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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577426969.html
В Москве выявили 805 новых случаев COVID-19
Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в Москве - 805, Санкт-Петербурге - 206, Ростовской области - 172, сообщили журналистам в... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T10:36
2020-09-18T10:36
распространение нового коронавируса
москва
еврейская автономная область
ростовская область
общество
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<strong>МОСКВА, 18 сен - РИА Новости.</strong> Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> - 805, <a href="http://ria.ru/location_Sankt_Peterburg/" target="_blank" data-auto="true">Санкт-Петербурге</a> - 206, <a href="http://ria.ru/location_Rostovskaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Ростовской области</a> - 172, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.Наименьшее число новых случаев отмечено в <a href="http://ria.ru/location_Evrejjskaja_avtonomnaja_oblast/" target="_blank" data-auto="true">Еврейской автономной области</a> – 9, Чеченской Республике – 7 и Чукотском автономном округе - 1.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
москва
еврейская автономная область
ростовская область
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москва, еврейская автономная область, ростовская область, общество

В Москве выявили 805 новых случаев COVID-19

10:36 18.09.2020
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкВрачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Врачи во время обхода в госпитале для лечения зараженных коронавирусной инфекцией в ЦИТО им. Н. Н. Приорова. Архивное фото
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МОСКВА, 18 сен - РИА Новости. Наибольшее число новых случаев коронавируса зарегистрировано в Москве - 805, Санкт-Петербурге - 206, Ростовской области - 172, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"Распределение по субъектам: 1. Москва - 805, 2. Санкт-Петербург - 206, 3. Ростовская область - 172", - говорится в сообщении.
Наименьшее число новых случаев отмечено в Еврейской автономной области – 9, Чеченской Республике – 7 и Чукотском автономном округе - 1.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаМоскваЕврейская автономная областьРостовская областьОбщество
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