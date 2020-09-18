Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577419838.html
В Роспотребнадзоре рассказали о количестве мутаций коронавируса
Сегодня в мире насчитывается несколько тысяч мутаций коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора. РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T06:16
2020-09-18T11:26
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573498896_0:139:3148:1910_1400x0_80_0_0_a3fc05333438c79ae64174611835c4df.jpg
<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости.</strong> Сегодня в мире насчитывается несколько тысяч мутаций коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_Rospotrebnadzor/" target="_blank">Роспотребнадзора</a>.При этом 22 мутации зафиксировались и стабильно наследуются, пояснили в регуляторе.В пресс-службе уточнили, что самое устойчивое изменение — появление двух единичных мутаций; у более чем 93 процентов исследуемых образцов находят эту пару замен. Первые варианты вируса с ними выявили в конце января в <a href="http://ria.ru/location_China/" target="_blank" data-auto="true">Китае</a>, затем в <a href="http://ria.ru/location_Australia/" target="_blank" data-auto="true">Австралии</a>, а в конце февраля обнаружили уже в большинстве стран <a href="http://ria.ru/location_Zapadnaja_Evropa/" target="_blank" data-auto="true">Западной Европы</a>, <a href="http://ria.ru/location_Saudi_Arabia/" target="_blank" data-auto="true">Саудовской Аравии</a>, <a href="http://ria.ru/location_United_States/" target="_blank" data-auto="true">США</a>, <a href="http://ria.ru/location_Canada/" target="_blank" data-auto="true">Канаде</a>, <a href="http://ria.ru/location_Mexico/" target="_blank" data-auto="true">Мексике</a>, <a href="http://ria.ru/location_Brazil/" target="_blank" data-auto="true">Бразилии</a>, <a href="http://ria.ru/location_Morocco/" target="_blank" data-auto="true">Марокко</a> и <a href="http://ria.ru/location_Senegal/" target="_blank" data-auto="true">Сенегале</a>.На территории России эту пару мутаций выявляют у 99 процентов исследуемых образцов, отметили в Роспотребнадзоре. При этом после сравнения с иностранными геномами специалисты пришли к выводу, что распространенные в Западной Европе варианты штаммов с мутациями P314L (ген ORF1b) и D614G (ген S) были массово завезены в Россию в марте и апреле.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><u><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></u></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><u><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a></u>.</em>
https://ria.ru/20200918/covid-1577419354.html
Правительству надо принимать более серьезные меры! Беспощадно штрафовать нарушителей в транспорте, выход на улицу только при серьезной причине и по СМС-разрешению! Особенно в Москве, с её скученностью, надо ужесточать все эти меры! Иначе вирус размножится невероятно, а если еще и мутирует - тогда дела будут совсем плохи...
91
Всё будет хорошо!
54
16
россия
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/1a/1573498896_209:0:2940:2048_1400x0_80_0_0_5da9bfaa5af778a6a8e6238f78f1f9f0.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество

В Роспотребнадзоре рассказали о количестве мутаций коронавируса

06:16 18.09.2020 (обновлено: 11:26 18.09.2020)
56248
© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкСотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского
Сотрудник лаборатории Научно-исследовательского института скорой помощи имени Н. В. Склифосовского - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. Сегодня в мире насчитывается несколько тысяч мутаций коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.
При этом 22 мутации зафиксировались и стабильно наследуются, пояснили в регуляторе.
"В настоящее время насчитывается около 22 таких единичных мутаций. Стоит отметить, что эти мутации произошли в январе — марте 2020 года, а позже этих сроков в геноме вируса не выявлены мутации, получившие широкое распространение", — говорится в сообщении ведомства.
В пресс-службе уточнили, что самое устойчивое изменение — появление двух единичных мутаций; у более чем 93 процентов исследуемых образцов находят эту пару замен. Первые варианты вируса с ними выявили в конце января в Китае, затем в Австралии, а в конце февраля обнаружили уже в большинстве стран Западной Европы, Саудовской Аравии, США, Канаде, Мексике, Бразилии, Марокко и Сенегале.
