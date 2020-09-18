В Югре собака помогла раскрыть кражу шашлыков
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Шашлык . Архивное фото
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 сен - РИА Новости. Служебная собака помогла полицейским в Ханты-Мансийске раскрыть кражу шашлыков, подозреваемого арестовали, сообщает пресс-служба Ханты-Мансийского межмуниципального отдела МВД.
Заявление в дежурную часть написал местный предприниматель, по словам которого, неизвестные украли у него 10 килограммов куриного мяса и два шампура, пояснили в ведомстве. На место преступления выехала следственно-оперативная группа и кинолог с собакой.
"Собака взяла след и довела полицейских до гаражного кооператива, где находился подозреваемый. Им оказался неработающий житель Свердловской области 1993 года рождения, который в содеянном признался. Молодой человек пригласил друзей провести вместе вечер и к появлению сотрудников полиции уже успел пожарить всё мясо", - подчеркнули в пресс-службе.
В отношении подозреваемого полиция возбудила уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража", согласно которой, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. "В отношении подозреваемого избрана мера пресечения - арест", - добавили в ведомстве.
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