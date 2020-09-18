https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577419838.html

В Роспотребнадзоре рассказали о количестве мутаций коронавируса

Сегодня в мире насчитывается несколько тысяч мутаций коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 18.09.2020

2020-09-18T06:16

2020-09-18T06:16

2020-09-18T11:26

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Сегодня в мире насчитывается несколько тысяч мутаций коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank">Роспотребнадзора</a>.При этом 22 мутации зафиксировались и стабильно наследуются, пояснили в регуляторе.В пресс-службе уточнили, что самое устойчивое изменение — появление двух единичных мутаций; у более чем 93 процентов исследуемых образцов находят эту пару замен. Первые варианты вируса с ними выявили в конце января в <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китае</a>, затем в <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралии</a>, а в конце февраля обнаружили уже в большинстве стран <a href="http://ria.ru/location_Zapadnaja_Evropa/" target="_blank" data-auto="true">Западной Европы</a>, <a href="http://ria.ru/location_Saudi_Arabia/" target="_blank" data-auto="true">Саудовской Аравии</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канаде</a>, <a href="http://ria.ru/location_Mexico/" target="_blank" data-auto="true">Мексике</a>, <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Morocco/" target="_blank" data-auto="true">Марокко</a> и <a href="http://ria.ru/location_Senegal/" target="_blank" data-auto="true">Сенегале</a>.На территории России эту пару мутаций выявляют у 99 процентов исследуемых образцов, отметили в Роспотребнадзоре. При этом после сравнения с иностранными геномами специалисты пришли к выводу, что распространенные в Западной Европе варианты штаммов с мутациями P314L (ген ORF1b) и D614G (ген S) были массово завезены в Россию в марте и апреле.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></u></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>

https://ria.ru/20200918/covid-1577419354.html

Юрий Ф Правительству надо принимать более серьезные меры! Беспощадно штрафовать нарушителей в транспорте, выход на улицу только при серьезной причине и по СМС-разрешению! Особенно в Москве, с её скученностью, надо ужесточать все эти меры! Иначе вирус размножится невероятно, а если еще и мутирует - тогда дела будут совсем плохи... 91

Арсений Новиков Всё будет хорошо! 54

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россия

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество