
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Посольство России потребовало от США разъяснений по поводу репортажа NBC
Алексей Навальный
Юрист: близким Навального может грозить тюрьма за вывоз улики из страны
Киркоров, Басков и Цой процитировали Лукашенко в новой песне
Киркоров, Басков и Цой процитировали Лукашенко в новой песне
Цветы у памятного камня, установленного на месте крушения польского самолета Ту-154 10 апреля 2010 года
Поляки высмеяли требования Варшавы выдать российских диспетчеров
Участницы несанкционированного женского марша Подруга за подругу на площади Свободы в Минске
Поляки готовят "план Маршалла" для Белоруссии. Украина подтвердит
Лукашенко заявил о закрытии границ с Литвой, Польшей и Украиной
Лукашенко объявил о закрытии границ с Литвой и Польшей
Израильские полицейские патрулируют главный рынок в Иерусалиме
Израиль первым в мире ввел повторный карантин
Актёр Михаил Ефремов в зале заседаний Пресненского суда города Москвы во время оглашения приговора
Новый адвокат попросил для Ефремова условный срок
Трубы в немецком порту Мукран на острове Рюген
В Германии заявили, что "Северный поток — 2" готов на 97 процентов
Женщина с ребенком в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге
Раскрыта смертельная опасность лекарства от COVID-19
Девушка в медицинской маске
В Кремле заявили об отсутствии оснований для возвращения самоизоляции
Алексей Навальный
Генерал ФСБ запаса прокомментировал видео с бутылкой из номера Навального
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:06Центр разработок S7 приступил к созданию легкой ракеты-носителя
03:05Эксперт рассказал, как быть, если вы случайно заблокировали телефон
03:02Ученые предупредили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга
02:59Мужчина попытался без страховки покорить самый высокий небоскреб Парижа
02:46Президент Бразилии назвал самоизоляцию проявлением слабости
02:31Власти Нидерландов планируют судить хозяев кошек-охотников
02:26Байден сравнил обеспокоенность из-за TikTok и действий Трампа
02:12Адвокат объяснила, как Ефремов может получить условный срок
02:01Эксперт рассказал о том, что нельзя включать в завещание
02:00Россиян научили секретам надежного пароля
01:10Пушков высмеял требования Украины "пустить" ее в Европу
00:54"Провал и кошмар": Трамп жестко раскритиковал Байдена
00:47Итоги "Кинотавра": почему фестиваль в Сочи всех удивил
00:45Жители городка в Канаде выбирают для него более благозвучное название
23:46Заявление Колесниковой передали из СК Белоруссии в МВД для проверки
23:38Коалиция во главе с США перебросит БМП на северо-восток Сирии
23:20Разработчик рассказал о революционных успехах препарата "Арепливир"
23:17Пашаев зачитал письмо Ефремова в свою защиту
23:09Врач предрек украинской госмедицине скорую "смерть"
23:03В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
Лента новостейМолния