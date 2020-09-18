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Эффективность триазавирина в лечении COVID-19 исследуют в ЮАР
Клинические исследования препарата триазавирин на предмет его эффективности для лечения коронавируса будут проводиться в Южно-Африканской Республике, сообщил... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T12:30
2020-09-18T12:30
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
российская академия наук
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
общество
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<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен - РИА Новости.</strong> Клинические исследования препарата триазавирин на предмет его эффективности для лечения коронавируса будут проводиться в <a href="https://ria.ru/location_Republic_of_South_Africa" target="_blank">Южно-Африканской Республике</a>, сообщил журналистам председатель совета директоров производителя препарата ООО "Завод Медсинтез" <a href="https://ria.ru/person_aleksandr_petrov_580247788" target="_blank">Александр Петров</a>.Сообщалось, что триазавирин заинтересовал китайских специалистов, они испытывают его на предмет возможности применения для лечения коронавирусной инфекции. Ведущие специалисты Российской академии наук в области биомедицины также заявляли, что вопрос возможной эффективности применения триазавирина для лечения коронавирусной инфекции заслуживает обсуждения с министерством здравоохранения РФ.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, российская академия наук, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество

Эффективность триазавирина в лечении COVID-19 исследуют в ЮАР

12:30 18.09.2020
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© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкКапсулы лекарства "Триазавирин" в лаборатории органического синтеза в химико-фармацевтическом центре УрФУ
Капсулы лекарства Триазавирин в лаборатории органического синтеза в химико-фармацевтическом центре УрФУ - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Павел Лисицын
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен - РИА Новости. Клинические исследования препарата триазавирин на предмет его эффективности для лечения коронавируса будут проводиться в Южно-Африканской Республике, сообщил журналистам председатель совета директоров производителя препарата ООО "Завод Медсинтез" Александр Петров.

"Нашими партнерами, компанией Pharmacentrix в Южной Африке получено разрешение на проведение рандомизированного двойного слепого клинического исследования эффективности триазавирина в отношении новой коронавирусной инфекции в Южной Африке. Клиническое исследование будет проходить на базе двух центров и в исследовании планируется включить 380 пациентов", - сказал Петров.

Сообщалось, что триазавирин заинтересовал китайских специалистов, они испытывают его на предмет возможности применения для лечения коронавирусной инфекции. Ведущие специалисты Российской академии наук в области биомедицины также заявляли, что вопрос возможной эффективности применения триазавирина для лечения коронавирусной инфекции заслуживает обсуждения с министерством здравоохранения РФ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
Капсулы лекарства Триазавирин - РИА Новости, 1920, 13.07.2020
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