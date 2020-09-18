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В Югре собака помогла раскрыть кражу шашлыков
Служебная собака помогла полицейским в Ханты-Мансийске раскрыть кражу шашлыков, подозреваемого арестовали, сообщает пресс-служба Ханты-Мансийского... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T08:37
2020-09-18T08:37
ханты-мансийск
происшествия
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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 сен - РИА Новости.</strong> Служебная собака помогла полицейским в <a href="http://ria.ru/location_KHanty_Mansijjsk/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийске</a> раскрыть кражу шашлыков, подозреваемого арестовали, сообщает пресс-служба Ханты-Мансийского межмуниципального отдела МВД.Заявление в дежурную часть написал местный предприниматель, по словам которого, неизвестные украли у него 10 килограммов куриного мяса и два шампура, пояснили в ведомстве. На место преступления выехала следственно-оперативная группа и кинолог с собакой.В отношении подозреваемого полиция возбудила уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража", согласно которой, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. "В отношении подозреваемого избрана мера пресечения - арест", - добавили в ведомстве.
https://ria.ru/20200911/zhivoderka-1577063364.html
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ханты-мансийск
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ханты-мансийск, происшествия

В Югре собака помогла раскрыть кражу шашлыков

08:37 18.09.2020
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкШашлык
Шашлык - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 сен - РИА Новости. Служебная собака помогла полицейским в Ханты-Мансийске раскрыть кражу шашлыков, подозреваемого арестовали, сообщает пресс-служба Ханты-Мансийского межмуниципального отдела МВД.
Заявление в дежурную часть написал местный предприниматель, по словам которого, неизвестные украли у него 10 килограммов куриного мяса и два шампура, пояснили в ведомстве. На место преступления выехала следственно-оперативная группа и кинолог с собакой.
"Собака взяла след и довела полицейских до гаражного кооператива, где находился подозреваемый. Им оказался неработающий житель Свердловской области 1993 года рождения, который в содеянном признался. Молодой человек пригласил друзей провести вместе вечер и к появлению сотрудников полиции уже успел пожарить всё мясо", - подчеркнули в пресс-службе.
В отношении подозреваемого полиция возбудила уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража", согласно которой, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. "В отношении подозреваемого избрана мера пресечения - арест", - добавили в ведомстве.
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