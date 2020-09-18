https://ria.ru/20200918/krizis-1577437589.html

В СПЧ ООН назвали причину кризиса в Белоруссии

Стремление президента Александра Лукашенко остаться у власти стало главной причиной нынешнего политического кризиса в Белоруссии, заявила спецдокладчик Совета... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T13:02

2020-09-18T13:02

2020-09-18T13:02

протесты в белоруссии

александр лукашенко

женева (город)

белоруссия

оон

в мире

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<strong>ЖЕНЕВА, 18 сен - РИА Новости, Елизавета Исакова.</strong> Стремление президента <a href="https://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko" target="_blank">Александра Лукашенко</a> остаться у власти стало главной причиной нынешнего политического кризиса в Белоруссии, заявила спецдокладчик Совета по правам человека (<a href="https://ria.ru/organization_Sovet_po_pravam_cheloveka_OO" target="_blank">СПЧ</a>) ООН по ситуации в Белоруссии Анаис Маран, выступая в пятницу на заседании СПЧ в Женеве.По ее словам, президент и его сторонники "упорно отказываются" от диалога с оппозицией и гражданским обществом, что "было бы единственным способом примирения белорусского общества с его правительством после того, как люди осознали, насколько серьезными и систематическими были нарушения государством прав на свободу мирных собраний и выражения мнений после выборов".Массовые протестные акции оппозиции начались по всей <a href="https://ria.ru/location_Belarus" target="_blank">Белоруссии</a> 9 августа, после выборов президента, на которых победил действующий белорусский лидер Александр Лукашенко - по данным ЦИК, он набрал 80,1% голосов. В первые дни акции подавлялись силовиками, в отношении протестующих, не согласных с результатами, применяли слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. По официальным данным, за первые дни более 6,7 тысячи человек были задержаны. Как сообщало МВД республики, в ходе беспорядков пострадали сотни человек, среди них свыше 130 сотрудников правоохранительных органов. Власти официально подтвердили гибель троих протестующих.

https://ria.ru/20200916/tikhanovskaya-1577299563.html

Иван Широн Да пусть хоть 100 лет будет президентом. Если страна процветает на фоне остальных стран СНГ за эти годы имея в разы меньше природных богатств. Единственный косяк Лукашенко, что был слишком добр и ему на шею сели. Слишком стар для фейк игр и манипуляций обществом. В его детстве не было таких технологий и подходов к манипуляции мнением и играми на эмоциях с фейк новостями где правда и правдивость резонанса на последнем месте. 39

Pawel Zverev Все верно. Лукашенко в традициях советских генсеков будет рулить до конца. Теперь вариант Назарбаева исключен. Страх оказаться в Гааге очень велик. 35

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женева (город)

белоруссия

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр лукашенко, женева (город), белоруссия, оон, в мире