На территории России эту пару мутаций выявляют у 99 процентов исследуемых образцов, отметили в Роспотребнадзоре. При этом после сравнения с иностранными геномами специалисты пришли к выводу, что распространенные в Западной Европе варианты штаммов с мутациями P314L (ген ORF1b) и D614G (ген S) были массово завезены в Россию в марте и апреле.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Женщина с ребенком в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге - РИА Новости, 1920, 18.09.2020
Вчера, 04:34Распространение нового коронавируса
Раскрыта смертельная опасность лекарства от COVID-19
281921201054
Обсудить16
Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
Популярные комментарии
Правительству надо принимать более серьезные меры! Беспощадно штрафовать нарушителей в транспорте, выход на улицу только при серьезной причине и по СМС-разрешению! Особенно в Москве, с её скученностью, надо ужесточать все эти меры! Иначе вирус размножится невероятно, а если еще и мутирует - тогда дела будут совсем плохи...
18 сентября, 09:06
Юрий ФЮрий Ф
46509130
Всё будет хорошо!
18 сентября, 06:47
Арсений НовиковАрсений Новиков
13617819
Рекомендуем
Медик выходит из машины скорой помощи в карантинном центре в Коммунарке
Академик РАН рассказал, чего точно не будет во второй волне коронавируса
Женщина с ребенком в защитных масках рядом с автомобилем скорой помощи в Гонконге
Раскрыта смертельная опасность лекарства от COVID-19
Вид на Ялту с горы Ай-Петри в Крыму
Посольство России потребовало от США разъяснений по поводу репортажа NBC
Пассажиры у поезда на одной из станций Бакинского метрополитена
В Роспотребнадзоре заявили, что коронавирус может стать сезонным
Алексей Навальный
Юрист: близким Навального может грозить тюрьма за вывоз улики из страны
Рассвет в Москве
Вильфанд рассказал, в какие регионы придет бабье лето
Градусник
Врач призвал не бояться температуры 37 градусов
Производство вакцины от COVID-19
Роспотребнадзор проверил замороженные продукты на наличие коронавируса
Уинстон Грум, автор книги Форрест Гамп, 21 августа 1995 года
Умер автор книги "Форрест Гамп"
Президент США Дональд Трамп
Трамп рассказал, что потерял всех друзей из-за избрания президентом
Сотрудники эскадрильи сетевых операций базы ВВС США Лекленд во время учений по отражению кибератак
В ВВС США рассказали, чем будут воевать с Россией и Китаем
Женщина и мужчина
Названы девять научно доказанных плюсов секса
Самолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
Россия возобновит авиасообщение с еще некоторыми странами
Истребители британских ВВС сопровождали российские военные самолеты Ту-142 в небе над Северным морем
Британия подняла истребители для сопровождения Ту-142 над Северным морем
Подготовка ко сну
Россиян призвали перейти на осенний режим сна
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
03:05Эксперт рассказал, как быть, если вы случайно заблокировали телефон
03:02Ученые предупредили о разрушительных последствиях коронавируса для мозга
02:59Мужчина попытался без страховки покорить самый высокий небоскреб Парижа
02:46Президент Бразилии назвал самоизоляцию проявлением слабости
02:31Власти Нидерландов планируют судить хозяев кошек-охотников
02:26Байден сравнил обеспокоенность из-за TikTok и действий Трампа
02:12Адвокат объяснила, как Ефремов может получить условный срок
02:01Эксперт рассказал о том, что нельзя включать в завещание
02:00Россиян научили секретам надежного пароля
01:10Пушков высмеял требования Украины "пустить" ее в Европу
00:54"Провал и кошмар": Трамп жестко раскритиковал Байдена
00:47Итоги "Кинотавра": почему фестиваль в Сочи всех удивил
00:45Жители городка в Канаде выбирают для него более благозвучное название
23:46Заявление Колесниковой передали из СК Белоруссии в МВД для проверки
23:38Коалиция во главе с США перебросит БМП на северо-восток Сирии
23:20Разработчик рассказал о революционных успехах препарата "Арепливир"
23:17Пашаев зачитал письмо Ефремова в свою защиту
23:09Врач предрек украинской госмедицине скорую "смерть"
23:03В Москве умерли 11 пациентов с коронавирусом
22:54Трамп рассказал о "замечательных опциях" по сделке с TikTok
Лента новостейМолния