https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577435229.html

Эффективность триазавирина в лечении COVID-19 исследуют в ЮАР

Клинические исследования препарата триазавирин на предмет его эффективности для лечения коронавируса будут проводиться в Южно-Африканской Республике, сообщил... РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T12:30

2020-09-18T12:30

2020-09-18T12:30

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

российская академия наук

министерство здравоохранения рф (минздрав россии)

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564227943_0:318:3076:2048_1400x0_80_0_0_57c1d56320bfe87bd37b967337ca4907.jpg

<strong>ЕКАТЕРИНБУРГ, 18 сен - РИА Новости.</strong> Клинические исследования препарата триазавирин на предмет его эффективности для лечения коронавируса будут проводиться в <a href="https://ria.ru/location_Republic_of_South_Africa" target="_blank">Южно-Африканской Республике</a>, сообщил журналистам председатель совета директоров производителя препарата ООО "Завод Медсинтез" <a href="https://ria.ru/person_aleksandr_petrov_580247788" target="_blank">Александр Петров</a>.Сообщалось, что триазавирин заинтересовал китайских специалистов, они испытывают его на предмет возможности применения для лечения коронавирусной инфекции. Ведущие специалисты Российской академии наук в области биомедицины также заявляли, что вопрос возможной эффективности применения триазавирина для лечения коронавирусной инфекции заслуживает обсуждения с министерством здравоохранения РФ.<em>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/">стопкоронавирус.рф</a></em>

https://ria.ru/20200713/1574280171.html

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, российская академия наук, министерство здравоохранения рф (минздрав россии), общество