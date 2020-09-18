https://ria.ru/20200918/krazha-1577421683.html

В Югре собака помогла раскрыть кражу шашлыков

Служебная собака помогла полицейским в Ханты-Мансийске раскрыть кражу шашлыков, подозреваемого арестовали, сообщает пресс-служба Ханты-Мансийского... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T08:37

2020-09-18T08:37

2020-09-18T08:37

ханты-мансийск

происшествия

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<strong>ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 18 сен - РИА Новости.</strong> Служебная собака помогла полицейским в <a href="http://ria.ru/location_KHanty_Mansijjsk/" target="_blank" data-auto="true">Ханты-Мансийске</a> раскрыть кражу шашлыков, подозреваемого арестовали, сообщает пресс-служба Ханты-Мансийского межмуниципального отдела МВД.Заявление в дежурную часть написал местный предприниматель, по словам которого, неизвестные украли у него 10 килограммов куриного мяса и два шампура, пояснили в ведомстве. На место преступления выехала следственно-оперативная группа и кинолог с собакой.В отношении подозреваемого полиция возбудила уголовное дело по статье 158 УК РФ "Кража", согласно которой, мужчине грозит до пяти лет лишения свободы. "В отношении подозреваемого избрана мера пресечения - арест", - добавили в ведомстве.

https://ria.ru/20200911/zhivoderka-1577063364.html

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ханты-мансийск

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ханты-мансийск, происшествия