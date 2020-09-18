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Люди несут старые белорусские национальные флаги во время массовой акции протеста после президентских выборов в Минске, Беларусь. 10 августа 2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20200918/krizis-1577437589.html
В СПЧ ООН назвали причину кризиса в Белоруссии
Стремление президента Александра Лукашенко остаться у власти стало главной причиной нынешнего политического кризиса в Белоруссии, заявила спецдокладчик Совета... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T13:02
2020-09-18T13:02
протесты в белоруссии
александр лукашенко
женева (город)
белоруссия
оон
в мире
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<strong>ЖЕНЕВА, 18 сен - РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Стремление президента <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> остаться у власти стало главной причиной нынешнего политического кризиса в Белоруссии, заявила спецдокладчик Совета по правам человека (<a href="https://ria.ru/organization_Sovet_po_pravam_cheloveka_OO" target="_blank">СПЧ</a>) ООН по ситуации в Белоруссии Анаис Маран, выступая в пятницу на заседании СПЧ в Женеве.По ее словам, президент и его сторонники "упорно отказываются" от диалога с оппозицией и гражданским обществом, что "было бы единственным способом примирения белорусского общества с его правительством после того, как люди осознали, насколько серьезными и систематическими были нарушения государством прав на свободу мирных собраний и выражения мнений после выборов".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
https://ria.ru/20200916/tikhanovskaya-1577299563.html
Да пусть хоть 100 лет будет президентом. Если страна процветает на фоне остальных стран СНГ за эти годы имея в разы меньше природных богатств. Единственный косяк Лукашенко, что был слишком добр и ему на шею сели. Слишком стар для фейк игр и манипуляций обществом. В его детстве не было таких технологий и подходов к манипуляции мнением и играми на эмоциях с фейк новостями где правда и правдивость резонанса на последнем месте.
39
Все верно. Лукашенко в традициях советских генсеков будет рулить до конца. Теперь вариант Назарбаева исключен. Страх оказаться в Гааге очень велик.
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женева (город)
белоруссия
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александр лукашенко, женева (город), белоруссия, оон, в мире

В СПЧ ООН назвали причину кризиса в Белоруссии

13:02 18.09.2020
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПортрет президента Белоруссии Александра Лукашенко на футболке участницы акции в поддержку действующей власти в Минске
Портрет президента Белоруссии Александра Лукашенко на футболке участницы акции в поддержку действующей власти в Минске - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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ЖЕНЕВА, 18 сен - РИА Новости, Елизавета Исакова. Стремление президента Александра Лукашенко остаться у власти стало главной причиной нынешнего политического кризиса в Белоруссии, заявила спецдокладчик Совета по правам человека (СПЧ) ООН по ситуации в Белоруссии Анаис Маран, выступая в пятницу на заседании СПЧ в Женеве.

"На самом деле, стремление Александра Лукашенко остаться у власти после окончания нынешнего срока полномочий является главной причиной нынешнего политического тупика в Белоруссии", - сказала Маран.

По ее словам, президент и его сторонники "упорно отказываются" от диалога с оппозицией и гражданским обществом, что "было бы единственным способом примирения белорусского общества с его правительством после того, как люди осознали, насколько серьезными и систематическими были нарушения государством прав на свободу мирных собраний и выражения мнений после выборов".
Массовые протестные акции оппозиции начались по всей Белоруссии 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.
Светлана Тихановская - РИА Новости, 1920, 16.09.2020
16 сентября, 09:25Протесты в Белоруссии
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Обсудить6
Протесты в БелоруссииАлександр ЛукашенкоЖенева (город)БелоруссияООНВ мире
Популярные комментарии
Да пусть хоть 100 лет будет президентом. Если страна процветает на фоне остальных стран СНГ за эти годы имея в разы меньше природных богатств. Единственный косяк Лукашенко, что был слишком добр и ему на шею сели. Слишком стар для фейк игр и манипуляций обществом. В его детстве не было таких технологий и подходов к манипуляции мнением и играми на эмоциях с фейк новостями где правда и правдивость резонанса на последнем месте.
18 сентября, 13:13
ИШИван Широн
2910027
Все верно. Лукашенко в традициях советских генсеков будет рулить до конца. Теперь вариант Назарбаева исключен. Страх оказаться в Гааге очень велик.
18 сентября, 13:05
Pawel ZverevPawel Zverev
11200022
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