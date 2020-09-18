Эффективность триазавирина в лечении COVID-19 исследуют в ЮАР
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКапсулы лекарства "Триазавирин" в лаборатории органического синтеза в химико-фармацевтическом центре УрФУ
ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Клинические исследования препарата триазавирин на предмет его эффективности для лечения коронавируса будут проводиться в Южно-Африканской Республике, сообщил журналистам председатель совета директоров производителя препарата ООО "Завод Медсинтез" Александр Петров.
"Нашими партнерами, компанией Pharmacentrix в Южной Африке получено разрешение на проведение рандомизированного двойного слепого клинического исследования эффективности триазавирина в отношении новой коронавирусной инфекции в Южной Африке. Клиническое исследование будет проходить на базе двух центров и в исследовании планируется включить 380 пациентов", - сказал Петров.
Сообщалось, что триазавирин заинтересовал китайских специалистов, они испытывают его на предмет возможности применения для лечения коронавирусной инфекции. Ведущие специалисты Российской академии наук в области биомедицины также заявляли, что вопрос возможной эффективности применения триазавирина для лечения коронавирусной инфекции заслуживает обсуждения с министерством здравоохранения РФ.
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