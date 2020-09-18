https://ria.ru/20200918/koronavirus-1577419525.html
Академик РАН рассказал, чего точно не будет во второй волне коронавируса
Во время второй волны коронавируса не будет неготовности системы здравоохранения к эпидемии, заявил в интервью "Парламентской газете" академик РАН Евгений... РИА Новости, 18.09.2020
2020-09-18T05:24
2020-09-18T05:24
2020-09-18T10:47
евгений шляхто
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
российская академия наук
общество
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<strong>МОСКВА, 18 сен — РИА Новости. </strong>Во время второй волны коронавируса не будет неготовности системы здравоохранения к эпидемии, заявил в интервью "<a href="https://www.pnp.ru/" target="_blank" rel="nofollow noopener">Парламентской газете</a>" академик <a href="http://ria.ru/organization_Rossijjskaja_akademija_nauk/" target="_blank" data-auto="true">РАН</a> Евгений Шляхто.По его мнению, первая волна пандемии "была не столько волной" — она характеризовалась неготовностью системы здравоохранения к работе в экстренной ситуации. Сказалась также нехватка стационаров и недостаточность знаний о новой болезни, но во второй раз такая ситуация не повторится, считает врач."А вот небольшой рост будет точно, потому что произойдет сезонный всплеск вирусных заболеваний, того же гриппа", — сказал он.Небольшой рост заболеваемости Шляхто объяснил началом учебного года, возвращением людей из отпусков, а также сезонным всплеском вирусных заболеваний.<em>Актуальные данные о ситуации с</em> <em><a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19/" target="_blank">COVID-19</a></em> <em>в России и мире представлены на портале</em> <em><a href="http://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/" target="_blank" rel="nofollow noopener">стопкоронавирус.рф</a>.</em>
https://ria.ru/20200918/covid-1577419354.html
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
евгений шляхто, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, российская академия наук, общество